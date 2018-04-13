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FinAwards2018: Finance.ua і «Мінфін» нагороджують кращих...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 14 кві, 2018 18:22
Пропонуємо до обговорення:
З гордістю представляємо вашій увазі FinAwards2018
Дивися повний текст FinAwards2018: Finance.ua і «Мінфін» нагороджують кращих банкірів
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Додано: Суб 14 кві, 2018 18:22
Судя по ошибке в слове жюри, банкиром года будет Гонтарева
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