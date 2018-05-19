У мільйонів українців заберуть субсидії: що робити без...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Елена354 написав:А ничего, что за все это нужно платить? А о ребенке вы подумали?
Елена, а какую цель вы преследуете? вам несколько вариантов подсказали, вам всё не подходит. тогда придумайте свой. а вообще, слишком вы пишете одинаково и копируете свои сообщения в этой части:
Изменениями ударили по самым нищим - безработным. Не каждый может бросить семью и уехать на заработки! Зато людей с дачами, машинами и т.д. не тронули. Знакомые оба оформлены на минималку, а зарплату получают высокую, есть хорошая машина, отличный ремонт в квартире, домик на море. Но им субсидия положена.
особенно интересно было про устройство на работу по знакомству на минималку. п.с. за всё в жизни приходится платить. деньгами, временем, здоровьем.
Елена354 написав:И вообще, даже если куда-то поехать на заработки, то там за съем жилья плати, за ребенка плати, и тут за квартиру коммуналку 3000 грн. заплати. и сколько ж я должна получать???
Да прям уж, за границей зарплаты выше так что оплатите все необходимое. Ну а что делать... на небесах дяди и то не добрые как рассказывают попы. Крутится надо, в вашем случае это вполне возможно. А тут на форуме говорит просто обида на жизнь вместо объективной оценки ситуации.
laa1999 написав:У нас - потребление газа в ЖКХ - при отмене субсидирования - упала в 2 раза. И это без реформ. То есть ровно половину по 40 долларов тырили Тимошенко с Януковичем и перепродавали по 350 долларов при Яныке(при Юле правда всего по 250), а навар был на 6 млрд. кубов, которые вдруг сьекономились...
Ну, манипулировать надо тоже уметь А такой откровенно тупой чес, да на этом форуме... Здесь же вам не сайт 5 канала, уважайте местный контингент Сократилось потребление, потому что в учете отпал Крым и кусок Донбасса, плюс часть предприятий потребление сократили или в оккупации тупо остановились. А население как потребляло примерно 6-7 млрд. кубов, так и потребляет. Даже для отопления потребление коммунальщиками газа не особо так и сократилось - но это то понятно почему. Только лишь потому снизилось немного, что за последние года перевели несколько ТЕС на уголь, типа "из ЮАР", да и не более того. Никакого энергосбережения как не было, так и нет. Это не выгодно ахметову и ко. Уголь его, мощности, где его спалить - его, так зачем терять деньги и экономить, если можно спалить по тарифу роттердама++ свой же собственный уголь? Это то как раз можно понять.
Елена354 написав:А ничего, что за все это нужно платить? А о ребенке вы подумали?
Елена, а какую цель вы преследуете? вам несколько вариантов подсказали, вам всё не подходит. тогда придумайте свой. а вообще, слишком вы пишете одинаково и копируете свои сообщения в этой части:
Изменениями ударили по самым нищим - безработным. Не каждый может бросить семью и уехать на заработки! Зато людей с дачами, машинами и т.д. не тронули. Знакомые оба оформлены на минималку, а зарплату получают высокую, есть хорошая машина, отличный ремонт в квартире, домик на море. Но им субсидия положена.
особенно интересно было про устройство на работу по знакомству на минималку. п.с. за всё в жизни приходится платить. деньгами, временем, здоровьем.
что подсказали? сдать ребенка в интернат, помириться с бывшем и т.д. вас пока не коснулось покращення? в этой стране не зарекайтесь...
Елена354 написав:А ничего, что за все это нужно платить? А о ребенке вы подумали?
Елена, а какую цель вы преследуете? вам несколько вариантов подсказали, вам всё не подходит. тогда придумайте свой. а вообще, слишком вы пишете одинаково и копируете свои сообщения в этой части:
Изменениями ударили по самым нищим - безработным. Не каждый может бросить семью и уехать на заработки! Зато людей с дачами, машинами и т.д. не тронули. Знакомые оба оформлены на минималку, а зарплату получают высокую, есть хорошая машина, отличный ремонт в квартире, домик на море. Но им субсидия положена.
особенно интересно было про устройство на работу по знакомству на минималку. п.с. за всё в жизни приходится платить. деньгами, временем, здоровьем.
что подсказали? сдать ребенка в интернат, помириться с бывшем и т.д. вас пока не коснулось покращення? в этой стране не зарекайтесь...
Почему Вы решили, что кто-то обязан за Вас платить?
Елена354 написав:И почему наше правительство бьет по людям? Разве люди виноваты, что приходится работать неофициально? Жить то за что-то надо, если в стране безработица. И вообще, сытый голодного не понимает. Тут вон пишут что можно спокойно пойти на 8 тыс.!!! в АТБ официально работать. Читаешь - как с другой планеты. У нас в АТБ все на минималке. И то попробуй устройся, плюс штрафы за все, заставляют работников покупать просрочку, бесплатно работать в свои выходные, ночью и на руки 1500-2000 грн.и это еще попробуй устройся.
А зачем вообще работать в таких рабских условиях? Тенденции уже давно понятны - либо ты работаешь на себя, либо тебя сытые тебя не понимают. Ну элементарно, сейчас ежегодно увеличивается доля торговли через Интернет. Закажите создание сайта или интернет-магазина, причем это реально сделать даже при очень скромном бюджете. Или даже на бесплатных движках, хотя там качество сайта будет очень посредственное. Причем Вам даже не нужно будет закупать товар, вполне можно работать по системе дропшиппинга! Но нет же, лучше жаловаться на то, что на минималку сложно устроиться.
Елена354 написав:В соцзащите от населения зарядили, что я должна в декларации указывать своего бывшего мужа, с которым развелась 5 лет назад!!!! Это вообще как? Они что там совсем поехали все в кабмине?
Алименты надо указывать, по новому закону Вы должны получать от него алименты. А если он зарегистрирован с Вами в одной квартире, а проживает в другом месте и не платит за коммуналку, выписывайте его, все зарегистрированные должны декларировать доходы. В таких случаях, по Вашему заявлению субсидию назначает комиссия - придет к Вам в гости инспектор посмотрит как живёте.