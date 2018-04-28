|
|
|
Не все так погано: скільки заробляють українці на місяць...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 30 кві, 2018 21:19
locustsucol
Когда от арестов перейдут к посадкам тогда можно будет говорить, что что-то поменялось. А так это пиар для пипла и борьба с конкурентами и очищение тёплых мест для своих кумовьёв,сватов и братьев. Тёплые места где постоянные подношения сам никто покидать не хочет. Вот когда будет, что из 10 пойманных 9 посадили тогда будет понятно. что идёт работа, а не реклама на радио с телевизором.
-
Ratatui
-
-
- Повідомлень: 5542
- З нами з: 30.11.12
- Подякував: 78 раз.
- Подякували: 504 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 30 кві, 2018 21:35
Ratatui написав:locustsucol
Когда от арестов перейдут к посадкам тогда можно будет говорить, что что-то поменялось. А так это пиар для пипла и борьба с конкурентами и очищение тёплых мест для своих кумовьёв,сватов и братьев. Тёплые места где постоянные подношения сам никто покидать не хочет. Вот когда будет, что из 10 пойманных 9 посадили тогда будет понятно. что идёт работа, а не реклама на радио с телевизором.
Не ломайте писателю рейтинг.
Black Jack - White Business
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 6030
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 334 раз.
- Подякували: 726 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 30 кві, 2018 22:05
Faceless написав:
Может так "работают", но мне не нужны ни ДОУ ни ещё чего чтобы знать о ситуации в этой сфере.
Соискатели в этой сфере и те, кто реально проходит по требованиям - это совершенно разные категории. Те, кто может и готов идти на 200-300 долл, не знают ничего и никому не нужны. На 200-300 долл тестеров джунов набирают в небольшом облцентре - есть знакомые. В Киеве же те, кто готов идти на такие деньги, не тянут и на джунов. Разве что на стажёров.
Я вижу, у вас все кто мало заработывают - не так работают. Про обл. центр. - на такую ЗП 1-2 вакансии в месяц. Это много?
Бросьте вакансию на джуна на 20 к грн. Посмотрим, что предложите.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 2317
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 347 раз.
- Подякували: 437 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 30 кві, 2018 22:08
safonovstanislav написав:
на легке будут получать в it от $2000 в месяц. А скорее всего, в несколько раз больше. Даже на рабочей специальности.
Как то "налегке" и "$2000" в месяц несопоставимые понятия. А в несколько раз больше: это $4000-6000 в месяц? Тут уже обычный программист такое не заработает, разве что руководящий персонал.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 2317
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 347 раз.
- Подякували: 437 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 30 кві, 2018 22:26
BIGor написав:
Бросьте вакансию на джуна на 20 к грн. Посмотрим, что предложите.
А вы прям на все руки мастер. И в IT можете, и в финансах... Зачем вам тогда какие-то несчастные 20 к грн.?
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 79
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 14 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 30 кві, 2018 22:34
BIGor написав:Бросьте вакансию на джуна на 20 к грн. Посмотрим, что предложите.
Да открывайте любую, хоть в ит контору, хоть в банк. Но в таких вакансиях почти никогда не пишут оклад, цифра всегда обсуждается индивидуально на собеседовании - в частности потому статистика по сайтам трудоустройства занижает ЗП - в нормальных вакансиях ЗП почти никогда не пишут, а чаще пишут во всяких низкоквалифицированных и без ОР
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 20445
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1067 раз.
- Подякували: 4532 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 30 кві, 2018 22:38
BIGor написав: safonovstanislav написав:
на легке будут получать в it от $2000 в месяц. А скорее всего, в несколько раз больше. Даже на рабочей специальности.
Как то "налегке" и "$2000" в месяц несопоставимые понятия. А в несколько раз больше: это $4000-6000 в месяц? Тут уже обычный программист такое не заработает, разве что руководящий персонал.
Под словом налегке, я имел ввиду, что с лёгкостью найдут себе работу с такой зарплатой. А не то, что они будут получать лёгкие деньги.
Насчёт работы с зарплатой 4-6к и выше, понятное дело это зарплата НЕ наёмного персонала. Сфер деятельности в it очень много. Вот, к примеру, vitus завлекает лохов в казино, играя в него онлайн на ютубе. Спокойно себе проигрывает онлайн по $100 000 в месяц и горя не знает, т. к. с лохов состригает больше. В арбитраже вообще простор, фейсбук, инстаграм и весь мир перед тобой, $10 000 В ДЕНЬ при должном усердии и опыте можно достичь. Для владельцев партнёрок и $1 000 000 в месяц - не лучший результат. Это первое, что вспомнилось. Если рабочих брать, талантливый дизайнер может получать 10-12к $ в месяц, работая 8 часов 5 дней в неделю, хорошее портфолио обеспечит заказы на неделю вперёд. Та даже просто сетку сайтов сделать и собирать деньги с рекламы гугла - не такое сложное занятие. Один сайт склёпаный на коленке 50 евро будет спокойно приносить со временем в месяц. 100 сайтов - 5000 евро, и т. д.
Востаннє редагувалось safonovstanislav
в Пон 30 кві, 2018 22:51, всього редагувалось 2 разів.
-
safonovstanislav
-
-
- Повідомлень: 1527
- З нами з: 10.05.14
- Подякував: 102 раз.
- Подякували: 170 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 30 кві, 2018 22:46
Gastarbaiter написав: BIGor написав:
Бросьте вакансию на джуна на 20 к грн. Посмотрим, что предложите.
А вы прям на все руки мастер. И в IT можете, и в финансах... Зачем вам тогда какие-то несчастные 20 к грн.?
Вы настоящий украинец - жаба давит?
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 2317
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 347 раз.
- Подякували: 437 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 30 кві, 2018 22:48
Faceless написав:
BIGor написав:Бросьте вакансию на джуна на 20 к грн. Посмотрим, что предложите.
Да открывайте любую, хоть в ит контору, хоть в банк. Но в таких вакансиях почти никогда не пишут оклад, цифра всегда обсуждается индивидуально на собеседовании - в частности потому статистика по сайтам трудоустройства занижает ЗП - в нормальных вакансиях ЗП почти никогда не пишут, а чаще пишут во всяких низкоквалифицированных и без ОР
Блин, я ничего сложно не просил: бросьте вакансию на джуна на 20 к грн. И делов то. Зачем отлынивать?
safonovstanislav написав:
Для владельцев партнёрок и $1 000 000 в месяц
Дальше можно не читать, клиника.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 2317
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 347 раз.
- Подякували: 437 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 30 кві, 2018 22:51
BIGor написав:
Вы настоящий украинец - жаба давит?
Что мне для вас жалеть-то? Просто... Вы уверены, что у вас в IT срастется? Или будет как с BIG4?
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 79
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 14 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
реклама
|