Не все так погано: скільки заробляють українці на місяць...

Додано: Пон 30 кві, 2018 22:38

BIGor написав: safonovstanislav написав: на легке будут получать в it от $2000 в месяц. А скорее всего, в несколько раз больше. Даже на рабочей специальности. на легке будут получать в it от $2000 в месяц. А скорее всего, в несколько раз больше. Даже на рабочей специальности.

Как то "налегке" и "$2000" в месяц несопоставимые понятия. А в несколько раз больше: это $4000-6000 в месяц? Тут уже обычный программист такое не заработает, разве что руководящий персонал. Как то "налегке" и "$2000" в месяц несопоставимые понятия. А в несколько раз больше: это $4000-6000 в месяц? Тут уже обычный программист такое не заработает, разве что руководящий персонал.

Под словом налегке, я имел ввиду, что с лёгкостью найдут себе работу с такой зарплатой. А не то, что они будут получать лёгкие деньги.Насчёт работы с зарплатой 4-6к и выше, понятное дело это зарплата НЕ наёмного персонала. Сфер деятельности в it очень много. Вот, к примеру, vitus завлекает лохов в казино, играя в него онлайн на ютубе. Спокойно себе проигрывает онлайн по $100 000 в месяц и горя не знает, т. к. с лохов состригает больше. В арбитраже вообще простор, фейсбук, инстаграм и весь мир перед тобой, $10 000 В ДЕНЬ при должном усердии и опыте можно достичь. Для владельцев партнёрок и $1 000 000 в месяц - не лучший результат. Это первое, что вспомнилось. Если рабочих брать, талантливый дизайнер может получать 10-12к $ в месяц, работая 8 часов 5 дней в неделю, хорошее портфолио обеспечит заказы на неделю вперёд. Та даже просто сетку сайтов сделать и собирать деньги с рекламы гугла - не такое сложное занятие. Один сайт склёпаный на коленке 50 евро будет спокойно приносить со временем в месяц. 100 сайтов - 5000 евро, и т. д.