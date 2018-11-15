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Finance.ua: Як відкрити
рахунок у польському банку

Finance.ua: Як відкрити рахунок у польському банку
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Як заощаджувати та економити
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 09:54

  aladin написав:Уточните, пожалуйста, по состоянию на май 2018 - какой польский банк откроет счет только по биометрическому загранпаспорту, т.е. БЕЗ pesel и польской прописки? Спасибо


В колл-центре если попросить могут переключить на украинско-говорящего оператора Milennium
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 19:40

Re: Finance.ua: Як відкрити рахунок у польському банку

В Кракове буквально пару дней тому зашел в отделение mbank-а, спросил про конто не резиденту - песел хотят, и карту побуту.
PS Напишите если кто на своем опыте - где и в каком банке можно обойтись без всего этого только биометрией.
Джон
 
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https://polecam.getinbank.pl/lp/main/ro ... 2=160383X8
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