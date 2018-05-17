У мільйонів українців заберуть субсидії: що робити без...
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Елена354 написав:А ничего, что за все это нужно платить? А о ребенке вы подумали? Мало того, что его папаша бросил, так еще мне в интернат сдать. Ради чего? Потому что наше правительство никак не нажрется. Уже шутка про 2 почки шуткой не звучит. И вообще, даже если куда-то поехать на заработки, то там за съем жилья плати, за ребенка плати, и тут за квартиру коммуналку 3000 грн. заплати. и сколько ж я должна получать???
Деньги нужно зарабатывать, а не получать. Вроде грамотно пишете, можно себя попробовать в интернете в роли копирайтера/рирайтера...
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Востаннє редагувалось Vint в П'ят 18 тра, 2018 11:55, всього редагувалось 1 раз.
Елена354 написав:А ничего, что за все это нужно платить? А о ребенке вы подумали?
Елена, а какую цель вы преследуете? вам несколько вариантов подсказали, вам всё не подходит. тогда придумайте свой. а вообще, слишком вы пишете одинаково и копируете свои сообщения в этой части:
Изменениями ударили по самым нищим - безработным. Не каждый может бросить семью и уехать на заработки! Зато людей с дачами, машинами и т.д. не тронули. Знакомые оба оформлены на минималку, а зарплату получают высокую, есть хорошая машина, отличный ремонт в квартире, домик на море. Но им субсидия положена.
особенно интересно было про устройство на работу по знакомству на минималку. п.с. за всё в жизни приходится платить. деньгами, временем, здоровьем.
Елена354 написав:И вообще, даже если куда-то поехать на заработки, то там за съем жилья плати, за ребенка плати, и тут за квартиру коммуналку 3000 грн. заплати. и сколько ж я должна получать???
Да прям уж, за границей зарплаты выше так что оплатите все необходимое. Ну а что делать... на небесах дяди и то не добрые как рассказывают попы. Крутится надо, в вашем случае это вполне возможно. А тут на форуме говорит просто обида на жизнь вместо объективной оценки ситуации.
laa1999 написав:У нас - потребление газа в ЖКХ - при отмене субсидирования - упала в 2 раза. И это без реформ. То есть ровно половину по 40 долларов тырили Тимошенко с Януковичем и перепродавали по 350 долларов при Яныке(при Юле правда всего по 250), а навар был на 6 млрд. кубов, которые вдруг сьекономились...
Ну, манипулировать надо тоже уметь А такой откровенно тупой чес, да на этом форуме... Здесь же вам не сайт 5 канала, уважайте местный контингент Сократилось потребление, потому что в учете отпал Крым и кусок Донбасса, плюс часть предприятий потребление сократили или в оккупации тупо остановились. А население как потребляло примерно 6-7 млрд. кубов, так и потребляет. Даже для отопления потребление коммунальщиками газа не особо так и сократилось - но это то понятно почему. Только лишь потому снизилось немного, что за последние года перевели несколько ТЕС на уголь, типа "из ЮАР", да и не более того. Никакого энергосбережения как не было, так и нет. Это не выгодно ахметову и ко. Уголь его, мощности, где его спалить - его, так зачем терять деньги и экономить, если можно спалить по тарифу роттердама++ свой же собственный уголь? Это то как раз можно понять.