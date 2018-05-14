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Україна в травні імпортуватиме
газ за рекордно високими...

Україна в травні імпортуватиме газ за рекордно високими...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 14:29

freeze
Ты в этом референдуме участвовал?
Или очередной сказочник? Может это только ты таким "умным" был, верующим во всеобщую шару, а подавляющее количество людей прожив в совке жизнь, не хотело быть частью империи с новой общностью "савецкий народ". Тебе гробов из Афгана не хватило, из Чечни или Сирии еще хотел получить? Можешь выбор индивидуальный хоть сейчас сделать.
komp
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 14:57

  komp написав:freeze
Ты в этом референдуме участвовал?
Или очередной сказочник? Может это только ты таким "умным" был, верующим во всеобщую шару, а подавляющее количество людей прожив в совке жизнь, не хотело быть частью империи с новой общностью "савецкий народ". Тебе гробов из Афгана не хватило, из Чечни или Сирии еще хотел получить? Можешь выбор индивидуальный хоть сейчас сделать.


Я участвовал, голосовал за независимость. Как и жена, и всё старшее поколение, все За.

Постоянная агрессия в твоих постах, обращенная к разным людям, один из возможных симптомов Альцгеймера, обрати внимание на эти симптомы: нет ли у тебя замкнутости, легкой забывчивости, взгляд иногда застывает, ну агрессия есть это понятно. Почитай более предметно тему.
Востаннє редагувалось freeze в Пон 14 тра, 2018 15:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 15:08

Re: Україна в травні імпортуватиме газ за рекордно високими.

кто любит вытирать }|{опу газетой Труд - тот за совок!
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 15:23

  nik1 написав:Европейские цены на газ это одна из составляющих всеобъемлющего понятия Евро интеграция. А то когда в целом, то Евро интеграция - да, а когда нужно цены за коммуналку потянуть - то нет. Для справки в СНГ газ по 170.

самая большая страна в СНГ - это Россия и там газ для населения стоит меньше 100, так что проверяйте факты перед тем как их излогать...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
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