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Україна в травні імпортуватиме газ за рекордно високими...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 11 тра, 2018 16:37
Какое-то рекордное количество мазохистов. Чем больше они платят, тем круче оргазм.
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freeze
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 16:51
Свобода и независимость от мордора стоит этих денег!
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Аудитор
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 18:02
Аудитор написав:
Свобода и независимость от мордора стоит этих денег!
Вы это пенсионерам расскажите ... При пенсии даже 2000, только отопление 1000 и выше, в зависимости от площади. За частные дома уже не говорю.
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сова
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 18:07
Вкладчик1234 написав: laa1999 написав:
Ну,цены, растут на нефть и газ. Это обьективность.
Про украинский газ, который принадлежит украинцам (как и все недра), - в методичке велено умалчивать
И также импортировать своим гражданам по рекордным высоким ценам их же газ - незамысловатый такой бизнес.
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Ed_
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 18:44
Vint написав:
Цена
оплата за ОРДЛО
в 15% транзит, которого не было
подай в суд, если незаконно
тебя жаба давит? так янык "мало" платил, а они еще больше тырили и "убыточными" были...
Какой-то набор букаф.
Но если попытаться за тебя расставить знаки препинания и ответить, то имеем следующее:
- за газ в ОРДЛО Украина не платила и не платит
- транзит был и есть. Транзитные доходы Нефтегаза - в пределах 2-3 млрд долларов в год. Зависит от объемов закупки европейскими поставщиками, которые меняются из года в год
- Янукович воровал на газе меньше просто потому, что вал был меньше. Газ УкрГазДобычи продавали населению с наценкой к себестоимости 50%, а не 500%, как сегодня. Тогда с наценкой 50% и воровскими замашками той команды цена реализации не позволяла выйти компании из убытков, которые покрывали из Бюджета. Сегодня с наценкой 500% и воровскими замашками этой команды цена реализации позволяет не только выйти из убытков, но и зарабатывать (читай - снимать с бедного населения) сверхприбыли по 40 млрд гривен в год, которые никто и не собирается перечислять в Бюджет.
Какая модель более эффективная для тебя и государства - решай сам.
И еще задумайся, готов ли ты спонсировать многомиллионные зарплаты и бонусы руководства Нефтегаза, вся эффективность которого сводится к поднятию цен. Вот это уровень стратегической мысли, вот это профессионализм... Такие люди стоят на рынке, я бы сказал, баксов 500-700 в мес за голову. И с такой "сложной" работой справилось бы двое - экономист и старший экономист
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zРадио
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 18:51
zРадио написав:
Такие люди стоят на рынке, я бы сказал, баксов 500 в мес за голову. И с такой "сложной" работой справилось бы двое - экономист и старший экономист
Коболев и сын Витренко
Всё IMHO
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Вкладчик1234
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 19:16
zРадио написав:
Такие люди стоят на рынке, я бы сказал, баксов 500 в мес за голову. И с такой "сложной" работой справилось бы двое - экономист и старший экономист
"Такие люди стоят на рынке, я бы сказал, баксов 500".
Только не в месяц, а за паспорт
Такие же "фунты", типа вовка. Специалисты по распилу.
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EKO
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 19:56
сова написав: Аудитор написав:
Свобода и независимость от мордора стоит этих денег!
Вы это пенсионерам расскажите ... При пенсии даже 2000, только отопление 1000 и выше, в зависимости от площади. За частные дома уже не говорю.
Субсидии оформляй или экономь.
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Vint
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 21:31
Vint написав:
Субсидии оформляй или экономь.
А ты сходи и попробуй получить эту субсидию умник диванный.
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 21:33
сова написав: Аудитор написав:
Свобода и независимость от мордора стоит этих денег!
Вы это пенсионерам расскажите ... При пенсии даже 2000, только отопление 1000 и выше, в зависимости от площади. За частные дома уже не говорю.
Ну вот у меня знакомая пенсионерка. У нее пенсия что то около 3200 грн, за коммуналку платит в отопительный период около 400, в остальное время чуть более 200.
Forum написав: Vint написав:
Субсидии оформляй или экономь.
А ты сходи и попробуй получить эту субсидию умник диванный.
Немеряно народу сходило и оформило
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Faceless
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