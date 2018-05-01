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Не все так погано: скільки заробляють українці на місяць...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 01 тра, 2018 23:12
Sommer написав: Bayern написав: Sommer написав:
Это не популярное мнение.
Ваше мнение очень непопулярное, судя по опросам населения.
Кто-то опрашивал население по поводу моего мнения? Ну надо же, какой комплимент.
А что вашего мнение тайное - вы уже в сотне постов написали, что всё цветет и пахнет.
А опросы населения говорят, что это не так.
Я не могу с вами долго разговаривать, буквы куда-то исчезают целыми предложениями, я вам пять раз пытался разъяснить свою позицию, но сразу всё написанное исчеза
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Додано: Сер 02 тра, 2018 16:09
Bayern написав:
А что вашего мнение тайное - вы уже в сотне постов написали, что всё цветет и пахнет
.
А опросы населения говорят, что это не так.
Я не могу с вами долго разговаривать, буквы куда-то исчезают целыми предложениями, я вам пять раз пытался разъяснить свою позицию, но сразу всё написанное исчеза
А сможешь привести хотя бы десяток постов, в которых я "написал, что всё цветет и пахнет"? Или внезапно все буквы исчезн
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Додано: Сер 02 тра, 2018 16:34
Sommer написав:
А сможешь привести хотя бы десяток постов, в которых я "написал, что всё цветет и пахнет"? Или внезапно все буквы исчезн
Извини, бесплатно я такие глубокие исследования не делаю.
В принципе могу согласиться, что всё не цветет и плохо пахнет, если ты утверждаешь, что всё цветет и пахнет - это мое неверное наблюдение о том, что ты пишешь.
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Додано: Сер 02 тра, 2018 16:35
Sommer написав: otg написав:
Действительно экономика растет. А все просто. Украина не может быть хуже Молдовы. Ей суждено было быстро восстановиться.
Это не популярное мнение. Вот если расписать про порошенковский геноцид и фашистскую хунту - вот тогда подтянутся зрадофилы с поддакиваниями.
На самом деле здесь Порошенко не при чем. Был бы любой др на его месте было бы ровно то же. Не может промышленно-развитая страна с такой энергетикой, промышленной инфраструктурой и агросектором быть хуже Молдовы у которой всего этого нет и которая по пояс в том же совковом дерьме что и мы.
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Додано: Сер 02 тра, 2018 16:40
otg написав:
На самом деле здесь Порошенко не при чем. Был бы любой др на его месте было бы ровно то же. Не может промышленно-развитая страна с такой энергетикой, промышленной инфраструктурой и агросектором быть хуже Молдовы у которой всего этого нет и которая по пояс в том же совковом дерьме что и мы.
В принципе у вас здравая мысль. Единственное можно поспорить о роли Президента в жизни страны. Тут если бы от Президента ничего не зависело, его бы и не избирали, тогда зачем он такой бесполезный был бы нужен.
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Додано: Сер 02 тра, 2018 16:56
Bayern написав: otg написав:
На самом деле здесь Порошенко не при чем. Был бы любой др на его месте было бы ровно то же. Не может промышленно-развитая страна с такой энергетикой, промышленной инфраструктурой и агросектором быть хуже Молдовы у которой всего этого нет и которая по пояс в том же совковом дерьме что и мы.
В принципе у вас здравая мысль. Единственное можно поспорить о роли Президента в жизни страны. Тут если бы от Президента ничего не зависело, его бы и не избирали, тогда зачем он такой бесполезный был бы нужен.
Вы слишком переоцениваете роль президента. Скорее народ просто верит в доброго волшебника, который придет и начнет из рукава роздавать блага направо и налево. Но такое бывает только в сказке. За более чем 25 лет независимости практически не менялась экономическая политика в стране в независимости какое лицо отождевстлялось с властью. Экономика скорее развивалась не благодаря, а вопреки тем лицам которые руководили страной. Если говорить о драйверах которые воплотились той или иной властью за все эти годы, так их меньше чем пальцев на одной руке.
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