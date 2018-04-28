Не все так погано: скільки заробляють українці на місяць...

Додано: Пон 30 кві, 2018 10:07

Forum написав: написанный такими же теоретиками под чей-то приказ свыше. написанный такими же теоретиками под чей-то приказ свыше.

Т.е Вы уверены что им Порошенко приказал написать?Жесть.На самом деле, если говорить по сравнению с 14 годом у нас ЗП действительно пока меньше на 25-30% в долларовом эквиваленте. Но эта цифра очень хорошая с учетом того что пережила страна за эти годы. Кроме того нужно отдавать себе отчет что и цены на многое меньше в долларах чем были тогда. Так что ЗП по ППС помаленьку подтягиваются к 14 году. Хотя если честно, например, наш всем известный промышленный рынок пока не догоняет те времена. Возможно этому способствуют и др. причины. Огромная часть торговли переместилась в интернет.