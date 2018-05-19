RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У мільйонів українців заберуть
субсидії: що робити без...

У мільйонів українців заберуть субсидії: що робити без...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 11:53

Re: У мільйонів українців заберуть субсидії: що робити без..

  Елена354 написав:А ничего, что за все это нужно платить? А о ребенке вы подумали?

Елена, а какую цель вы преследуете?
вам несколько вариантов подсказали, вам всё не подходит.
тогда придумайте свой.
а вообще, слишком вы пишете одинаково и копируете свои сообщения в этой части:
Изменениями ударили по самым нищим - безработным. Не каждый может бросить семью и уехать на заработки! Зато людей с дачами, машинами и т.д. не тронули. Знакомые оба оформлены на минималку, а зарплату получают высокую, есть хорошая машина, отличный ремонт в квартире, домик на море. Но им субсидия положена.

особенно интересно было про устройство на работу по знакомству на минималку.
п.с. за всё в жизни приходится платить. деньгами, временем, здоровьем.
Pegasmaster
 
Повідомлень: 448
З нами з: 10.05.17
Подякував: 92 раз.
Подякували: 102 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 15:10

Re: У мільйонів українців заберуть субсидії: що робити без..

  Елена354 написав:нужно в нормы "влезть", в школах, в детсадах по 16 градусов. Дети в верхних одеждах сидят!


Раньше было также - в верхних одеждах в школе зимой. Это не от субсидий зависит а от финансирования образования.
Juna
 
Повідомлень: 157
З нами з: 27.10.16
Подякував: 9 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 15:14

Re: У мільйонів українців заберуть субсидії: що робити без..

  Елена354 написав:И вообще, даже если куда-то поехать на заработки, то там за съем жилья плати, за ребенка плати, и тут за квартиру коммуналку 3000 грн. заплати. и сколько ж я должна получать???


Да прям уж, за границей зарплаты выше так что оплатите все необходимое.
Ну а что делать... на небесах дяди и то не добрые как рассказывают попы. Крутится надо, в вашем случае это вполне возможно.
А тут на форуме говорит просто обида на жизнь вместо объективной оценки ситуации.
Juna
 
Повідомлень: 157
З нами з: 27.10.16
Подякував: 9 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 03:38

Re: У мільйонів українців заберуть субсидії: що робити без..

  laa1999 написав:У нас - потребление газа в ЖКХ - при отмене субсидирования - упала в 2 раза. И это без реформ. То есть ровно половину по 40 долларов тырили Тимошенко с Януковичем и перепродавали по 350 долларов при Яныке(при Юле правда всего по 250), а навар был на 6 млрд. кубов, которые вдруг сьекономились...


Ну, манипулировать надо тоже уметь 8) А такой откровенно тупой чес, да на этом форуме... Здесь же вам не сайт 5 канала, уважайте местный контингент 8)
Сократилось потребление, потому что в учете отпал Крым и кусок Донбасса, плюс часть предприятий потребление сократили или в оккупации тупо остановились.
А население как потребляло примерно 6-7 млрд. кубов, так и потребляет. Даже для отопления потребление коммунальщиками газа не особо так и сократилось - но это то понятно почему. Только лишь потому снизилось немного, что за последние года перевели несколько ТЕС на уголь, типа "из ЮАР", да и не более того. Никакого энергосбережения как не было, так и нет. Это не выгодно ахметову и ко. Уголь его, мощности, где его спалить - его, так зачем терять деньги и экономить, если можно спалить по тарифу роттердама++ свой же собственный уголь? Это то как раз можно понять.
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5385
З нами з: 10.04.09
Подякував: 2704 раз.
Подякували: 1453 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 11:33

Re: У мільйонів українців заберуть субсидії: що робити без..

  EKO написав:Здесь же вам не сайт 5 канала, уважайте местный контингент
А население как потребляло примерно 6-7 млрд. кубов, так и потребляет.


Звідки такі цифри? З ньюс-вану?
2009 р. на потреби населення 17,8 млрд кубометрів
підприємства теплокомунальної енергетики — 10,5 млрд кубометрів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0 ... 0%BD%D1%96


Населення 2016 11,9 2017 11,2 -6%
Підприємства ТКЕ: 2016 5,7 2017 5,6 http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.ns ... &Expand=7&


Скоротилось споживання населення + ТКЕ на 11,3 млрд.куб. м.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1807
З нами з: 19.04.12
Подякував: 16 раз.
Подякували: 228 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 09:50

  Pegasmaster написав:
  Елена354 написав:А ничего, что за все это нужно платить? А о ребенке вы подумали?

Елена, а какую цель вы преследуете?
вам несколько вариантов подсказали, вам всё не подходит.
тогда придумайте свой.
а вообще, слишком вы пишете одинаково и копируете свои сообщения в этой части:
Изменениями ударили по самым нищим - безработным. Не каждый может бросить семью и уехать на заработки! Зато людей с дачами, машинами и т.д. не тронули. Знакомые оба оформлены на минималку, а зарплату получают высокую, есть хорошая машина, отличный ремонт в квартире, домик на море. Но им субсидия положена.

особенно интересно было про устройство на работу по знакомству на минималку.
п.с. за всё в жизни приходится платить. деньгами, временем, здоровьем.

что подсказали? сдать ребенка в интернат, помириться с бывшем и т.д. вас пока не коснулось покращення? в этой стране не зарекайтесь...
Елена354
 
Повідомлень: 17
З нами з: 16.05.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 10:11

  Елена354 написав:
  Pegasmaster написав:
  Елена354 написав:А ничего, что за все это нужно платить? А о ребенке вы подумали?

Елена, а какую цель вы преследуете?
вам несколько вариантов подсказали, вам всё не подходит.
тогда придумайте свой.
а вообще, слишком вы пишете одинаково и копируете свои сообщения в этой части:
Изменениями ударили по самым нищим - безработным. Не каждый может бросить семью и уехать на заработки! Зато людей с дачами, машинами и т.д. не тронули. Знакомые оба оформлены на минималку, а зарплату получают высокую, есть хорошая машина, отличный ремонт в квартире, домик на море. Но им субсидия положена.

особенно интересно было про устройство на работу по знакомству на минималку.
п.с. за всё в жизни приходится платить. деньгами, временем, здоровьем.

что подсказали? сдать ребенка в интернат, помириться с бывшем и т.д. вас пока не коснулось покращення? в этой стране не зарекайтесь...

Почему Вы решили, что кто-то обязан за Вас платить?
Vint
 
Повідомлень: 766
З нами з: 14.07.08
Подякував: 23 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 09:25

  Елена354 написав:И почему наше правительство бьет по людям? Разве люди виноваты, что приходится работать неофициально? Жить то за что-то надо, если в стране безработица. И вообще, сытый голодного не понимает. Тут вон пишут что можно спокойно пойти на 8 тыс.!!! в АТБ официально работать. Читаешь - как с другой планеты. У нас в АТБ все на минималке. И то попробуй устройся, плюс штрафы за все, заставляют работников покупать просрочку, бесплатно работать в свои выходные, ночью и на руки 1500-2000 грн.и это еще попробуй устройся.
А зачем вообще работать в таких рабских условиях? Тенденции уже давно понятны - либо ты работаешь на себя, либо тебя сытые тебя не понимают. Ну элементарно, сейчас ежегодно увеличивается доля торговли через Интернет. Закажите создание сайта или интернет-магазина, причем это реально сделать даже при очень скромном бюджете. Или даже на бесплатных движках, хотя там качество сайта будет очень посредственное. Причем Вам даже не нужно будет закупать товар, вполне можно работать по системе дропшиппинга! Но нет же, лучше жаловаться на то, что на минималку сложно устроиться.
Natt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1037
З нами з: 09.08.15
Подякував: 249 раз.
Подякували: 160 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 13:03

Re: У мільйонів українців заберуть субсидії: що робити без..

В соцзащите от населения зарядили, что я должна в декларации указывать своего бывшего мужа, с которым развелась 5 лет назад!!!! Это вообще как? Они что там совсем поехали все в кабмине?
Елена354
 
Повідомлень: 17
З нами з: 16.05.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 00:38

  Елена354 написав:В соцзащите от населения зарядили, что я должна в декларации указывать своего бывшего мужа, с которым развелась 5 лет назад!!!! Это вообще как? Они что там совсем поехали все в кабмине?

Алименты надо указывать, по новому закону Вы должны получать от него алименты. А если он зарегистрирован с Вами в одной квартире, а проживает в другом месте и не платит за коммуналку, выписывайте его, все зарегистрированные должны декларировать доходы. В таких случаях, по Вашему заявлению субсидию назначает комиссия - придет к Вам в гости инспектор посмотрит как живёте.
1007qwert
Аватар користувача
 
Повідомлень: 374
З нами з: 24.11.15
Подякував: 36 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5678
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 19 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українців зобов’язали встановити лічильники до кінця...
R2 » Чет 24 тра, 2018 12:58
8 327
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 тра, 2018 23:04
locustsucol
Більшість українців готові голосувати за приєднання до... 1, 2, 3
R2 » Суб 19 тра, 2018 19:03
28 4476
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 тра, 2018 19:40
Ratatui
Споживчі настрої українців покращилися
R2 » Вів 22 тра, 2018 08:53
2 74
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 тра, 2018 14:18
сова

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (56432)
25.05.2018 01:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.