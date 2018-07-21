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У мільйонів українців заберуть
субсидії: що робити без...

У мільйонів українців заберуть субсидії: що робити без...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 08:08

  1007qwert написав:
  Елена354 написав:В соцзащите от населения зарядили, что я должна в декларации указывать своего бывшего мужа, с которым развелась 5 лет назад!!!! Это вообще как? Они что там совсем поехали все в кабмине?

Алименты надо указывать, по новому закону Вы должны получать от него алименты. А если он зарегистрирован с Вами в одной квартире, а проживает в другом месте и не платит за коммуналку, выписывайте его, все зарегистрированные должны декларировать доходы. В таких случаях, по Вашему заявлению субсидию назначает комиссия - придет к Вам в гости инспектор посмотрит как живёте.

Он не прописан и никогда прописан не был. Алименты как раз и не считаются по новому закону. Но считаются доходы всех бывших мужей, от которых есть несовершеннолетние дети! Типа отец член семьи для ребенка!
Елена354
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 08:10

Re: У мільйонів українців заберуть субсидії: що робити без..

вот ответ кабмина по этому поводу http://teplo.gov.ua/questions/subsidies/16520.html
Елена354
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 15:29

А на вопрос женщины так и не ответили
zemnickay
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 11:59

Re: У мільйонів українців заберуть субсидії: що робити без..

Моя знакомая в селе одинокая, живёт одна на минимальную пенсию по инвалидности, ей в субсидии отказали, даже на дрова зимой отказали в помощи в районе, газа у неё нет, а за каждую поездку маршруткой в район надо заплатить 50 грн, лекарства в долг покупает. Машина дров стоит 2 пенсии. Вот почему правительство, считает если нет газа, пенсия 1300, то это уже достаточные доходы чтобы не давать субсидию?
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