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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 16 кві, 2018 10:12
Бредовая статья с недостоверными данными. После Яныка не 20 а меньше 10. Точную цифру не помню.
Додано: Пон 16 кві, 2018 10:45
Re: Розвіяли міф?
C Юща стало доброй украинской традицией поливать грязью попередников. Думаю через год нам боле убедительно расскажут, что режим Януковича всего в 10 раз был не хуже сегодняшних попередникив... Здравомыслящее население очень даже может согласится.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
Додано: Пон 16 кві, 2018 11:16
Re: Розвіяли міф про долар по 8 гривень за Януковича
Пусть раскажет как Лера удерживала дол по 12.95 при Пете перед парламентскими виборами
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