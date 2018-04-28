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Не все так погано: скільки заробляють українці на місяць...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 30 кві, 2018 22:51
BIGor написав:
Вы настоящий украинец - жаба давит?
Что мне для вас жалеть-то? Просто... Вы уверены, что у вас в IT срастется? Или будет как с BIG4?
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Додано: Пон 30 кві, 2018 23:02
BIGor написав:
Дальше можно не читать, клиника.
Я знаю о чём пишу. Сам работаю со многими партнёрками, и знаю, сколько денег им приносит моя работа. С учётом того, что в конкурсах и на конференциях я далеко не на первых местах, и реально вижу вживую людей, которые зарабатывают значительно больше меня, работая в этих же партнёрках, понятно, что прибыль владельцев партнёрок значительно выше написанной мной суммы
Или вас удивляет, что чей-то международный бизнес может приносить больше ляма баксов в месяц?
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safonovstanislav
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Додано: Пон 30 кві, 2018 23:04
BIGor написав: Faceless написав:
BIGor написав:Бросьте вакансию на джуна на 20 к грн. Посмотрим, что предложите.
Да открывайте любую, хоть в ит контору, хоть в банк. Но в таких вакансиях почти никогда не пишут оклад, цифра всегда обсуждается индивидуально на собеседовании - в частности потому статистика по сайтам трудоустройства занижает ЗП - в нормальных вакансиях ЗП почти никогда не пишут, а чаще пишут во всяких низкоквалифицированных и без ОР
Блин, я ничего сложно не просил: бросьте вакансию на джуна на 20 к грн. И делов то. Зачем отлынивать?
safonovstanislav написав:
Для владельцев партнёрок и $1 000 000 в месяц
Дальше можно не читать, клиника.
Ничего сложного, открывайте любую для Киева.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Faceless
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Додано: Вів 01 тра, 2018 00:21
Faceless За чем удалили пост ? Все по делу...
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Додано: Вів 01 тра, 2018 07:21
safonovstanislav написав: BIGor написав:
Дальше можно не читать, клиника.
Я знаю о чём пишу. Сам работаю со многими партнёрками, и знаю, сколько денег им приносит моя работа. С учётом того, что в конкурсах и на конференциях я далеко не на первых местах, и реально вижу вживую людей, которые зарабатывают значительно больше меня, работая в этих же партнёрках, понятно, что прибыль владельцев партнёрок значительно выше написанной мной суммы
Или вас удивляет, что чей-то международный бизнес может приносить больше ляма баксов в месяц?
Я так понимаю, тут клуб анонимных миллиардеров? Faceless
А чего сразу в кусты? Где обещанная вакансия? Я так и понял, что все виртуальное.
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BIGor
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