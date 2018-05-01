Не все так погано: скільки заробляють українці на місяць...

Додано: Суб 05 тра, 2018 12:40

omg1612 написав: Те, що президент повинен бути слугою народу, а не слугою свого бізнесу на посту президента- це однозначно і ми так і будемо жити далі, якщо це не усвідомимо! Те, що президент повинен бути слугою народу, а не слугою свого бізнесу на посту президента- це однозначно і ми так і будемо жити далі, якщо це не усвідомимо!

Промислово розвинута країна? Це про яку країну? Про ту, де збирають білоруські трактори і китайські автомобілі , а називають це промисловістю? Агросектор?

Порівняйте виробництво в агросекторі зараз і в 85-90-х роках! Про що мова? Соняшник? Зерно? Так тоді стабільно вироблялося більше 50 млн. тон зерна! А де мільйони тонн молока, м'яса, де мільярди яєць?

До речі, про промисловість згадали, про агросектор згадали, а щось про народ не згадують.

Мабуть не до нього!Нагадую, що в нашому сільському районі в тих же 85-90-х роках продавалося нових лише Жигулів ( крім Нив, які продавалися без черги) більше 400 шт. за рік , а в селах колгоспи будували більше 200 будинків для молоді та більше 200 км доріг на рік! Де це все? Залишилося 3 школи на район з більше 20 !!!!!Відчуваєте глибину падіння села?

P.S. А по доходах населення Молдова вже нас обігнала!Отак...

Т.е Вы все таки верите в волшебника-президента который из рукава достает блага и раздает народу?Я ж не сравнивал нашу страну с США. Я просто сказал что наш экономический потенциал не сравним с модавским. Вы будете спорить?Те Вы товарищ грустите по совку? Интересно, а сколько молодому коммунисту лет?Те. Вы уверены что промышленнос ть и агросектор обходится без людей?Давайте Вы перестанете врать. Я в конце 80-х как раз стал на очередь на жигули. 300-м. До сих пор в очереди ждуА дороги как были худшие из всех блилижних республик так и остались. Это я Вам точно могу сказать, ибо объездил Прибалтику, Беларусию, Молдавию.Так и об этом речь. Что не может страна с меньшим экономическим потенциалом быть лучше по доходам чем мы. Поэтому сейчас все и наверстываем семимильными шагами. Но здесь есть одно но. Еще зависит от реформ. Например та же Прибалтика которая так же далека до Украины по потенциалу выглядит намного лучше нас. А все потому что провели реформы.