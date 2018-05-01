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Не все так погано: скільки
заробляють українці на місяць...

Не все так погано: скільки заробляють українці на місяць...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 11121314>
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 22:04

  Sommer написав:А сейчас Украина - в пятерке мировых экспортеров зерна.


Так это неплохо. Осталось войти в пятерку мировых экспортеров смартфонов, но вряд ли экспортеры зерна являются преградой к этому.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 22:06

omg1612

Рынок расставил всё на свои места. Раньше попыхтел в селе месячишко заготовил пару тонн чернослива увёз продал в Москву. И вот он мосвич под воротами. На тыренном зерне в колхозе вырастил пару-тройку свинок забил. Бах и жигули у тебя под воротами. А инженер бедолага на заводе за 120 - 150 рубчиков корячился и подработку искал.

А как выяснилось один фермер с семьёй в Калифорнии заменяет по производительности целый колхоз в советском союзе.

А с миллиардами яиц у Бахматюка тоже всё хорошо. И даёт их не вся Украина, а одна птицефабрика под Каменец-Подольским.
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 22:12

  Ratatui написав:А с миллиардами яиц у Бахматюка тоже всё хорошо. И даёт их не вся Украина, а одна птицефабрика под Каменец-Подольским.


Плохо, что яйца Бахматюка дороже яиц из американских супермакетов. Многочисленные ролики из ютуба смеются над ценой яиц Бахматюка в сравнении с.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 22:12

  freeze написав:
  Sommer написав:А сейчас Украина - в пятерке мировых экспортеров зерна.


Так это неплохо. Осталось войти в пятерку мировых экспортеров смартфонов, но вряд ли экспортеры зерна являются преградой к этому.


Во все пятёрки войти нельзя. Эмираты никогда не смогут войти в пятёрку производителей виски, как Израиль в лидеры рынка по производству автомобилей.

Каждому своё...
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 22:17

  freeze написав:
  Ratatui написав:А с миллиардами яиц у Бахматюка тоже всё хорошо. И даёт их не вся Украина, а одна птицефабрика под Каменец-Подольским.


Плохо, что яйца Бахматюка дороже яиц из американских супермакетов. Многочисленные ролики из ютуба смеются над ценой яиц Бахматюка в сравнении с.


Монополия всегда плохо. Курятина Косюка и шоколад 5го тоже не из самых дешёвых.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 12:40

  omg1612 написав:Те, що президент повинен бути слугою народу, а не слугою свого бізнесу на посту президента- це однозначно і ми так і будемо жити далі, якщо це не усвідомимо!
Т.е Вы все таки верите в волшебника-президента который из рукава достает блага и раздает народу? :)

Промислово розвинута країна? Це про яку країну? Про ту, де збирають білоруські трактори і китайські автомобілі , а називають це промисловістю? Агросектор?
Я ж не сравнивал нашу страну с США. Я просто сказал что наш экономический потенциал не сравним с модавским. Вы будете спорить?
Порівняйте виробництво в агросекторі зараз і в 85-90-х роках! Про що мова? Соняшник? Зерно? Так тоді стабільно вироблялося більше 50 млн. тон зерна! А де мільйони тонн молока, м'яса, де мільярди яєць?
Те Вы товарищ грустите по совку? Интересно, а сколько молодому коммунисту лет?
До речі, про промисловість згадали, про агросектор згадали, а щось про народ не згадують.
Те. Вы уверены что промышленнос ть и агросектор обходится без людей? :)
Мабуть не до нього!Нагадую, що в нашому сільському районі в тих же 85-90-х роках продавалося нових лише Жигулів ( крім Нив, які продавалися без черги) більше 400 шт. за рік , а в селах колгоспи будували більше 200 будинків для молоді та більше 200 км доріг на рік! Де це все? Залишилося 3 школи на район з більше 20 !!!!!Відчуваєте глибину падіння села? :evil:
Давайте Вы перестанете врать. Я в конце 80-х как раз стал на очередь на жигули. 300-м. До сих пор в очереди жду :) А дороги как были худшие из всех блилижних республик так и остались. Это я Вам точно могу сказать, ибо объездил Прибалтику, Беларусию, Молдавию.
P.S. А по доходах населення Молдова вже нас обігнала!Отак... :mrgreen:
Так и об этом речь. Что не может страна с меньшим экономическим потенциалом быть лучше по доходам чем мы. Поэтому сейчас все и наверстываем семимильными шагами. Но здесь есть одно но. Еще зависит от реформ. Например та же Прибалтика которая так же далека до Украины по потенциалу выглядит намного лучше нас. А все потому что провели реформы.
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 12:41

  freeze написав:Плохо, что яйца Бахматюка дороже яиц из американских супермакетов. Многочисленные ролики из ютуба смеются над ценой яиц Бахматюка в сравнении с.
Конкуренция тот универсальный доктор, который лечит все.
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 12:45

  otg написав:
  freeze написав:Плохо, что яйца Бахматюка дороже яиц из американских супермакетов. Многочисленные ролики из ютуба смеются над ценой яиц Бахматюка в сравнении с.
Конкуренция тот универсальный доктор, который лечит все.

это когда она есть.
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 15:57

  19yuriy91 написав:это когда она есть.

Вы впрям капитан-очевидность. :) Речь и шла о том что ругать нужно не Бахматюка, а то что за более 25 лет не создано условий для бизнеса, для инвестиций. Потому и нет конкуренции.
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 16:42

  otg написав:
  19yuriy91 написав:это когда она есть.

Вы впрям капитан-очевидность. :) Речь и шла о том что ругать нужно не Бахматюка, а то что за более 25 лет не создано условий для бизнеса, для инвестиций. Потому и нет конкуренции.

так эти ж "бахматюки" и содействуют этому.
вон, соратник, косюк - позаштатний радник преза.
да депутаты прикормленные у "бахматюков".
откуда ж условия возьмутся?
19yuriy91
 
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