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FinAwards2018: Finance.ua і
«Мінфін» нагороджують кращих...

FinAwards2018: Finance.ua і «Мінфін» нагороджують кращих...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 14 кві, 2018 18:22

FinAwards2018: Finance.ua і «Мінфін» нагороджують кращих...

Пропонуємо до обговорення:
З гордістю представляємо вашій увазі FinAwards2018

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Судя по ошибке в слове жюри, банкиром года будет Гонтарева
max_us_ua
 
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