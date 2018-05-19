У мільйонів українців заберуть субсидії: що робити без...
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Елена354 написав:В соцзащите от населения зарядили, что я должна в декларации указывать своего бывшего мужа, с которым развелась 5 лет назад!!!! Это вообще как? Они что там совсем поехали все в кабмине?
Алименты надо указывать, по новому закону Вы должны получать от него алименты. А если он зарегистрирован с Вами в одной квартире, а проживает в другом месте и не платит за коммуналку, выписывайте его, все зарегистрированные должны декларировать доходы. В таких случаях, по Вашему заявлению субсидию назначает комиссия - придет к Вам в гости инспектор посмотрит как живёте.
Он не прописан и никогда прописан не был. Алименты как раз и не считаются по новому закону. Но считаются доходы всех бывших мужей, от которых есть несовершеннолетние дети! Типа отец член семьи для ребенка!