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Не все так погано: скільки
заробляють українці на місяць...

Не все так погано: скільки заробляють українці на місяць...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 22:51

  BIGor написав:Вы настоящий украинец - жаба давит?

Что мне для вас жалеть-то? Просто... Вы уверены, что у вас в IT срастется? Или будет как с BIG4? :mrgreen:
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 23:02

  BIGor написав:Дальше можно не читать, клиника.

Я знаю о чём пишу. Сам работаю со многими партнёрками, и знаю, сколько денег им приносит моя работа. С учётом того, что в конкурсах и на конференциях я далеко не на первых местах, и реально вижу вживую людей, которые зарабатывают значительно больше меня, работая в этих же партнёрках, понятно, что прибыль владельцев партнёрок значительно выше написанной мной суммы

Или вас удивляет, что чей-то международный бизнес может приносить больше ляма баксов в месяц?
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 23:04

Re: Не все так погано: скільки заробляють українці на місяць

BIGor написав:
  Faceless написав:
BIGor написав:Бросьте вакансию на джуна на 20 к грн. Посмотрим, что предложите.

Да открывайте любую, хоть в ит контору, хоть в банк. Но в таких вакансиях почти никогда не пишут оклад, цифра всегда обсуждается индивидуально на собеседовании - в частности потому статистика по сайтам трудоустройства занижает ЗП - в нормальных вакансиях ЗП почти никогда не пишут, а чаще пишут во всяких низкоквалифицированных и без ОР

Блин, я ничего сложно не просил: бросьте вакансию на джуна на 20 к грн. И делов то. Зачем отлынивать?
  safonovstanislav написав:Для владельцев партнёрок и $1 000 000 в месяц

Дальше можно не читать, клиника.
Ничего сложного, открывайте любую для Киева.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 00:21

Faceless За чем удалили пост ? Все по делу...
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 07:21

  safonovstanislav написав:
  BIGor написав:Дальше можно не читать, клиника.

Я знаю о чём пишу. Сам работаю со многими партнёрками, и знаю, сколько денег им приносит моя работа. С учётом того, что в конкурсах и на конференциях я далеко не на первых местах, и реально вижу вживую людей, которые зарабатывают значительно больше меня, работая в этих же партнёрках, понятно, что прибыль владельцев партнёрок значительно выше написанной мной суммы

Или вас удивляет, что чей-то международный бизнес может приносить больше ляма баксов в месяц?

Я так понимаю, тут клуб анонимных миллиардеров? :mrgreen:

Faceless А чего сразу в кусты? Где обещанная вакансия? Я так и понял, что все виртуальное.
BIGor
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  #<1 ... 891011
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