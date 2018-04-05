Розвіяли міф про долар по 8 гривень за Януковича

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Вовка-тренер написав:Да сейчас держат в сто раз сильнее! И гривну тоннами печатают, и ЗВР палят, и ОГВЗ вагонами штампуют. Посмотрите когда у них деньги закончатся что будет. Там Витя и в дальних перспективах в сравнение не попадет : )
Я сначала думал, что до выборов удерживать курс будут всеми силами, но судя по ситуации ресурсов явно не хватит. А тут ещё и рубль рухнул, гривна как правило через несколько дней идет за ним.
Та провидец. И в снигерии налаживается, и у нас меньше 26ти на приём стоит, хрен по курсу НБУ сдашь.
барабашов написав:А тут ещё и рубль рухнул, гривна как правило через несколько дней идет за ним.
Мне кажется движение с 58 до 62 вряд ли можно назвать "рухнул". Обычная волатильность на новостном фоне. У рубля колебания и поболее бывают.
Не 62, а 65 на пике. И это не наличный курс, а биржа. Допустим, берем биржу. Рост примерно на 10.5% Для гуманитариев: это тоже самое, если сейчас гривна с 26 вырастит до 28,75 за 2 дня. Я так понимаю, что для российских троллей когда такое происходит с гривной, то это "рухнула", а когда с рублем, то "обычная волатильность". Ничего нового - обычное российское лицемерие.
75stasstas75 написав:реальный курс сейчас должен быть уже за 30, а никак не 23-24
На основании каких данных? Курс должен быть 29-30, не более! http://www.mppconsulting.com.ua/news/0077.html Так что, власть сейчас демпингует курс на фоне сезонного наплыва выручки от экспорта. Скорее всего в августе увидим 27, сентябрь-октябрь 28, зимой 29-31. И это только при условии, если не начнется в этом году обещанный всемирный кризис и/или третья мировая.
nikitash написав:
Sharpe написав:nikitash, це брехня.Найбільші золотовалютні резерви - 34,576,00 млрд грн - були в 2010 році, коли Янукович прийшов до влади. У 2014 вони були найменші -7.5 млрд. Чинна влада переламала тренд до падіння ЗВР і підвищила їх до 18 мільярдів.
Ну чтож, давайте попорядку, уважаемый Sharpe. Просьба пройти по ссылке сюда: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... id=7693066 Потом аккуратненько нажать на ссылку "Офіційні резервні активи", скачать файлик "IREZ.xls" и открыть вкладочку 2010. На конец февраля 2010г наши ЗВР были 24148,28 (25 февраля 2010 года Янукович официально стал президентом)......
Главное "забыть", что рост ЗВР на 30% был за счет роста госдолга на 30%, о чем я написал раньше, иначе у тебя не получится манипулировать фактами. Правда?
andreych1206 написав:rjkz. Вам + за последний пост ! А то такое впечатление что некоторые заходят сбить форум на выяснение личного вместо обсудить впариваемое.
Вот если бы еще такие как ты не регистрировались для поднятия рейтингов провокаторов, то тут вообще была бы идиллия