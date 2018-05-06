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Україна в травні імпортуватиме
газ за рекордно високими...

Україна в травні імпортуватиме газ за рекордно високими...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 13:54

  Вкладчик1234 написав:
  laa1999 написав:Ну,цены, растут на нефть и газ. Это обьективность.

Про украинский газ, который принадлежит украинцам (как и все недра), - в методичке велено умалчивать :-)

ну так украинцам принадлежит не токо газ.
я например согласен отказаться от газа по дешевке и согласен что бы мне дали драг металами и ценными камнями
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 13:56

Какие громкие речи ранее звучали! А сейчас наступает реальность.
"Так погибают замыслы с размахом, вначале обещавшие успех..." (монолог Гамлета)
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 13:57

Re: бесследно

  EKO написав:И пусть их "народ проест", это каждого личное дело. Но эти средства точно вольются в украинскую экономику и ее подпитают.

Точно вольются в пивные животы и точно выльются. в такой подпитке жизни нет
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 13:59

Re: добыча

  myshapiton написав:начать его добывать. А для этого нужны десятки миллиардов "евродолларов". Демагоги не пытались задаться вопросом где взять эти десятки миллиардов

А можно добывать газ за гривны?
Как-то же добывали газ за рубли при Союзе. И дороги строили. И заводы-пароходы.
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 14:25

myshapiton
Не вводите всех здесь в заблуждение, деньги никому их субсидиантов не возвращают (ну за 150 квт ээ может только, для отвода глаз). Сначала в платежке пририсовывали лишние ноли, а затем "типа" субсидировали. А реальные деньги, как и раньше, попадают на счета энергетических компаний ахметки-григоришина-фирташа-бойко-левочкина и, так далее по списку. А там уже все давно оформлено в офшор.
А схема прямой выплаты определенного процента от добычи всех полезных ископаемых на спецсчет каждому гражданину Украины, вполне работоспособна и конституционна. Именно об этом в записано в Конституции Украины: - "все недра принадлежат народу Украины", но конечно, традиционно уже, не выполняется.
Если бы схема работала, то большинству и не нужны бы были субсидии, так гарантированный доход в основном снял бы этот вопрос. Эта логика прекрасно работает в ОАЕ, но так как там небольшое количество граждан на получаемую прибыль от добычи ПИ, то граждане там уже с рождения обеспеченные люди.

Но, тогда не нужны бесполезные прокладки аля нефтегаз с супердеффективными менеджерами, да и воровать станет не из чего.
Добывайте в Украине и продавайте любому потребителю по европейской цене - какая ему разница, каждому гражданину только +, капнет на счет больше денег.
И какое, при таком раскладе, кому будет дело, кроме владельца завода, по чем для завода покупается газ и в какой стране? Доставка гарантируется украинской транспортной системой из любой точки страны в любую точку, согласно тарифа - и все, остальное никого не волнует, пусть берут себе газ где захотят.
И, как уже сказали, народ загрызет зубами любого, кто покусится на подобную эту схему. И ни какого сепаратизма - холодильник великая вещь 8)
EKO
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 14:36

Re: Україна в травні імпортуватиме газ за рекордно високими.

  sal написав:А можно добывать газ за гривны?
Как-то же добывали газ за рубли при Союзе


Сказки:
СССР будет вынужден импортировать западное оборудование, необходимое для добычи газа и нефти, чтобы уменьшить падение добычи на месторождениях, которые имеют уже в значительной мере выработанные ресурсы, и повысить ее на других, а также открывать и разрабатывать новые запасы. Оборудование для укладки труб большого диаметра производится лишь на Западе. По нашим оценкам, Советам на строительстве проектируемых газопроводов до конца восьмидесятых годов будуг нужны по крайней мере 15-20 миллионов тонн импортных стальных труб. Они также будут нуждаться в современном оборудовании для добычи - компрессорах большого объема и, вероятно, турбинах большой мощности.
Но возможность изыскания источников твердой валюты, необходимой СССР для оплаты за импорт товаров с Запада, уже сейчас весьма проблематична, а в будущем может стать еще более затруднительной.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 14:46

  sal написав:
  Вкладчик1234 написав:получили прибыль (или рента) миллиард долларов - вот эту сумму равномерно всем распределить. Точно так же и с другими природными ресурсами. И каждый гражданин сам решит, что с этими деньгами делать.

Плохое решение. Народ просто всю прибыль проест.
Т.е. в одних странах млрды дол. - это мосты, дороги, например.
А Украине сколько кредитов дали?.. куда смотреть, где они?.. мосты, дороги...

Вы позволяете себе задавать слишком умные вопросы :lol:
В этой стране подобное поведение добром не заканчивается.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 14:57

Re: Україна в травні імпортуватиме газ за рекордно високими.

  Баблонавт написав:
  sal написав:
  Вкладчик1234 написав:получили прибыль (или рента) миллиард долларов - вот эту сумму равномерно всем распределить. Точно так же и с другими природными ресурсами. И каждый гражданин сам решит, что с этими деньгами делать.

Плохое решение. Народ просто всю прибыль проест.
Т.е. в одних странах млрды дол. - это мосты, дороги, например.
А Украине сколько кредитов дали?.. куда смотреть, где они?.. мосты, дороги...

Вы позволяете себе задавать слишком умные вопросы :lol:
В этой стране ...

Ну да, у нас страна разви...разво...развалин.
Востаннє редагувалось ruvex в П'ят 11 тра, 2018 14:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 14:58

  cisukr написав:
  Vint написав:
  zРадио написав:
Газпром вернул предоплату в марте, обнови методичку.

Газпром вернул предоплату в марте, потому что Нафтогаз не захотел подписать допсоглашение. А главное в допсоглашении - подписать акты на поставленный на Донбасс газ (в том числе и газ, прокачанный через ОРДЛО на Мариуполь). Ведь Донбасс - это Украина. По деньгам это 2,5-3 млрд. долл. Если Нафтогаз подпишет допсоглашение - СБУ тут же всех посадит за "финансирование терроризма". Если Нафтогаз не подпишет допсоглашение - Газпром может судиться в Стокгольме за поставленный Украине, но не оплаченный газ. Но это дело высокой политики и закулисных договорённостей

Нафтогаз не заказывал поставки газа на неподконтрольные Украине газораспределительные станции, поэтому согласно договору, Газпром идет лесом по этим поставкам.
Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма признал, что "Нафтогаз Украины" не должен платить за поставки газа в отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщила пресс-служба украинской компании.

"Газпром" начал поставку газа на неконтролируемые территории 19 февраля 2015 года.

С 19 февраля 2015 по 30 сентября 2017, по данным отчетности "Газпрома", в ОРДЛО было поставлено около 5,7 млрд куб. м газа (1,7 млрд куб. м в 2015-м, 2,4 млрд куб. м в 2016-м и 1,6 млрд за три квартала 2017 года).

Россия записывает эти поставки в долг "Нафтогазу Украины", но украинская компания уже давно заявляла, что намерена оплачивать газ, поставленный в ОРДЛО. "Нафтогаз" подчеркивал, что не принимает газ по контракту с "Газпромом" на газоизмерительных станциях (ГИС) "Прохоровка" и "Платово". Соответственно, данные о поставках газа через эти ГИС не могут использоваться при подготовке актов сдачи-приемки газа и, соответственно, объемы этого газа не подлежат оплате "Нафтогазом".
Vint
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 15:19

  Vint написав:
  zРадио написав:Если разобраться, им даже выгодно покупать импорт как можно дороже. Именно поэтому нет прямых закупок у добытчика (при наличии возможности - контракт то есть), то есть Газпрома, а существуют посредники.

Газпром вернул предоплату в марте, обнови методичку.


Ты - умник, я гляжу. Речь шла о длинном периоде с середины 2014. Обо всем периоде неустанного беспочвенного повышения тарифов!

Всем известно, что возврат предоплаты в марте 2018 был разовой "выходкой" Газпрома, как реакции на решение Стокгольского арбитража.

Ответь ка, что мешало покупать по прямому контракту, скажем, весь 2016 год, когда Газпром предлагал цену на 15% дешевле, чем словацкие добытчики российского газа из украинской трубы?

А еще ответь, почему 100 млрд гривен чистой прибыли (полученной незаконно путем завышения тарифов для населения) не перечисляют в Бюджет, чтобы вернуть этого населению в виду социальных программ?

Можешь не забыть объяснить причину дважды выплаченных многомиллионных бонусов руководству Нефтегаза за победу в Стокгольмском арбитраже (один - до победы, вторый - после), если ни копейки денег с Газпрома не взыскано!

Что твоя методичка предписует ответить? Или придется уточнять у руководства "правильные" ответы?
zРадио
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