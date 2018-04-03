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Розвіяли міф про долар по 8 гривень за Януковича
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 16 кві, 2018 23:36
Правдоруб написав: Вовка-тренер написав:
Да сейчас держат в сто раз сильнее! И гривну тоннами печатают, и ЗВР палят, и ОГВЗ вагонами штампуют. Посмотрите когда у них деньги закончатся что будет. Там Витя и в дальних перспективах в сравнение не попадет : )
Я сначала думал, что до выборов удерживать курс будут всеми силами, но судя по ситуации ресурсов явно не хватит. А тут ещё и рубль рухнул, гривна как правило через несколько дней идет за ним.
Та не пезди, провидец ёпаный.
И в снигерии налаживается, и у нас меньше 26ти на приём стоит, хрен по курсу НБУ сдашь.
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Додано: Пон 16 кві, 2018 23:49
реальный курс сейчас должен быть уже за 30, а никак не 23-24
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