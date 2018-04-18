Итоги: Прогнозы 18.04.18

Мировая экономика будет расти устойчивыми темпами в текущем и следующем году благодаря подъему торговли и налогово-бюджетным стимулам США, эффект от которых начнет проходить к началу 2020-х годов, в то время как повышение пошлин может ударить по уверенности рынка и производству, сообщил Международный валютный фонд (МВФ) во вторник.
МВФ сохранил прогнозы роста мировой экономики в 2018 и 2019 годах без изменений на уровне 3,9% после их пересмотра в сторону повышения в январе.
МВФ сообщил, что повысил прогноз роста экономики США на 0,2 процентного пункта до 2,0% в 2018 году и до 2,7% - в 2019-м. Фонд сообщил, что снижение корпоративного налога и более активные инвестиции будут способствовать ускорению роста ВВП США в течение 2020 года, однако затем положительный эффект быстро сойдет на нет, вызвав замедление роста.
«Ожидается, что рост мировой экономики замедлится по прошествии двух следующих лет», - говорится в докладе МВФ о мировой экономике, где также сказано, что «давление на развитые экономики будет оказывать старение населения и вялая производительность».
Администрация президента США Дональда Трампа утверждает, что одобренная в прошлом году налоговая реформа позволит стране сохранять устойчивый рост ВВП более чем на 3% в течение нескольких лет, и не соглашается с прогнозами, согласно которым дефицит бюджета США существенно вырастет в следующее десятилетие.
Согласно МВФ, на данный момент рост спроса на экспорт способствовал небольшому улучшению прогноза роста экономик еврозоны и Великобритании в 2018 году. В то же время фонд оставил неизменными прогнозы в отношении экономик Японии, Китая, Индии, России и Мексики.
МВФ немного ухудшил прогнозы для Канады, стран Ближнего Востока и Северной Африки, а также ряда развивающихся стран с низким уровнем доходов.
МВФ сообщил, что развивающимся экономикам будет трудно нарастить доход на душу населения в следующие пять лет, особенно это касается стран-экспортеров сырьевых товаров на Ближнем Востоке, в Африке к югу от Сахары, Латинской Америке и Карибском бассейне.
Международный валютный фонд сохранил прогноз роста ВВП Украины в 2018 году на уровне 3,2%.
В то же время МВФ ухудшил прогноз роста ВВП страны на 2019 год до 3,3% с 4%.
Прогноз среднегодовой инфляции в 2018 году ухудшен на 4 процентных пункта с 7% до 11%.
В 2019 году МВФ ожидает среднегодовую инфляцию в Украине на уровне 8%.
Дефицит платежного баланса ожидается в текущем году на уровне 3,7%, а в следующем - 3,5% ВВП.
Как сообщалось, ранее Национальный банк сохранил прогноз роста ВВП в 2018 году на уровне 3,4%, инфляции - на уровне 8,9%.
Риски для прогнозов роста мировой экономики в следующие несколько кварталов в целом будут сбалансированными, при этом уверенный рост прибыли компаний может привести к увеличению числа рабочих мест и инвестиций, что будет способствовать производительности, сообщил МВФ.
В то же время торговые противоречия, в частности объявления США и Китая о намерениях ввести пошлины, могут напрямую ударить по торговле и экономической активности, а также спровоцировать волатильность на финансовых рынках.
Промышленное производство в США в марте выросло на 0,5% м/м.
Промышленное производство в США в марте выросло на 0,5% м/м, по данным ФРС США. Экономисты прогнозировали рост на 0,4%. За год производство выросло 4,3%.
Загруженность производственных мощностей в марте выросла на 0,3% до 78% - максимально за последние три года. Экономисты ждали , что загруженность мощностей в марте будет 77,9%.
Производство товаров длительного пользования выросло на 0,9%м/м, где автомобильное производство увеличилось на 2,7%.
Производство в обрабатывающей промышленности в марте выросло на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 1,5% в феврале.
Торги валютного межбанка в среду прошли при ожидаемой смене тренда («медведей» вытеснили «зеленые быки»), в очередной раз подтвердив очевидную истину о высокой значимости для курса и тренда рынка «зеленого» безнала состояния гривневой ликвидности.
Уповать на рост поступлений СКВ-выручки из-за рубежа, характерный для среды, не стоило – продавцы обязательнйо части экспортной СКВ играли на стороне «быков», радуясь заметному повышению текущих цен, детонатором которого, как мы указывали ранее, стал скачок гривневой ликвидности безотносительно его «происхождения» (компенсация НДС Казначейством или падение объема размещения НБУ своих депозитных сертификатов). Получив гривневое вспомоществование, экспортеры ограничили свое присутствие на межбанке лишь продажей обязательного минимума доллара.
Наличный рынок под давлением внимавших «бычьим» сводкам с межбанка клиентов тоже был вынужден поднять действующие цены, в большинстве случаев сохраняя равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня.
Подобное курсовое движение наличного рынка сохранило текущий курсовой зазор с котировками «американца» на межбанке.
Сюжет ближайших торгов безналичной валютой будет определяться двумя факторами: скоростью утилизации полученного от Казначейства гривневого «вспомоществования» и уровнем «патриотизма» регулятора который обещал анонимным арбитражом в технологии Matching сглаживать чрезмерные курсовые колебания пары доллар-гривня на межбанке. Не исключено, что рынок доллара на ближайших торгах не сможет удержать взятый в среду темп роста, замедлив подорожание «американца». Не без участия, разумеется, отказывавшихся приобретать СКВ по текущим ценам импортеров.
Тем не менее, сколь-нибудь заметный «бычий» тренд рынка безналичного доллара имеет шанс сохраниться до финиша текущей недели.
С возможным вхождением в боковик после 23 апреля.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: