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Як пов'язані релігія і
добробут (інфографіка)

Як пов'язані релігія і добробут (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 21:14

Ratatui

Насчет экономической целесообразности войны, как мне кажется, нечего даже говорить. Один только Президент Украины насколько обогащается на военных поставках. Если рассматривать США, то там (читал как-то статью по макроэкономике) на доллар инвестиций в ВПК приходится больше трех долларов роста ВВП - а поскольку в США эта отрасль практически ничего, кроме сырья, не импортирует, этот мультипликатор выше, чем в любой другой отрасли. В СССР военные разработки "тянули" за собой ииновации в прочие отрасли. В Северной Корее экспорт оружия и военных технологий, возможно, главная статья экспорта. Так что война очень даже оправдана экономически... А религия - преимущественно нет. И не будь я прав, не было бы Реформации (фактически - десекуляризации). Это так, к примеру
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 21:23

  max_us_ua написав:Ratatui

Насчет экономической целесообразности войны, как мне кажется, нечего даже говорить. Один только Президент Украины насколько обогащается на военных поставках. Если рассматривать США, то там (читал как-то статью по макроэкономике) на доллар инвестиций в ВПК приходится больше трех долларов роста ВВП - а поскольку в США эта отрасль практически ничего, кроме сырья, не импортирует, этот мультипликатор выше, чем в любой другой отрасли. В СССР военные разработки "тянули" за собой ииновации в прочие отрасли. В Северной Корее экспорт оружия и военных технологий, возможно, главная статья экспорта. Так что война очень даже оправдана экономически... А религия - преимущественно нет. И не будь я прав, не было бы Реформации (фактически - десекуляризации). Это так, к примеру


Да я как раз не про обогащение (это и так понятно), а то что это даёт старт новым идеям которые потом чудесно применяются в гражданском секторе.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 22:06

Пропуную економіку зробити релігією, а економічну доцільність єдиною заповіддю, а банкомат як найвище блага. Яка може бути різниця якшо ми ітак всі від мавп пішли
olexa_romanowsky
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 22:13

Один пише, що GPS така класна штука, що варто війну терпіти, а інший, що війна допомагає економіці. Війна - зло велике. В ній немає нічого привабливого і потрібного. Все, що навіть корисне створюється в результаті війни не варте і ломаного гроша в порівнянні з втратами людей, пережитим горем і болем. Я дуже поважаю, людей, готових впасти в бою захищаючи, але не поважаю не поважаю вас обох, що ви зараз хвалили війну а не Бога!
irey1
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 22:19

irey1

Особисто я не помітив, щоб хтось хвалив війну. Лише констатацію фактів. Можу до них додати ще те, що релігія так само служить потребам війни (надивився на капеланів різних конфесій), як і інші інститути, такі, як суспільна мораль, законодавство тощо. Якщо Ви читали Біблію, то не мені Вам казати, що Бог і релігія - не те саме.
П. С. Між іншим, є ті, в кого категорія "Бог" у множині
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 22:21

  irey1 написав:Один пише, що GPS така класна штука, що варто війну терпіти, а інший, що війна допомагає економіці. Війна - зло велике. В ній немає нічого привабливого і потрібного. Все, що навіть корисне створюється в результаті війни не варте і ломаного гроша в порівнянні з втратами людей, пережитим горем і болем. Я дуже поважаю, людей, готових впасти в бою захищаючи, але не поважаю не поважаю вас обох, що ви зараз хвалили війну а не Бога!


Тогда откажись от интернета его создание профинансировал Пентагон и читай библию или коран( ну или сам подбери. что посчитаешь нужным).
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 22:39

Выбиваются из общей тенденции и страны бывшего соцлагеря, в частности, Украина... — будучи не самыми развитыми, они имеют низкую религиозность.

Ну Украина вообще выбивается из тенденции. Довести экономику страны, где есть для достойной жизни все, до состояния островной колонии, где нет ничего, кроме ракушек и 70% населения сидит "на ̶с̶у̶б̶с̶и̶д̶и̶и̶ подсосе" - это надо быть мегауспешными реформаторами :evil:

А страна очень религиозная: большинство при власти верят только в БАБЛО.
Востаннє редагувалось EKO в Пон 30 кві, 2018 22:45, всього редагувалось 2 разів.
EKO
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 22:42

  Ratatui написав: Тогда откажись от интернета его создание профинансировал Пентагон и читай библию или коран( ну или сам подбери. что посчитаешь нужным).

Я б саме так і зробив якби я слідував правилам заради самих правил. Але я прагматична людина і моя ціль як християнина - мир і все інше, що є добрим. Тому я не тільки не відмовляюсь від інтернету, а ще й працюю в IT
irey1
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 22:44

irey1

А Вам ніколи не спадало на думку, що релігія і є сукупністю правил заради самих себе?
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 22:48

Re: Як пов'язані релігія і добробут (інфографіка)

протестантские страны самые экономически успешные
FOR_ESTER
 
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