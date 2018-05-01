Не все так погано: скільки заробляють українці на місяць...

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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 01 тра, 2018 23:12
Sommer написав: Bayern написав: Sommer написав:
Это не популярное мнение.
Ваше мнение очень непопулярное, судя по опросам населения.
Кто-то опрашивал население по поводу моего мнения? Ну надо же, какой комплимент.
А что вашего мнение тайное - вы уже в сотне постов написали, что всё цветет и пахнет.
А опросы населения говорят, что это не так.
Я не могу с вами долго разговаривать, буквы куда-то исчезают целыми предложениями, я вам пять раз пытался разъяснить свою позицию, но сразу всё написанное исчеза
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Додано: Сер 02 тра, 2018 16:09
Bayern написав:
А что вашего мнение тайное - вы уже в сотне постов написали, что всё цветет и пахнет
.
А опросы населения говорят, что это не так.
Я не могу с вами долго разговаривать, буквы куда-то исчезают целыми предложениями, я вам пять раз пытался разъяснить свою позицию, но сразу всё написанное исчеза
А сможешь привести хотя бы десяток постов, в которых я "написал, что всё цветет и пахнет"? Или внезапно все буквы исчезн
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Sommer
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Додано: Сер 02 тра, 2018 16:34
Sommer написав:
А сможешь привести хотя бы десяток постов, в которых я "написал, что всё цветет и пахнет"? Или внезапно все буквы исчезн
Извини, бесплатно я такие глубокие исследования не делаю.
В принципе могу согласиться, что всё не цветет и плохо пахнет, если ты утверждаешь, что всё цветет и пахнет - это мое неверное наблюдение о том, что ты пишешь.
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Додано: Сер 02 тра, 2018 16:35
Sommer написав: otg написав:
Действительно экономика растет. А все просто. Украина не может быть хуже Молдовы. Ей суждено было быстро восстановиться.
Это не популярное мнение. Вот если расписать про порошенковский геноцид и фашистскую хунту - вот тогда подтянутся зрадофилы с поддакиваниями.
На самом деле здесь Порошенко не при чем. Был бы любой др на его месте было бы ровно то же. Не может промышленно-развитая страна с такой энергетикой, промышленной инфраструктурой и агросектором быть хуже Молдовы у которой всего этого нет и которая по пояс в том же совковом дерьме что и мы.
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Додано: Сер 02 тра, 2018 16:40
otg написав:
На самом деле здесь Порошенко не при чем. Был бы любой др на его месте было бы ровно то же. Не может промышленно-развитая страна с такой энергетикой, промышленной инфраструктурой и агросектором быть хуже Молдовы у которой всего этого нет и которая по пояс в том же совковом дерьме что и мы.
В принципе у вас здравая мысль. Единственное можно поспорить о роли Президента в жизни страны. Тут если бы от Президента ничего не зависело, его бы и не избирали, тогда зачем он такой бесполезный был бы нужен.
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Додано: Сер 02 тра, 2018 16:56
Bayern написав: otg написав:
На самом деле здесь Порошенко не при чем. Был бы любой др на его месте было бы ровно то же. Не может промышленно-развитая страна с такой энергетикой, промышленной инфраструктурой и агросектором быть хуже Молдовы у которой всего этого нет и которая по пояс в том же совковом дерьме что и мы.
В принципе у вас здравая мысль. Единственное можно поспорить о роли Президента в жизни страны. Тут если бы от Президента ничего не зависело, его бы и не избирали, тогда зачем он такой бесполезный был бы нужен.
Вы слишком переоцениваете роль президента. Скорее народ просто верит в доброго волшебника, который придет и начнет из рукава роздавать блага направо и налево. Но такое бывает только в сказке. За более чем 25 лет независимости практически не менялась экономическая политика в стране в независимости какое лицо отождевстлялось с властью. Экономика скорее развивалась не благодаря, а вопреки тем лицам которые руководили страной. Если говорить о драйверах которые воплотились той или иной властью за все эти годы, так их меньше чем пальцев на одной руке.
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Додано: Сер 02 тра, 2018 18:47
Bayern написав: Sommer написав:
А сможешь привести хотя бы десяток постов, в которых я "написал, что всё цветет и пахнет"? Или внезапно все буквы исчезн
Извини, бесплатно я такие глубокие исследования не делаю.
Ты бесплатно только обманываешь? Ну ок, понял твой подход.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 21:24
otg написав: Sommer написав: otg написав:
Действительно экономика растет. А все просто. Украина не может быть хуже Молдовы. Ей суждено было быстро восстановиться.
Это не популярное мнение. Вот если расписать про порошенковский геноцид и фашистскую хунту - вот тогда подтянутся зрадофилы с поддакиваниями.
На самом деле здесь Порошенко не при чем. Был бы любой др на его месте было бы ровно то же. Не может промышленно-развитая страна с такой энергетикой, промышленной инфраструктурой и агросектором быть хуже Молдовы у которой всего этого нет и которая по пояс в том же совковом дерьме что и мы.
Те, що президент повинен бути слугою народу, а не слугою свого бізнесу на посту президента- це однозначно і ми так і будемо жити далі, якщо це не усвідомимо! Промислово розвинута країна? Це про яку країну? Про ту, де збирають білоруські трактори і китайські автомобілі , а називають це промисловістю? Агросектор? Порівняйте виробництво в агросекторі зараз і в 85-90-х роках! Про що мова? Соняшник? Зерно? Так тоді стабільно вироблялося більше 50 млн. тон зерна! А де мільйони тонн молока, м'яса, де мільярди яєць? До речі, про промисловість згадали, про агросектор згадали, а щось про народ не згадують. Мабуть не до нього!Нагадую, що в нашому сільському районі в тих же 85-90-х роках продавалося нових лише Жигулів ( крім Нив, які продавалися без черги) більше 400 шт. за рік , а в селах колгоспи будували більше 200 будинків для молоді та більше 200 км доріг на рік! Де це все? Залишилося 3 школи на район з більше 20 !!!!!Відчуваєте глибину падіння села?
P.S. А по доходах населення Молдова вже нас обігнала!Отак...
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omg1612
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 21:55
omg1612 написав:
Агросектор? Порівняйте виробництво в агросекторі зараз і в 85-90-х роках! Про що мова? Соняшник? Зерно? Так тоді стабільно вироблялося більше 50 млн. тон зерна!
И на этом можно заканчивать.
Напомню, что от подобной "стабильности" в 70-х и 80-х годах СССР ввозил зерно из США и Канады, а в 90-х получал оттуда же гуманитарную помощь на многие миллиарды долларов.
А сейчас Украина - в пятерке мировых экспортеров зерна.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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Sommer
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