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Розвіяли міф про долар
по 8 гривень за Януковича

Розвіяли міф про долар по 8 гривень за Януковича
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 10:12

Бредовая статья с недостоверными данными. После Яныка не 20 а меньше 10. Точную цифру не помню.
magneet
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 10:12

А когда будут развеивать миф о долларе по 25-27?
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 10:45

Re: Розвіяли міф?

C Юща стало доброй украинской традицией поливать грязью попередников. Думаю через год нам боле убедительно расскажут, что режим Януковича всего в 10 раз был не хуже сегодняшних попередникив... Здравомыслящее население очень даже может согласится.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 11:16

Re: Розвіяли міф про долар по 8 гривень за Януковича

Пусть раскажет как Лера удерживала дол по 12.95 при Пете перед парламентскими виборами
mixail19
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 11:41

Янукович Вернись! Або ідея з триманням курсу мені довподоби
vitaliygoodlife
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 11:52

vitaliygoodlife
Тобто тобі подобається коли гривня падає втричі завдяки яникам?
locustsucol
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 11:53

  nyv написав:ШОК! Бывший банкир рассказал всю правду о долларе по 8!:-)
Шок - це те що добра половина коментарів не вірять цій правді. Або пишуть щось типу такого - "мені пофіг на ЗВР, краще верніть курс 8".
Такі статті повинні друкуватись значно частіше і краще з графіками і детальнішими цифрами.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 11:57

  locustsucol написав:vitaliygoodlife
Тобто тобі подобається коли гривня падає втричі завдяки яникам?

Ви певні в цьому? Винуватці то зовсім інші.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 11:59

  nikitash написав:"Эксперт", внезапно немного забыл упомянуть, что при нём же наши ЗВР были самыми большими за всю историю, начиная с 1993г, и падать начали уже ближе ко времени майдана.
Вместо тысячи слов, как говорится: https://insiders.com.ua/spravochnik/zol ... ye-rezervy

ЗВР при Овоще в 2010 году выросли на 30% вместе с ростом госдолга на 30%
https://index.minfin.com.ua/finance/debtgov/foreign/

Вот потому и выбирает наш народ всяких Овощей и Караваев - осилить причинно-следственные связи среднестатистический украинец не способен.
myshapiton
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 12:04

  andrijk777 написав:
  nyv написав:ШОК! Бывший банкир рассказал всю правду о долларе по 8!:-)
Шок - це те що добра половина коментарів не вірять цій правді. Або пишуть щось типу такого - "мені пофіг на ЗВР, краще верніть курс 8".
Такі статті повинні друкуватись значно частіше і краще з графіками і детальнішими цифрами.

Вместе с графиками с тарифами на коммуналку "в Европе" :wink:

Графики с социальными нормами, зарплатами, пенсиями, пособиями, медициной, образованием, обороной и т.п. "в Европе" можно не публиковать.
"Атопитуннападьот"
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