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Не все так погано: скільки
заробляють українці на місяць...

Не все так погано: скільки заробляють українці на місяць...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 891011>
Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 21:19

locustsucol

Когда от арестов перейдут к посадкам тогда можно будет говорить, что что-то поменялось. А так это пиар для пипла и борьба с конкурентами и очищение тёплых мест для своих кумовьёв,сватов и братьев. Тёплые места где постоянные подношения сам никто покидать не хочет. Вот когда будет, что из 10 пойманных 9 посадили тогда будет понятно. что идёт работа, а не реклама на радио с телевизором.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 21:35

  Ratatui написав:locustsucol

Когда от арестов перейдут к посадкам тогда можно будет говорить, что что-то поменялось. А так это пиар для пипла и борьба с конкурентами и очищение тёплых мест для своих кумовьёв,сватов и братьев. Тёплые места где постоянные подношения сам никто покидать не хочет. Вот когда будет, что из 10 пойманных 9 посадили тогда будет понятно. что идёт работа, а не реклама на радио с телевизором.


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ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 22:05

  Faceless написав:Может так "работают", но мне не нужны ни ДОУ ни ещё чего чтобы знать о ситуации в этой сфере.
Соискатели в этой сфере и те, кто реально проходит по требованиям - это совершенно разные категории. Те, кто может и готов идти на 200-300 долл, не знают ничего и никому не нужны. На 200-300 долл тестеров джунов набирают в небольшом облцентре - есть знакомые. В Киеве же те, кто готов идти на такие деньги, не тянут и на джунов. Разве что на стажёров.

Я вижу, у вас все кто мало заработывают - не так работают. Про обл. центр. - на такую ЗП 1-2 вакансии в месяц. Это много?
Бросьте вакансию на джуна на 20 к грн. Посмотрим, что предложите.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 22:08

Re: Не все так погано: скільки заробляють українці на місяць

  safonovstanislav написав:на легке будут получать в it от $2000 в месяц. А скорее всего, в несколько раз больше. Даже на рабочей специальности.

Как то "налегке" и "$2000" в месяц несопоставимые понятия. А в несколько раз больше: это $4000-6000 в месяц? Тут уже обычный программист такое не заработает, разве что руководящий персонал.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 22:26

  BIGor написав:Бросьте вакансию на джуна на 20 к грн. Посмотрим, что предложите.

А вы прям на все руки мастер. И в IT можете, и в финансах... Зачем вам тогда какие-то несчастные 20 к грн.?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 22:34

Re: Не все так погано: скільки заробляють українці на місяць

BIGor написав:Бросьте вакансию на джуна на 20 к грн. Посмотрим, что предложите.

Да открывайте любую, хоть в ит контору, хоть в банк. Но в таких вакансиях почти никогда не пишут оклад, цифра всегда обсуждается индивидуально на собеседовании - в частности потому статистика по сайтам трудоустройства занижает ЗП - в нормальных вакансиях ЗП почти никогда не пишут, а чаще пишут во всяких низкоквалифицированных и без ОР
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 22:38

  BIGor написав:
  safonovstanislav написав:на легке будут получать в it от $2000 в месяц. А скорее всего, в несколько раз больше. Даже на рабочей специальности.

Как то "налегке" и "$2000" в месяц несопоставимые понятия. А в несколько раз больше: это $4000-6000 в месяц? Тут уже обычный программист такое не заработает, разве что руководящий персонал.

Под словом налегке, я имел ввиду, что с лёгкостью найдут себе работу с такой зарплатой. А не то, что они будут получать лёгкие деньги.
Насчёт работы с зарплатой 4-6к и выше, понятное дело это зарплата НЕ наёмного персонала. Сфер деятельности в it очень много. Вот, к примеру, vitus завлекает лохов в казино, играя в него онлайн на ютубе. Спокойно себе проигрывает онлайн по $100 000 в месяц и горя не знает, т. к. с лохов состригает больше. В арбитраже вообще простор, фейсбук, инстаграм и весь мир перед тобой, $10 000 В ДЕНЬ при должном усердии и опыте можно достичь. Для владельцев партнёрок и $1 000 000 в месяц - не лучший результат. Это первое, что вспомнилось. Если рабочих брать, талантливый дизайнер может получать 10-12к $ в месяц, работая 8 часов 5 дней в неделю, хорошее портфолио обеспечит заказы на неделю вперёд. Та даже просто сетку сайтов сделать и собирать деньги с рекламы гугла - не такое сложное занятие. Один сайт склёпаный на коленке 50 евро будет спокойно приносить со временем в месяц. 100 сайтов - 5000 евро, и т. д.
Востаннє редагувалось safonovstanislav в Пон 30 кві, 2018 22:51, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 22:46

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Бросьте вакансию на джуна на 20 к грн. Посмотрим, что предложите.

А вы прям на все руки мастер. И в IT можете, и в финансах... Зачем вам тогда какие-то несчастные 20 к грн.?

Вы настоящий украинец - жаба давит?
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 22:48

  Faceless написав:
BIGor написав:Бросьте вакансию на джуна на 20 к грн. Посмотрим, что предложите.

Да открывайте любую, хоть в ит контору, хоть в банк. Но в таких вакансиях почти никогда не пишут оклад, цифра всегда обсуждается индивидуально на собеседовании - в частности потому статистика по сайтам трудоустройства занижает ЗП - в нормальных вакансиях ЗП почти никогда не пишут, а чаще пишут во всяких низкоквалифицированных и без ОР

Блин, я ничего сложно не просил: бросьте вакансию на джуна на 20 к грн. И делов то. Зачем отлынивать?
  safonovstanislav написав:Для владельцев партнёрок и $1 000 000 в месяц

Дальше можно не читать, клиника.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 22:51

  BIGor написав:Вы настоящий украинец - жаба давит?

Что мне для вас жалеть-то? Просто... Вы уверены, что у вас в IT срастется? Или будет как с BIG4? :mrgreen:
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