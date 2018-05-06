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Україна в травні імпортуватиме газ за рекордно високими...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 11 тра, 2018 16:37
Какое-то рекордное количество мазохистов. Чем больше они платят, тем круче оргазм.
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freeze
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 16:51
Свобода и независимость от мордора стоит этих денег!
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