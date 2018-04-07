Finance.ua: Як відкрити рахунок у польському банку

Все простіше, ніж здається Навіщо українцю рахунок у польському банку? Він може стати в нагоді, якщо ви їдете до Польщі або інших країн ЄС на відпочинок, для розрахунків за товари чи послуги з місцевими або європейськими компаніями. Із впровадженням безвізу для багатьох це стає актуальним. Тим більше що для будь-якого громадянина України відкрити його не буде складно. Для цього не потрібні ані робоча віза, ані посвідка на проживання. Знадобиться лише закордонний паспорт й іноді, можливо, ідентифікаційний код. Я є клієнтом польських банків вже близько двох років і вирішив поділитися своїм досвідом. Думаю, він буде корисний тим, хто хоче відкрити тут рахунок або депозит, але не знає, як це зробити.