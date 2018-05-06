Такий прогноз висловив керівник консалтингової компанії на ринках енергоносіїв Exploration and Production Геннадій Кобаль.
Дивися повний текст Україна в травні імпортуватиме газ за рекордно високими цінами.
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 09:18
Україна в травні імпортуватиме газ за рекордно високими...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна в травні імпортуватиме газ за рекордно високими цінами.
Додано: П'ят 11 тра, 2018 09:20
Правильно, а чего мелочиться?
Пусть "европейские" посредники заработают
Всё IMHO
Додано: П'ят 11 тра, 2018 09:26
Про украинский газ, который принадлежит украинцам (как и все недра), - в методичке велено умалчивать
Всё IMHO
Додано: П'ят 11 тра, 2018 10:32
Так Гройсман сказал, что нет украинского газа. Цена одна - европейская. Ждём повышения цен для населения раза в 1,5. А субсидии они тоже прикрутили. А потом эту бригаду ротшильды и соросы на следующий срок протянут.
Додано: П'ят 11 тра, 2018 10:36
В смысле? Украина импортирует свой газ? Это в Вашей методичке? Украинцам принадлежит и руда из которой делают металл. Есть цена ресурса. И если ,кому то ,он субсидируется, то его крадут и перепродают на рынке. Как было, при Тимошенко и Януковиче, весь бизнесс был на перепродаже газа - по ценам от населения к коммерческим структурам по мировым. При Яныке- это уже было почти в открытую -все губернаторы курировали этот вопрос.
Додано: П'ят 11 тра, 2018 10:41
Ну, и? Так хочется нагреть руки на перепродаже газа? Типа взять по ценам для населения и перепродать бизнессу по мировым? Кстати , на сколько ,там уже упало потребление газа населением. Почти в 2 раза, без реформ. Тоесть, эти 6 млрд.кубов газа, крали раньше, и перепродавали. При Януковичу на разнице цены -это было 300 млн.дол. с 1 млрд.куб. При Юли скромнее -150 млн.
Додано: П'ят 11 тра, 2018 10:46
Один украинец отапливает хрущевку "дешевым" газом, а другой - хоромы 500м2...
И какого бедный украинец должен получать меньше шарового ресурса, чем богатый?
Додано: П'ят 11 тра, 2018 10:57
Ок. Можно распределять не газ, а прибыль от его продажи.
Например, (условно) продали укр. газ (неважно кому), получили прибыль (или рента) миллиард долларов - вот эту сумму равномерно всем распределить. Точно так же и с другими природными ресурсами. И каждый гражданин сам решит, что с этими деньгами делать. А каждый будет понимать - это его страна, и ему принадлежит часть, и каждый увидит смысл защищать её "от путена" и т.п. Сейчас многие не видят смысла защищать и бороться за Украину, и просто покидают страну, потому что им тут ничего не принадлежит, есть только обязанности. А вся страна распилена между Кадыровыми-Онищенко, Свинарчуками-Гладковскими, Пашинскими, Вальцманами и т.п.
Т.е. все долги и обязанности вешаются на пересичных, а все ресурсы страны - фактически приватизированы кланами.
И то, что сейчас ресурсы захватываются и дерибанятся сотней самых богатых семей (кланов), и продаются "крепостным" по "рыночной цене" - это не дело
Всё IMHO
Додано: П'ят 11 тра, 2018 11:17
Re: Україна в травні імпортуватиме газ за рекордно високими.
Ще в Україні є приватні добувачі газу, які також обкладені податками, але щоб забрати у них газ потрібно влаштовувати щось на зразок жовтневого перевороту.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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