У мільйонів українців заберуть субсидії: що робити без...

Додано: Суб 19 тра, 2018 03:38

laa1999 написав: У нас - потребление газа в ЖКХ - при отмене субсидирования - упала в 2 раза. И это без реформ. То есть ровно половину по 40 долларов тырили Тимошенко с Януковичем и перепродавали по 350 долларов при Яныке(при Юле правда всего по 250), а навар был на 6 млрд. кубов, которые вдруг сьекономились... У нас - потребление газа в ЖКХ - при отмене субсидирования - упала в 2 раза. И это без реформ. То есть ровно половину по 40 долларов тырили Тимошенко с Януковичем и перепродавали по 350 долларов при Яныке(при Юле правда всего по 250), а навар был на 6 млрд. кубов, которые вдруг сьекономились...

Ну, манипулировать надо тоже уметьА такой откровенно тупой чес, да на этом форуме... Здесь же вам не сайт 5 канала, уважайте местный контингентСократилось потребление, потому что в учете отпал Крым и кусок Донбасса, плюс часть предприятий потребление сократили или в оккупации тупо остановились.как потребляло примерно 6-7 млрд. кубов, так и потребляет. Даже для отопления потребление коммунальщиками газа не особо так и сократилось - но это то понятно почему. Только лишь потому снизилось немного, что за последние года перевели несколько ТЕС на уголь, типа "из ЮАР", да и не более того. Никакого энергосбережения как не было, так и нет. Это не выгодно ахметову и ко. Уголь его, мощности, где его спалить - его, так зачем терять деньги и экономить, если можно спалить по тарифу роттердама++ свой же собственный уголь? Это то как раз можно понять.