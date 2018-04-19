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Кремль готується до відключення Росії від SWIFT - РосЗМІ
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 24 кві, 2018 09:38
Sommer написав: romio_33 написав: BIGor написав:
Запоребрики смешат. Доля рашки в мировой экономике 5%, это сильно ударит по доллару И не думайте, что вас не отключат от СВИФТ. Вон дерипаска тоже думал, что его пронесёт и не зацепит.
А что с Дерипаской? Что он потерял?
Миллиарды долларов капитализации. Ваш К.О.
Сегодня Дерипаска получил обратно свои миллиарды долларов капитализации.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Shram
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Додано: Вів 24 кві, 2018 09:59
trololo написав:
благодаря асаду, который вцепился в кресло мертвой хваткой, сколько городов разрушено и человек убито? только потому, что упырь не хотел назначить выборы и уйти по-доброму. асад уничтожает страну, только чтобы остаться у власти.
Один вцепился в кресло, а другие вцепились в одного. "сколько городов разрушено и человек убито", но не уступает никто. Оправдание: "упырь не хотел назначить выборы и уйти по-доброму"? И что, захотел?
Доколе цивилизованные страны будут участвовать в разрушении городов, убийстве людей на территории чужого государства?
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sal
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Додано: Вів 24 кві, 2018 10:10
Насчет отключения от SWIFT - НЕ МЕЧТАЙТЕ.
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Додано: Вів 24 кві, 2018 10:18
sal написав:
Доколе цивилизованные страны будут участвовать в разрушении городов, убийстве людей на территории чужого государства?
а они толком и не учавствуют. если бы учавствовали, то ассад бы записался в компанию милошевича и хуссейна, а война бы прекратилась
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: Вів 24 кві, 2018 16:26
Shram написав: Sommer написав: romio_33 написав:
А что с Дерипаской? Что он потерял?
Миллиарды долларов капитализации. Ваш К.О.
Сегодня Дерипаска получил обратно свои миллиарды долларов капитализации.
Это когда случилось? Вернее, в каких пропагандонских ресурсах такое написали?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Sommer
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Додано: Вів 24 кві, 2018 17:23
Sommer написав: Shram написав: Sommer написав:
Миллиарды долларов капитализации. Ваш К.О.
Сегодня Дерипаска получил обратно свои миллиарды долларов капитализации.
Это когда случилось? Вернее, в каких пропагандонских ресурсах такое написали?
На гонконгской бирже.
Не знал что она "пропагандистский ресурс".
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Shram
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Додано: Вів 24 кві, 2018 18:09
Shram написав: Sommer написав: Shram написав:
Сегодня Дерипаска получил обратно свои миллиарды долларов капитализации.
Это когда случилось? Вернее, в каких пропагандонских ресурсах такое написали?
На гонконгской бирже.
Не знал что она "пропагандистский ресурс".
На какой именно гонконгской бирже, той, что рядом с испанскими диспетчерами и распятыми мальчиками?
Потому что на реальной - цена по-прежнему в 2 раза ниже.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Sommer
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Додано: Вів 24 кві, 2018 18:29
Sommer написав: Shram написав:
На гонконгской бирже.
Не знал что она "пропагандистский ресурс".
На какой именно гонконгской бирже, той, что рядом с испанскими диспетчерами и распятыми мальчиками?
Потому что на реальной - цена по-прежнему в 2 раза ниже.
Реальная это какая? Не та же самая ли на которой сегодня курс акций Русала вырос на 25%?
Или вы отрицаете рост на 25% от минимума?
Или этот рост не повышает капитализацию Русала?
Или рост капитализации Русала не увеличивает состояние Дерипаски?
Понимаете насколько глупо вы выглядите когда радуетесь падению акций, а затем предпочитаете не замечать(или даже отрицать) их рост.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Shram
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Додано: Вів 24 кві, 2018 20:05
Shram написав: Sommer написав: Shram написав:
На гонконгской бирже.
Не знал что она "пропагандистский ресурс".
На какой именно гонконгской бирже, той, что рядом с испанскими диспетчерами и распятыми мальчиками?
Потому что на реальной - цена по-прежнему в 2 раза ниже.
Реальная это какая? Не та же самая ли на которой сегодня курс акций Русала вырос на 25%?
Вырос, но - сюрприз! - цена по-прежнему в 2 раза ниже, чем месяц назад.
И это не называется:
Shram написав:
Сегодня Дерипаска получил обратно свои миллиарды долларов
капитализации.
Это банальный отскок на новостях о послаблении от США.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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