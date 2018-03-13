Як пов'язані релігія і добробут (інфографіка)

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Насчет экономической целесообразности войны, как мне кажется, нечего даже говорить. Один только Президент Украины насколько обогащается на военных поставках. Если рассматривать США, то там (читал как-то статью по макроэкономике) на доллар инвестиций в ВПК приходится больше трех долларов роста ВВП - а поскольку в США эта отрасль практически ничего, кроме сырья, не импортирует, этот мультипликатор выше, чем в любой другой отрасли. В СССР военные разработки "тянули" за собой ииновации в прочие отрасли. В Северной Корее экспорт оружия и военных технологий, возможно, главная статья экспорта. Так что война очень даже оправдана экономически... А религия - преимущественно нет. И не будь я прав, не было бы Реформации (фактически - десекуляризации). Это так, к примеру
Насчет экономической целесообразности войны, как мне кажется, нечего даже говорить. Один только Президент Украины насколько обогащается на военных поставках. Если рассматривать США, то там (читал как-то статью по макроэкономике) на доллар инвестиций в ВПК приходится больше трех долларов роста ВВП - а поскольку в США эта отрасль практически ничего, кроме сырья, не импортирует, этот мультипликатор выше, чем в любой другой отрасли. В СССР военные разработки "тянули" за собой ииновации в прочие отрасли. В Северной Корее экспорт оружия и военных технологий, возможно, главная статья экспорта. Так что война очень даже оправдана экономически... А религия - преимущественно нет. И не будь я прав, не было бы Реформации (фактически - десекуляризации). Это так, к примеру
Да я как раз не про обогащение (это и так понятно), а то что это даёт старт новым идеям которые потом чудесно применяются в гражданском секторе.
Один пише, що GPS така класна штука, що варто війну терпіти, а інший, що війна допомагає економіці. Війна - зло велике. В ній немає нічого привабливого і потрібного. Все, що навіть корисне створюється в результаті війни не варте і ломаного гроша в порівнянні з втратами людей, пережитим горем і болем. Я дуже поважаю, людей, готових впасти в бою захищаючи, але не поважаю не поважаю вас обох, що ви зараз хвалили війну а не Бога!
Особисто я не помітив, щоб хтось хвалив війну. Лише констатацію фактів. Можу до них додати ще те, що релігія так само служить потребам війни (надивився на капеланів різних конфесій), як і інші інститути, такі, як суспільна мораль, законодавство тощо. Якщо Ви читали Біблію, то не мені Вам казати, що Бог і релігія - не те саме. П. С. Між іншим, є ті, в кого категорія "Бог" у множині
irey1 написав:Один пише, що GPS така класна штука, що варто війну терпіти, а інший, що війна допомагає економіці. Війна - зло велике. В ній немає нічого привабливого і потрібного. Все, що навіть корисне створюється в результаті війни не варте і ломаного гроша в порівнянні з втратами людей, пережитим горем і болем. Я дуже поважаю, людей, готових впасти в бою захищаючи, але не поважаю не поважаю вас обох, що ви зараз хвалили війну а не Бога!
Тогда откажись от интернета его создание профинансировал Пентагон и читай библию или коран( ну или сам подбери. что посчитаешь нужным).
Выбиваются из общей тенденции и страны бывшего соцлагеря, в частности, Украина... — будучи не самыми развитыми, они имеют низкую религиозность.
Ну Украина вообще выбивается из тенденции. Довести экономику страны, где есть для достойной жизни все, до состояния островной колонии, где нет ничего, кроме ракушек и 70% населения сидит "на ̶с̶у̶б̶с̶и̶д̶и̶и̶ подсосе" - это надо быть мегауспешными реформаторами
А страна очень религиозная: большинство при власти верят только в БАБЛО.
Востаннє редагувалось EKO в Пон 30 кві, 2018 22:45, всього редагувалось 2 разів.
Ratatui написав: Тогда откажись от интернета его создание профинансировал Пентагон и читай библию или коран( ну или сам подбери. что посчитаешь нужным).
Я б саме так і зробив якби я слідував правилам заради самих правил. Але я прагматична людина і моя ціль як християнина - мир і все інше, що є добрим. Тому я не тільки не відмовляюсь від інтернету, а ще й працюю в IT