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Не все так погано: скільки заробляють українці на місяць...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 30 кві, 2018 16:21
Дваждыдвашник написав:
Ну не знаю, не так все плохо, как зрадофилы думают, мне кажется.
В столице зарабатывать менее 20К уже моветон, а уровень 10-12к это для студентов, интернов и стажеров в приличных конторах.
Ну конечно, это в отдельной отрасли (IT), и в Киеве.
Что там за пределами этого мира я хз, но думаю, примерно так же.
ВОт именно. Пойди найди джуна за 10к, который хоть что-то умеет и хочет работать. Меньше 10к покупают только замкнутые люди, неумеющие менять работу, или умственно/физически в чем-то ограниченные.
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Додано: Пон 30 кві, 2018 16:23
Bayern
При чем тут новая почта, в которой самая что ни на есть минималка в Киеве? Это как макдональдс - всегда есть работа, всегда научат, но и работать там больше полугода-года - тупо, потому что по зарплатам это дно.
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Додано: Пон 30 кві, 2018 16:25
safonovstanislav написав: Дваждыдвашник написав:
В столице зарабатывать менее 20К уже моветон, а уровень 10-12к это для студентов, интернов и стажеров в приличных конторах.
Ну конечно, это в отдельной отрасли (IT), и в Киеве
20к гривен($770) платят в it в Киеве? Это за месяц? За какую работу?
Это зп среднего админа на производстве или в конторе в 30-50 человек, не в айти бизнесе. В айти бизнесе еще + 20-30%
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Додано: Пон 30 кві, 2018 16:29
kalinavalera1 написав: Shram написав:
Дваждыдвашник написав:
Ну не знаю, не так все плохо, как зрадофилы думают, мне кажется.
В столице зарабатывать менее 20К уже моветон,
Ну конечно, это в отдельной отрасли (IT), и в Киеве.
Что там за пределами этого мира я хз, но думаю, примерно так же.
Среди киевских прокуроров моветон ездить на тачке дешевле миллиона гривен.
При зарплате в 10-15 тысяч гривен.
Как говорится "утритесь айтишники".
А зрада в том , что у прокуроров зарплаты уже не те, что были до Майдана - по 10-15 000 гр. - теперь зарплаты им такие высокие задрали ( от 38 000гр с кучей надбавок , что они уже как бы могут даже взятки не брать , а официально жировать за счет украинцев. И крышевать криминал. Мне всегда прикольно было читать , что избавиться от взяточников в Украине -нужно путем выплаты официально прокурорам в том числе - таких сумм, что раньше они брали взятками. И оп-ля! прокурор уже не взяточник - а имеет очень высокую зарплату. выпадает из графы "преступность". И что бы он не купил - уже все ему "по средствам" и так , даже без взяток. Ну взятки то все равно берут, почему нет ? Лишних денег не бывает. А главное состояние преступности еще хуже , чем раньше. Но населению, украинцам в карман залезли по локоть, в том и зрада.
Нагугли мне пожалуйста хоть одну неделю в года до Майдана, в которую было арестовано на месте взятки десяток чиновников, как это происходит сейчас уже второй год. Расскажи мне какие были переаттестации(да да с ними есть проблемы, как и везде, а раньше проблемы были судьбой навсегда), и как хотела нормальная уважающая молодежь идти менять страну, до Майдана.
От зрадофилии таблеток не существует, но все таки, может тебе поменять страну проживания? Нам дышать станет легче, и у тебя здороья будет больше.
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Додано: Пон 30 кві, 2018 16:45
BIGor написав: Faceless написав:
За 400 долл к вам даже на собеседование никто не придет
Ну хватит уже врать, желающих на 400 долл. будет 300 чел. на одно место, если вы имеете ввиду дж. тестировщиков.
Вы хоть когда то их набирали? Вообще представление имеете об этой сфере? Не пишите чушь. Меньше чем на 20-ку, и это если повезёт ещё, никого хотя бы с примерным представлением о предмете не найдете
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Додано: Пон 30 кві, 2018 18:37
Faceless написав: BIGor написав: Faceless написав:
За 400 долл к вам даже на собеседование никто не придет
Ну хватит уже врать, желающих на 400 долл. будет 300 чел. на одно место, если вы имеете ввиду дж. тестировщиков.
Вы хоть когда то их набирали? Вообще представление имеете об этой сфере? Не пишите чушь. Меньше чем на 20-ку, и это если повезёт ещё, никого хотя бы с примерным представлением о предмете не найдете
Это Вы пишете чушь, у меня друзья работают в этой сфере уже давно. Вакансий в сотни раз меньше чем соискателей. ЗП в Киеве для старта и 200-300 долл. Но это тем кому повезет. Так что видно, что Вы живете в своём выдуманном мирке, раз даже статистику доу и джина отвергаете.
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Додано: Пон 30 кві, 2018 19:16
Sharpe написав:
Moimir, якби на кладовище заносили б стільки ж людей, скільки їх регулярно штурмує супермаркети, це дійсно було б доказом зубожіння і катастрофи. Насправді ж ми бачимо іншу картину - зубожіле (насправді ні) населення якраз у ці дні масово заправляє свої машини, масово забиває багажники продуктами і масово вирушає святкувати чотири вихідні дні в села чи на природу. В зубожілих країнах така поведінка населення неможлива за визначенням.
Судя по всему на пикник ехать было не с чем, потому и цитируете здесь все праздники хвалебную методичку. Что касается упомянутых кладбищ, то только в Киеве из 29 кладбищ хоронят только на одном. И статьи в газетах с заголовками "Дефицит кладбищ в Украине: где хоронить усопших" не редкость с 2017 года. Чтобы не быть таким уверенным и голословным в своих суждениях проэкскурсируйте любое из данных мест, для получения правдивой информации за последние 4-5 лет.
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Додано: Пон 30 кві, 2018 19:35
locustsucol написав: safonovstanislav написав: Дваждыдвашник написав:
В столице зарабатывать менее 20К уже моветон, а уровень 10-12к это для студентов, интернов и стажеров в приличных конторах.
Ну конечно, это в отдельной отрасли (IT), и в Киеве
20к гривен($770) платят в it в Киеве? Это за месяц? За какую работу?
Это зп среднего админа на производстве или в конторе в 30-50 человек, не в айти бизнесе. В айти бизнесе еще + 20-30%
Я знаю людей, которые и за 200-300 в "it" работают на заводе. Но работа там сводится к просмотру сериалов и прохождению онлайн игр. Кого-то и такое устраивает.
Я к тому, что работа разной бывает. Но, люди со стремлением развиваться, а не сидеть на месте, на легке будут получать в it от $2000 в месяц. А скорее всего, в несколько раз больше. Даже на рабочей специальности. Всё, что ниже - это люди, которых всё в жизни устраивает и к большему не стремятся
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Додано: Пон 30 кві, 2018 20:55
BIGor написав: Faceless написав:
BIGor написав:Ну хватит уже врать, желающих на 400 долл. будет 300 чел. на одно место, если вы имеете ввиду дж. тестировщиков.
Вы хоть когда то их набирали? Вообще представление имеете об этой сфере? Не пишите чушь. Меньше чем на 20-ку, и это если повезёт ещё, никого хотя бы с примерным представлением о предмете не найдете
Это Вы пишете чушь, у меня друзья работают в этой сфере уже давно. Вакансий в сотни раз меньше чем соискателей. ЗП в Киеве для старта и 200-300 долл. Но это тем кому повезет. Так что видно, что Вы живете в своём выдуманном мирке, раз даже статистику доу и джина отвергаете.
Может так "работают", но мне не нужны ни ДОУ ни ещё чего чтобы знать о ситуации в этой сфере.
Соискатели в этой сфере и те, кто реально проходит по требованиям - это совершенно разные категории. Те, кто может и готов идти на 200-300 долл, не знают ничего и никому не нужны. На 200-300 долл тестеров джунов набирают в небольшом облцентре - есть знакомые. В Киеве же те, кто готов идти на такие деньги, не тянут и на джунов. Разве что на стажёров.
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