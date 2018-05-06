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Україна в травні імпортуватиме
газ за рекордно високими...

Україна в травні імпортуватиме газ за рекордно високими...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 21:54

  Forum написав:
  Vint написав: Субсидии оформляй или экономь.

А ты сходи и попробуй получить эту субсидию умник диванный.

В декабре 2017 года субсидии на жилищно-коммунальные услуги получали 6 млн 920,7 тыс. украинских семей из 14 млн 980 тыс. Такие данные приводит "Укрстат".

ЗЫ: я мог бы тоже легко оформить на жену в декрете и детей, но рука не поднимается, имея возможность заплатить за всё без субсидии
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 22:01

  Faceless написав:Ну вот у меня знакомая пенсионерка. У нее пенсия что то около 3200 грн, за коммуналку платит в отопительный период около 400, в остальное время чуть более 200. Немеряно народу сходило и оформило

у вас возможно и есть одна виртуальная пенсионерка, у которой комуналка меньше 500 грн. в месяц, но как мининум 5 млн. пенсионеров вам просто не поверят, так при пенсиях меньше чем 3200 грн. они платят за коммуналку значительно больше...
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 22:11

  Vint написав: В декабре 2017 года субсидии на жилищно-коммунальные услуги получали 6 млн 920,7 тыс. украинских семей из 14 млн 980 тыс. Такие данные приводит "Укрстат". ЗЫ: я мог бы тоже легко оформить на жену в декрете и детей, но рука не поднимается, имея возможность заплатить за всё без субсидии

Я лично не знаю вообще не единого человека получившего субсидию, вообще не одного! Мне даже иногда кажется, что это какая-то киевская байка, или лотерея среди самых счастливых и везучих пенсионеров. Все знакомые мне люди пенсионного возраста или получили отказ, или годами ждут одобрения. У большинства прописаны родственники, желающие унаследовать квартиру и не желающие платить за неё. А есть и такие, которым даже причину не поясняют, тупо говорят что вопрос рассматривается и не дают никаких субсидий. Так что "сходи и получи"- это скорее лозунг, чем реальность. Ну а что касается статистики, то тут уже наверное каждый школьник знает, что "Укрстат" и "Одабабкасказала"- слова синонимы.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 22:17

  Faceless написав:Ну вот у меня знакомая пенсионерка. У нее пенсия что то около 3200 грн, за коммуналку платит в отопительный период около 400, в остальное время чуть более 200. Немеряно народу сходило и оформило

А у меня например большинство пенсионерок в подъезде и двух тысяч пенсии не получают. И несколько из них после оплаты коммуналки и покупки необходимых лекарств, потом голодают. В прямом смысле этого слова. Не то что мало кушают, а вообще по несколько дней в неделю не едят, потому что не за что. А при "Злочинной Панде" нормально питались, ещё и внукам подарки какие-никакие на праздники покупали.
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 04:56

Re: Україна в травні імпортуватиме газ за рекордно високими.

  Forum написав:Я лично не знаю вообще не единого человека получившего субсидию, вообще не одного! Мне даже иногда кажется, что это какая-то киевская байка, или лотерея среди самых счастливых и везучих пенсионеров.

Все знакомые пенсионеры имеют субсидии. Мы не пенсионеры, но на две квартиры оформили субсидию и очень даже не плохо выходило, газ не экономили. Но в этом году шара закрывается. Мне как безработному надо на учет становится, то что жена прописана на другой квартире уже не катит, её тоже считать будут.
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