|
|
|
Не все так погано: скільки заробляють українці на місяць...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 04 тра, 2018 22:04
Sommer написав:
А сейчас Украина - в пятерке мировых экспортеров зерна.
Так это неплохо. Осталось войти в пятерку мировых экспортеров смартфонов, но вряд ли экспортеры зерна являются преградой к этому.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 7663
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 2114 раз.
- Подякували: 2904 раз.
-
- Профіль
-
11
1
Додано: П'ят 04 тра, 2018 22:06
omg1612
Рынок расставил всё на свои места. Раньше попыхтел в селе месячишко заготовил пару тонн чернослива увёз продал в Москву. И вот он мосвич под воротами. На тыренном зерне в колхозе вырастил пару-тройку свинок забил. Бах и жигули у тебя под воротами. А инженер бедолага на заводе за 120 - 150 рубчиков корячился и подработку искал.
А как выяснилось один фермер с семьёй в Калифорнии заменяет по производительности целый колхоз в советском союзе.
А с миллиардами яиц у Бахматюка тоже всё хорошо. И даёт их не вся Украина, а одна птицефабрика под Каменец-Подольским.
-
Ratatui
-
-
- Повідомлень: 5595
- З нами з: 30.11.12
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 520 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 04 тра, 2018 22:12
Ratatui написав:
А с миллиардами яиц у Бахматюка тоже всё хорошо. И даёт их не вся Украина, а одна птицефабрика под Каменец-Подольским.
Плохо, что яйца Бахматюка дороже яиц из американских супермакетов. Многочисленные ролики из ютуба смеются над ценой яиц Бахматюка в сравнении с.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 7663
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 2114 раз.
- Подякували: 2904 раз.
-
- Профіль
-
11
1
Додано: П'ят 04 тра, 2018 22:12
freeze написав: Sommer написав:
А сейчас Украина - в пятерке мировых экспортеров зерна.
Так это неплохо. Осталось войти в пятерку мировых экспортеров смартфонов, но вряд ли экспортеры зерна являются преградой к этому.
Во все пятёрки войти нельзя. Эмираты никогда не смогут войти в пятёрку производителей виски, как Израиль в лидеры рынка по производству автомобилей.
Каждому своё...
-
Ratatui
-
-
- Повідомлень: 5595
- З нами з: 30.11.12
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 520 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 04 тра, 2018 22:17
freeze написав: Ratatui написав:
А с миллиардами яиц у Бахматюка тоже всё хорошо. И даёт их не вся Украина, а одна птицефабрика под Каменец-Подольским.
Плохо, что яйца Бахматюка дороже яиц из американских супермакетов. Многочисленные ролики из ютуба смеются над ценой яиц Бахматюка в сравнении с.
Монополия всегда плохо. Курятина Косюка и шоколад 5го тоже не из самых дешёвых.
-
Ratatui
-
-
- Повідомлень: 5595
- З нами з: 30.11.12
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 520 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 05 тра, 2018 12:40
omg1612 написав:
Те, що президент повинен бути слугою народу, а не слугою свого бізнесу на посту президента- це однозначно і ми так і будемо жити далі, якщо це не усвідомимо!
Т.е Вы все таки верите в волшебника-президента который из рукава достает блага и раздает народу?
Промислово розвинута країна? Це про яку країну? Про ту, де збирають білоруські трактори і китайські автомобілі , а називають це промисловістю? Агросектор?
Я ж не сравнивал нашу страну с США. Я просто сказал что наш экономический потенциал не сравним с модавским. Вы будете спорить?
Порівняйте виробництво в агросекторі зараз і в 85-90-х роках! Про що мова? Соняшник? Зерно? Так тоді стабільно вироблялося більше 50 млн. тон зерна! А де мільйони тонн молока, м'яса, де мільярди яєць?
Те Вы товарищ грустите по совку? Интересно, а сколько молодому коммунисту лет?
До речі, про промисловість згадали, про агросектор згадали, а щось про народ не згадують.
Те. Вы уверены что промышленнос ть и агросектор обходится без людей?
Мабуть не до нього!Нагадую, що в нашому сільському районі в тих же 85-90-х роках продавалося нових лише Жигулів ( крім Нив, які продавалися без черги) більше 400 шт. за рік , а в селах колгоспи будували більше 200 будинків для молоді та більше 200 км доріг на рік! Де це все? Залишилося 3 школи на район з більше 20 !!!!!Відчуваєте глибину падіння села?
Давайте Вы перестанете врать. Я в конце 80-х как раз стал на очередь на жигули. 300-м. До сих пор в очереди жду
А дороги как были худшие из всех блилижних республик так и остались. Это я Вам точно могу сказать, ибо объездил Прибалтику, Беларусию, Молдавию.
P.S. А по доходах населення Молдова вже нас обігнала!Отак...
Так и об этом речь. Что не может страна с меньшим экономическим потенциалом быть лучше по доходам чем мы. Поэтому сейчас все и наверстываем семимильными шагами. Но здесь есть одно но. Еще зависит от реформ. Например та же Прибалтика которая так же далека до Украины по потенциалу выглядит намного лучше нас. А все потому что провели реформы.
-
otg
-
-
- Повідомлень: 1820
- З нами з: 14.08.16
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 161 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 05 тра, 2018 12:41
freeze написав:
Плохо, что яйца Бахматюка дороже яиц из американских супермакетов. Многочисленные ролики из ютуба смеются над ценой яиц Бахматюка в сравнении с.
Конкуренция тот универсальный доктор, который лечит все.
-
otg
-
-
- Повідомлень: 1820
- З нами з: 14.08.16
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 161 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 05 тра, 2018 12:45
otg написав: freeze написав:
Плохо, что яйца Бахматюка дороже яиц из американских супермакетов. Многочисленные ролики из ютуба смеются над ценой яиц Бахматюка в сравнении с.
Конкуренция тот универсальный доктор, который лечит все.
это когда она есть.
-
19yuriy91
-
-
- Повідомлень: 1241
- З нами з: 15.09.12
- Подякував: 101 раз.
- Подякували: 113 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 05 тра, 2018 15:57
19yuriy91 написав:
это когда она есть.
Вы впрям капитан-очевидность.
Речь и шла о том что ругать нужно не Бахматюка, а то что за более 25 лет не создано условий для бизнеса, для инвестиций. Потому и нет конкуренции.
-
otg
-
-
- Повідомлень: 1820
- З нами з: 14.08.16
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 161 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|4
|126
|
|
|13
|847
|
Суб 05 тра, 2018 14:20
sal
|
|41
|2681
|
П'ят 04 тра, 2018 21:58
27661
|