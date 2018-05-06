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Україна в травні імпортуватиме
газ за рекордно високими...

Україна в травні імпортуватиме газ за рекордно високими...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 11:31

  Ой+ написав:
  Вкладчик1234 написав:Ок. Можно распределять не газ, а прибыль от его продажи.


Державна компанія «Укргазвидобування» у 2015 році видобула 14,5 млрд. куб. м газу. Компанія залишає на власні технічно-виробничі потреби лише 1,6 млрд. куб. м газу. 12,9 млрд. куб. м товарного газу іде населенню. У 2015 році населення та теплопостачальні підприємства разом використали 17,2 млрд. куб. м. Різницю в 4,3 млрд. куб. м Україна імпортує.
Зараз ціну газу, що його виробляє «Укргазвидобування», вирівняли до ринкової. 50% цієї суми відразу спрямовується в Держбюджет, як рентні платежі. Ці гроші, зокрема, ідуть на виплату пенсій, житлових субсидій, а ще чверть буде йти на розробку нових родовищ і закупівлю нових технологій. Саме за рахунок нарощування внутрішнього видобування Україна планує припинити імпортувати газ для населення вже до 2020 року. http://teplo.gov.ua/top_10/4.html


Ще в Україні є приватні добувачі газу, які також обкладені податками, але щоб забрати у них газ потрібно влаштовувати щось на зразок жовтневого перевороту.

50% в бюджет - не видно дальнейшего распределения.
Четверть - "буде йти". А где она сейчас?
Где ещё четверть?
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 11:38

  Вкладчик1234 написав:
  Vint написав:Один украинец отапливает хрущевку "дешевым" газом, а другой - хоромы 500м2...
И какого бедный украинец должен получать меньше шарового ресурса, чем богатый?


Ок. Можно распределять не газ, а прибыль от его продажи.
Например, (условно) продали укр. газ (неважно кому), получили прибыль (или рента) миллиард долларов - вот эту сумму равномерно всем распределить. Точно так же и с другими природными ресурсами. И каждый гражданин сам решит, что с этими деньгами делать. А каждый будет понимать - это его страна, и ему принадлежит часть, и каждый увидит смысл защищать её "от путена" и т.п. Сейчас многие не видят смысла защищать и бороться за Украину, и просто покидают страну, потому что им тут ничего не принадлежит, есть только обязанности. А вся страна распилена между Кадыровыми-Онищенко, Свинарчуками-Гладковскими, Пашинскими, Вальцманами и т.п.

Т.е. все долги и обязанности вешаются на пересичных, а все ресурсы страны - фактически приватизированы кланами.

И то, что сейчас ресурсы захватываются и дерибанятся сотней самых богатых семей (кланов), и продаются "крепостным" по "рыночной цене" - это не дело


С середины 2014 года, когда цены на газ для населения "камикадзы" начали поднимать уже просто не стесняясь (на 50-150% в год), Нефтегаз получил более 100 млрд гривен прибыли, которые не передал в Бюджет. Только в 2017 компания получила 40 млрд гривен чистой прибыли.

Пилят внутри компании в масштабах, которым бы Янукович с Азаровым позавидовали...

Если разобраться, им даже выгодно покупать импорт как можно дороже. Именно поэтому нет прямых закупок у добытчика (при наличии возможности - контракт то есть), то есть Газпрома, а существуют посредники.

Ведь в общем потреблении импорт составляет на сегодня всего 35-40%. Закупаешь импортный газ как можно дороже. Себестоимость собственного от этого, конечно же, никак не меняется.

Но зато на весь газ, на все 100% (собственный + импорт) применяешь более высокую цену при реализации потребителю, прикрываясь абсолютнейшей ахинеей типа "импортного паритета", "немецкого Хаба" и пр.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 12:01

Re: Україна в травні імпортуватиме газ за рекордно високими.

  Вкладчик1234 написав:50% в бюджет - не видно дальнейшего распределения.
Четверть - "буде йти". А где она сейчас?
Где ещё четверть?


Ще чверть - якраз і є сьогоднішня собівартість укр. газу. З 50 % левова частина на субсидії. Я особисто також вважаю, що краще для населення з різних позицій вираховувати щось по принципу як за електрику ціну в залежності від складових (ціни на газ внутрішній і зовнішній). Відповідно при нижчій ціні в рази зменшилась би к-ть субсидованих. А так люди з легальним доходом платять за газ за себе, ще за два субсидовані домогосподарства, плюс на прибуток олігархам і супер держменеджерам по типу Коболєва.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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