Не все так погано: скільки заробляють українці на місяць...

Додано: Сер 02 тра, 2018 16:56

Bayern написав: otg написав: На самом деле здесь Порошенко не при чем. Был бы любой др на его месте было бы ровно то же. Не может промышленно-развитая страна с такой энергетикой, промышленной инфраструктурой и агросектором быть хуже Молдовы у которой всего этого нет и которая по пояс в том же совковом дерьме что и мы. На самом деле здесь Порошенко не при чем. Был бы любой др на его месте было бы ровно то же. Не может промышленно-развитая страна с такой энергетикой, промышленной инфраструктурой и агросектором быть хуже Молдовы у которой всего этого нет и которая по пояс в том же совковом дерьме что и мы.



В принципе у вас здравая мысль. Единственное можно поспорить о роли Президента в жизни страны. Тут если бы от Президента ничего не зависело, его бы и не избирали, тогда зачем он такой бесполезный был бы нужен. В принципе у вас здравая мысль. Единственное можно поспорить о роли Президента в жизни страны. Тут если бы от Президента ничего не зависело, его бы и не избирали, тогда зачем он такой бесполезный был бы нужен.

Вы слишком переоцениваете роль президента. Скорее народ просто верит в доброго волшебника, который придет и начнет из рукава роздавать блага направо и налево. Но такое бывает только в сказке. За более чем 25 лет независимости практически не менялась экономическая политика в стране в независимости какое лицо отождевстлялось с властью. Экономика скорее развивалась не благодаря, а вопреки тем лицам которые руководили страной. Если говорить о драйверах которые воплотились той или иной властью за все эти годы, так их меньше чем пальцев на одной руке.