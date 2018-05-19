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У мільйонів українців заберуть
субсидії: що робити без...

У мільйонів українців заберуть субсидії: що робити без...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 11:53

Re: У мільйонів українців заберуть субсидії: що робити без..

  Елена354 написав:А ничего, что за все это нужно платить? А о ребенке вы подумали?

Елена, а какую цель вы преследуете?
вам несколько вариантов подсказали, вам всё не подходит.
тогда придумайте свой.
а вообще, слишком вы пишете одинаково и копируете свои сообщения в этой части:
Изменениями ударили по самым нищим - безработным. Не каждый может бросить семью и уехать на заработки! Зато людей с дачами, машинами и т.д. не тронули. Знакомые оба оформлены на минималку, а зарплату получают высокую, есть хорошая машина, отличный ремонт в квартире, домик на море. Но им субсидия положена.

особенно интересно было про устройство на работу по знакомству на минималку.
п.с. за всё в жизни приходится платить. деньгами, временем, здоровьем.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 15:10

Re: У мільйонів українців заберуть субсидії: що робити без..

  Елена354 написав:нужно в нормы "влезть", в школах, в детсадах по 16 градусов. Дети в верхних одеждах сидят!


Раньше было также - в верхних одеждах в школе зимой. Это не от субсидий зависит а от финансирования образования.
Juna
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 15:14

Re: У мільйонів українців заберуть субсидії: що робити без..

  Елена354 написав:И вообще, даже если куда-то поехать на заработки, то там за съем жилья плати, за ребенка плати, и тут за квартиру коммуналку 3000 грн. заплати. и сколько ж я должна получать???


Да прям уж, за границей зарплаты выше так что оплатите все необходимое.
Ну а что делать... на небесах дяди и то не добрые как рассказывают попы. Крутится надо, в вашем случае это вполне возможно.
А тут на форуме говорит просто обида на жизнь вместо объективной оценки ситуации.
Juna
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 03:38

Re: У мільйонів українців заберуть субсидії: що робити без..

  laa1999 написав:У нас - потребление газа в ЖКХ - при отмене субсидирования - упала в 2 раза. И это без реформ. То есть ровно половину по 40 долларов тырили Тимошенко с Януковичем и перепродавали по 350 долларов при Яныке(при Юле правда всего по 250), а навар был на 6 млрд. кубов, которые вдруг сьекономились...


Ну, манипулировать надо тоже уметь 8) А такой откровенно тупой чес, да на этом форуме... Здесь же вам не сайт 5 канала, уважайте местный контингент 8)
Сократилось потребление, потому что в учете отпал Крым и кусок Донбасса, плюс часть предприятий потребление сократили или в оккупации тупо остановились.
А население как потребляло примерно 6-7 млрд. кубов, так и потребляет. Даже для отопления потребление коммунальщиками газа не особо так и сократилось - но это то понятно почему. Только лишь потому снизилось немного, что за последние года перевели несколько ТЕС на уголь, типа "из ЮАР", да и не более того. Никакого энергосбережения как не было, так и нет. Это не выгодно ахметову и ко. Уголь его, мощности, где его спалить - его, так зачем терять деньги и экономить, если можно спалить по тарифу роттердама++ свой же собственный уголь? Это то как раз можно понять.
EKO
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 11:33

Re: У мільйонів українців заберуть субсидії: що робити без..

  EKO написав:Здесь же вам не сайт 5 канала, уважайте местный контингент
А население как потребляло примерно 6-7 млрд. кубов, так и потребляет.


Звідки такі цифри? З ньюс-вану?
2009 р. на потреби населення 17,8 млрд кубометрів
підприємства теплокомунальної енергетики — 10,5 млрд кубометрів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0 ... 0%BD%D1%96


Населення 2016 11,9 2017 11,2 -6%
Підприємства ТКЕ: 2016 5,7 2017 5,6 http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.ns ... &Expand=7&


Скоротилось споживання населення + ТКЕ на 11,3 млрд.куб. м.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 09:50

  Pegasmaster написав:
  Елена354 написав:А ничего, что за все это нужно платить? А о ребенке вы подумали?

Елена, а какую цель вы преследуете?
вам несколько вариантов подсказали, вам всё не подходит.
тогда придумайте свой.
а вообще, слишком вы пишете одинаково и копируете свои сообщения в этой части:
Изменениями ударили по самым нищим - безработным. Не каждый может бросить семью и уехать на заработки! Зато людей с дачами, машинами и т.д. не тронули. Знакомые оба оформлены на минималку, а зарплату получают высокую, есть хорошая машина, отличный ремонт в квартире, домик на море. Но им субсидия положена.

особенно интересно было про устройство на работу по знакомству на минималку.
п.с. за всё в жизни приходится платить. деньгами, временем, здоровьем.

что подсказали? сдать ребенка в интернат, помириться с бывшем и т.д. вас пока не коснулось покращення? в этой стране не зарекайтесь...
Елена354
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 10:11

  Елена354 написав:
  Pegasmaster написав:
  Елена354 написав:А ничего, что за все это нужно платить? А о ребенке вы подумали?

Елена, а какую цель вы преследуете?
вам несколько вариантов подсказали, вам всё не подходит.
тогда придумайте свой.
а вообще, слишком вы пишете одинаково и копируете свои сообщения в этой части:
Изменениями ударили по самым нищим - безработным. Не каждый может бросить семью и уехать на заработки! Зато людей с дачами, машинами и т.д. не тронули. Знакомые оба оформлены на минималку, а зарплату получают высокую, есть хорошая машина, отличный ремонт в квартире, домик на море. Но им субсидия положена.

особенно интересно было про устройство на работу по знакомству на минималку.
п.с. за всё в жизни приходится платить. деньгами, временем, здоровьем.

что подсказали? сдать ребенка в интернат, помириться с бывшем и т.д. вас пока не коснулось покращення? в этой стране не зарекайтесь...

Почему Вы решили, что кто-то обязан за Вас платить?
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