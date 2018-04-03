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Розвіяли міф про долар
по 8 гривень за Януковича

Розвіяли міф про долар по 8 гривень за Януковича
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 08:30

Розвіяли міф про долар по 8 гривень за Януковича

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів колишній банкір.

Дивися повний текст Розвіяли міф про долар по 8 гривень за Януковича.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 08:30

ШОК! Бывший банкир рассказал всю правду о долларе по 8!:-)
nyv
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 08:33

Сенсационная статья, пронизанная результатами глубоких исследований и расследований. Каждый абзац несет в себе невероятный массив данных, которые четко доказывают то, о чем пишется в заголовке.

Зачем такие бесполезные и пустые статьи публиковать?
Imp
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 08:53

А мы и не знали...:))
noxfox70
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 09:35

Та мені і ще мільйонам українців пофіг які золотовалютні резерви. Просто ці злодії обваливши гривню в 3,5 рози зробили нас втричі біднішими.
pidstruzhko
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 09:39

Re: Розвіяли міф про долар по 8 гривень за Януковича

"Эксперт", внезапно немного забыл упомянуть, что при нём же наши ЗВР были самыми большими за всю историю, начиная с 1993г, и падать начали уже ближе ко времени майдана.
Вместо тысячи слов, как говорится: https://insiders.com.ua/spravochnik/zol ... ye-rezervy
nikitash
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 09:51

pidstruzhko, а потім зробили втричі багатшими, піднявши мінімальну зарплатню з 1218 до 3723 грн.
Sharpe
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 09:55

  nikitash написав:"Эксперт", внезапно немного забыл упомянуть, что при нём же наши ЗВР были самыми большими за всю историю, начиная с 1993г, и падать начали уже ближе ко времени майдана. Вместо тысячи слов, как говорится: https://insiders.com.ua/spravochnik/zol ... ye-rezervy

Ну да, Украина получила в 2010 - около 3 млрд.от МВФ, 1 млрд. от ЕС, 850 млн. от ВБ на реформы,2 млрд. из РФ на атомные станции, которые так и не строились....В конце 2010 - запасы Украины составили 34 млрд., после чего уже в конце 12-го стали -24 млрд, 13- 20 млрд. и это при получении еще 3 млрд. от РФ по кредиту в 15 млрд....
Востаннє редагувалось laa1999 в Пон 16 кві, 2018 09:57, всього редагувалось 1 раз.
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 09:56

nikitash, це брехня.Найбільші золотовалютні резерви - 34,576,00 млрд грн - були в 2010 році, коли Янукович прийшов до влади. У 2014 вони були найменші -7.5 млрд. Чинна влада переламала тренд до падіння ЗВР і підвищила їх до 18 мільярдів.
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 10:00

Sharpe Ну, Янукович во власти был в 2010 и получил от Международных кредиторов 4.5 млрд. на реформы и 2 млрд. от РФ на АЭС. Не реформ, не АЭС и уже в конце 2012 было с 34.5 - 24 млрд. дол., в 2013 получив 3 млрд. от РФ запасы упали до 20 млрд....
laa1999
 
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