Додано: Вів 15 тра, 2018 12:41 Итоги: Мировой фондовый рынок 15.05.18 США



Фондовый рынок США завершил понедельник с небольшим изменением.

Акции в США завершили сессию, в течение которой происходили колебания, с небольшим ростом. Ослабление «защитных» секторов было компенсировано оптимизмом после примирительных комментариев президента США Трампа в отношении китайской ZTE, что охладило опасения в отношении торговых противоречий США и Китая.



91% из компаний, акции которых входят в S&P 500 и которые отчитались о результатах первого квартала, прибыль выросла на 26,1%.



Из 11 основных секторов S&P 500 защитные сектора — энергетика и коммунальное хозяйство, связь, недвижимость показали самые большие потери в процентах.



Наибольший рост показал сектор здравоохранения, после того как администрация президента Трампа представила предложения по ценам на лекарства.



Акции энергетических компаний выросли после выхода доклада ОПЕК, сообщившего, что избыток предложения на мировом рынке нефти почти исчез.

Акции компаний небольшой капитализации показали результат хуже основных индексов: Russell 2000 снизился на 0,2%. Ранее в течение сессии индекс был рядом с предыдущим историческим максимумом.



Отношение снизившихся выпусков к выросшим на NYSE было 1,12 к 1, на Nasdaq 1,19 к 1.



Объем торговли на биржах США был 5,96 млрд. акций, со сравнению с 6,65 млрд. за полную сессию за последние 20 торговых дней.



В лидерах роста среди компонентов индекса Dow Jones по итогам торгов были акции UnitedHealth Group Incorporated, которые подорожали на $4,62 (1,94%), закрывшись на отметке в $242,90. Котировки Walmart Inc выросли на $1,01 (1,21%), завершив торги на уровне $84,39. Бумаги Pfizer Inc выросли в цене на $0,36 (1,01%), закрывшись на отметке $35,86.



Лидерами падения стали акции The Travelers Companies Inc , цена которых упала на $1,25 (0,95%), завершив сессию на отметке $130,00. Акции Johnson & Johnson поднялись на $1,18 (0,93%), закрывшись на уровне $126,06, а Cisco Systems Inc снизились в цене на $0,23 п. (0,50%) и завершили торги на отметке $45,70.



В лидерах роста среди компонентов индекса S&P 500 по итогам торгов были акции Symantec Corporation, которые подорожали на 9,63% до отметки $21,40, Chesapeake Energy Corporation, которые набрали 7,14%, закрывшись на уровне $3,600, а также акции News Corp B, которые повысились на 4,84%, завершив сессию на отметке $16,25.



Лидерами падения стали акции Viacom B Inc, которые снизились в цене на 4,90%, закрывшись на отметке $28,74. Акции компании Mattel Inc потеряли 4,64% и завершили сессию на уровне $14,19. Котировки Red Hat Inc снизились в цене на 4,48% до отметки $164,75.



В лидерах роста среди компонентов индекса NASDAQ Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Boxlight Corp Class A, которые подорожали на 77,44% до отметки $11,80, Integrated Media Technology Ltd, которые набрали 61,83%, закрывшись на уровне $18,95, а также акции ProPhase Labs Inc , которые повысились на 26,76%, завершив сессию на отметке $5,210.



Лидерами падения стали акции Ominto Inc, которые снизились в цене на 55,13%, закрывшись на отметке $1,1800. Акции компании aTyr Pharma Inc потеряли 32,61% и завершили сессию на уровне $1,550. Котировки DHX Media Ltd снизились в цене на 19,70% до отметки $2,65.



На Нью-Йоркской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (1640) превысило количество закрывшихся в плюсе (1428), а котировки 120 акций практически не изменились. На фондовой бирже NASDAQ бумаги 1403 компаний подешевели, 1148 выросли, a 114 остались на уровне предыдущего закрытия.



Индекс волатильности CBOE Volatility Index, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P 500, вырос на 2,21% до отметки 12.93.



Промышленный индекс Dow Jones повысился на 0,27%, до 24 899,41 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,09%, до 2 730,13 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ повысился на 0,11%, до 7 411,328 пункта.



Европа



Фондовые торги в Европе завершились в понедельник снижением ключевых индикаторов.

Европейский фондовый рынок в понедельник незначительно снизился.

Европейские акции в понедельник преимущественно снизились, инвесторы наблюдали за развитием политической ситуации в Италии после того, как появились сообщения о достижении двумя партиями («Пять звезд» и «Северная лига») соглашения по образованию правительства. Как ожидается, об этом будет объявлено в предстоящие дни, что завершило бы двухмесячный период политического тупика после отсутствия явной победы какой-либо партии на выборах в начале марта.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,05%, после роста на прошлой неделе, что привело в наиболее длительной серии недельного роста индекса с марта 2015 г.



Пара евро-доллар выросла на 0,2%.



Существенных экономических новостей в понедельник не было.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,05%, после роста на прошлой неделе, что привело в наиболее длительной серии недельного роста индекса с марта 2015 г.



Британский FTSE 100 просел на 0,18% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 710,98 пункта.

Немецкий DAX понизился на 0,18% до 12 977,71 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 0,02% — на отметке 5 540,68 пункта.



Азия



Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника смешанной динамикой индексов после публикации неоднозначной статистики КНР.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,57% - до 3192,12 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,91%, до 1839,88 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index опустился на 1,23% - до 31152,03 пункта, корейский KOSPI - на 0,71%, до 2458,54 пункта.



Японский Nikkei 225 снизился на 0,21%, до 22818,02 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,61% и составил 6097,8 пункта.



В центре внимания инвесторов во вторник оказалась новая порция макроэкономической статистики, показатели которой были неоднозначными. Так, по данным государственного статистического бюро КНР, годовой рост розничных продаж в стране в апреле замедлился до 9,4% с 10,1% месяцем ранее. Аналитики ожидали роста в отчетном месяце на 10%.

При этом объем промышленного производства в Китае в апреле вырос на 7% по сравнению с аналогичным показателем 2017 года, что оказалось лучше прогноза экспертов в 6,4%. Показатель оказался на процентный пункт выше, чем в марте, когда промышленное производство выросло на 6%.



Кроме того, участники торгов обратили внимание на новости вокруг китайского производителя телекоммуникационного оборудования ZTE. Так, президент США Дональд Трамп написал в понедельник в Twitter, что он работает с председателем КНР Си Цзиньпином над снятием американских ограничений с ZTE. Китай высоко оценил заявление, сделанное Трампом относительно ZTE. По словам официального представителя внешнеполитического ведомства КНР Лу Кана, китайская сторона находится в тесном контакте с американцами по конкретным деталям.



«Похоже, Китай готовится к снятию пошлин на сельскохозяйственную продукцию в обмен на смягчение ограничений для ZTE. Это объясняет, почему президент Трамп сказал, что он работает с председателем КНР Си Цзиньпином по этой компании», - таково мнение старшего трейдера Oanda Стивена Иннеса.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС выросли к закрытию сессии в понедельник. Индекс Мосбиржи по итогам торгов поднялся на 0,53% - до 2357,62 пункта, РТС - на 0,72%, до 1202,56 пункта.



Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19.15 Киева опустился на 0,3%, до 61,76 RUB/USD, курс евро - на 0,02%, до 73,95 RUB/EUR. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,4% - до $78,23 за баррель.



Акции Сбербанка выросли в цене на 0,45%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,08%. Бумаги Московской биржи снизились на 3,38%, «Газпрома» — на 0,26%, «АЛРОСы» — на 0,77%.



15 мая российские фондовые индексы продолжат борьбу за рост, мы ожидаем индекс Мосбиржи в районе 2370 пунктов, а индекс РТС - в районе 1215 пунктов.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник 14 мая, понизился на 0,85 пункта или на 0,18% до уровня 473,23 пунктов.



Объем торгов за день составил 229,5 млн. грн., акциями наторговали 0,34 млн. грн.



Как сообщалось в пятницу 11 мая, ПФТС-индекс понизился на 0,84 пункта или на 0,18% до уровня 474,08 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 158,17 пунктов или на 50,20% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.

В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.

В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 14 мая, сессия в ПФТС.



Во-первых, почти все фондовые индексы в странах Азиатско-Тихоокеанского региона растут в понедельник, продолжая подъем по итогам предыдущей недели, который был самым значительным с февраля.



Небольшое снижение наблюдается в Южной Корее, Сингапуре и Индонезии. Трейдеры в Индонезии обеспокоены участившимися терактами, включая взрывы в трех христианских церквях в минувшие выходные.



Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific увеличился на 0,5%.

Рост в Азии поддерживают сигналы о смягчении торговой напряженности в отношениях азиатских стран (в первую очередь, Китая) и США.

Пекин планирует направить вице-председателя КНР Лю Хэ на торговые переговоры в Вашингтон.



Японский Nikkei 225 прибавил 0,5%, как и более широкий индекс Topix.

Гонконгский индикатор Hang Seng поднялся на 1,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%.



Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,3%, индийский Sensex - 0,2%.

Значение южнокорейского KOSPI снизилось на 0,1%, тогда как индонезийский Jakarta Composite потерял 0,8%.



Рынок Малайзии, открывшийся в понедельник впервые после выборов в середине прошлой недели, отличается повышенной волатильностью: в начале торгов основной индикатор падал почти на 3%, но затем перешел к росту и поднялся на 0,4%. Малайзийский ринггит, снижавшийся на 1% к доллару в начале торгов, также перешел к росту.



Во-вторых, почти все фондовые индексы в странах Азиатско-Тихоокеанского региона выросли в понедельник, продолжая подъем по итогам предыдущей недели, который был самым значительным с февраля. Инвесторы реагировали на сигналы о смягчении торговой напряженности в отношениях азиатских стран (в первую очередь, Китая) и США.

Небольшое снижение наблюдалось в Южной Корее, Сингапуре и Индонезии. Трейдеры в Индонезии обеспокоены участившимися терактами, включая взрывы в трех христианских церквях в минувшие выходные и в полицейском участке в понедельник.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific увеличился на 0,5%, до 176,44 пункта.



Президент США Дональда Трамп смягчил позицию в отношении второго по величине китайского производителя телекоммуникационного оборудования ZTE Corp. В воскресенье утром Д.Трамп приказал министерству торговли США найти способ быстро восстановить деятельность ZTE в стране.



На этой неделе в Вашингтон прибудет китайская делегация во главе с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ для проведения торговых переговоров.



Японский Nikkei 225 прибавил 0,5%, более широкий индекс Topix - на 0,6%.



Гонконгский индикатор Hang Seng поднялся на 1,4% благодаря сильным данным о ВВП Гонконга, которые были опубликованы в пятницу после завершения торгов. Китайский Shanghai Composite прибавил 0,3%.



Австралийский S&P/ASX 200 повысился на 0,3%, индийский Sensex - на 0,1%.

Значение южнокорейского KOSPI снизилось на 0,1%, тогда как индонезийский Jakarta Composite потерял 0,2%.



Рынок Малайзии, открывшийся в понедельник впервые после выборов в середине прошлой недели, отличался повышенной волатильностью: в начале торгов основной индикатор падал почти на 3%, но затем перешел к росту и поднялся на 0,2% к концу сессии. Малайзийский ринггит, снижавшийся на 1% к доллару в начале торгов, также ликвидировал падение.



На выборах в Малайзии впервые с 1957 года победила оппозиция. Аналитики опасаются сохранения неопределенности в ближайшие месяцы, но констатируют, что Малайзии удалось избежать обширной паники на рынках после выборов.



Пакистанский индекс KSE100 продемонстрировал в понедельник самое значительное падение за 5 месяцев, на 2,6%, из-за опасений относительно внутренней политики Пакистана и неоправданно высоких экономических прогнозов правительства.



По оценкам властей Пакистана, рост ВВП усилится с 5,8% в текущем фингоду до 6,2% в следующем фингоду, начинающемся в июле. Между тем экономисты ведущих инвестбанков, напротив, ожидают ослабления подъема до 5,2%.



Биржи Филиппин были закрыты в понедельник в связи с государственным праздником.

Рост цен производителей в Японии замедлился в апреле до минимума за 13 месяцев - 2% в годовом выражении по сравнению с 2,1% в марте. По сравнению с предыдущим месяцем цены повысились на 0,1%. Динамика обоих показателей соответствовала ожиданиям рынка.



Долларовые бонды китайских производителей электроники и телекоммуникационного оборудования, включая Lenovo и Huawei, подорожали после объявления Д.Трампа о пересмотре подхода к ZTE.

Акции австралийской телекоммуникационной компании Telstra Corp. подешевели на 5% из-за слабой финансовой отчетности. Кроме того, компания предупредила, что годовая прибыль будет ближе к нижней границе прогнозного диапазона из-за давления на рентабельность.



Вместе с тем в Азии подорожали бумаги производителей сырья и материалов: BHP прибавила 1,9% на торгах в Сиднее, Rio Tinto - 0,7%, Alumina - 2,9%.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в понедельник в «красной зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 13.50 Киева потерял 0,25% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 705,51 пункта.



Немецкий DAX понизился на 0,43% до 12 944,97 пункта.



Французский САС 40 был в «минусе» на 0,28% — на отметке 5 526,26 пункта.



Отечественные биржевые индексы по итогам торгов в понедельник изменились разнонаправленно: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,18% - до 1818,13 пункта, индекс ПФТС снизился на 0,18% - до 473,23 пункта.



Объем торгов на УБ составил 13,1 млн. грн., в том числе акциями - 2,65 млн. грн.

Объем торгов на ПФТС составил 229,5 млн. грн., в том числе акциями - 0,34 млн. грн.



Среди индексных акций УБ наиболее заметно подорожали бумаги Донбассэнерго (+4,22%), Турбоатома (+1,7%) и Райффайзен Банка Аваль (+1,16%).

Снизились в цене только акции Укрнафты (-1,65%).



На ПФТС сделки прошли с акциями Райффайзен Банка Аваль (-2,78%) и Центрэнерго (+0,38%).



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник вырос на 0,21% - до 502,1 пункта при объеме торгов 25,8 млн. злотых (190 млн. грн.).



В «индексной корзине» выросли в цене акции «Кернела» (+2,66%) и «Милкиленда» (+1,31%).

Подешевели акции KSG Agro (-5,48%), «Астарты» (-2,93%) и «Агротона» (-2,51%).



К полудню вторника для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник снижаются на фоне статистики розничных продаж в Китае и замедлении темпов развития китайской экономики, на которое указывают аналитики.



Согласно данным торгов, по состоянию на 07.55 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,22%, до 3167,16 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,12%, до 1821,02 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,9%, до 31256,32 пункта.



Корейский KOSPI терял 0,64%, достигая отметки в 2460,21 пункта, австралийский S&P/ASX 200 опускался на 0,5%, до 6104,8 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,13%, до 22835,19 пункта.



По данным государственного статистического бюро КНР, розничные продажи в стране в апреле выросли на 9,4% по сравнению с ростом на 10,1% годом ранее. Аналитики ожидали роста в отчетном месяце на 10%.



При этом объем промышленного производства в Китае в апреле вырос на 7,0% по сравнению с аналогичным показателем 2017 года, что оказалось лучше ожиданий экспертов в 6,4%. Показатель оказался на процентный пункт выше, чем в марте, когда промышленное производство выросло на 6,0%. Однако, по мнению аналитиков, рост промпроизводства в прошлом месяце объясняется временным ослаблением государственного контроля за загрязнениями окружающей среды.



Об этом сообщает аналитик Capital Economics Джулиан Эванс-Притчард.



Он также добавляет, что в экономике Китая возникают признаки замедления роста на фоне снижения объемов застройки из-за менее активного роста объемов продаж.



«Внутренние расходы, вероятно, будут снижаться, учитывая препятствие в виде постепенного замедления выдачи банками кредитов», - отмечает Эванс-Притчард.



Кроме того, по мнению аналитика Bank of Communications Лю Сюэжи), спрос на внутреннем рынке в ближайшее время снизится из-за падения объемов инвестиций. Он отмечает, что расходы на инфраструктуру и недвижимость также сократятся на фоне более строгой правительственной политики, направленной на предотвращение финансовых рисков.



Во-вторых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника смешанной динамикой индексов после публикации неоднозначной статистики КНР.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,57% - до 3192,12 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,91%, до 1839,88 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index опустился на 1,23% - до 31152,03 пункта, корейский KOSPI - на 0,71%, до 2458,54 пункта.



Японский Nikkei 225 снизился на 0,21%, до 22818,02 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,61% и составил 6097,8 пункта.



В центре внимания инвесторов во вторник оказалась новая порция макроэкономической статистики, показатели которой были неоднозначными. Так, по данным государственного статистического бюро КНР, годовой рост розничных продаж в стране в апреле замедлился до 9,4% с 10,1% месяцем ранее. Аналитики ожидали роста в отчетном месяце на 10%.

При этом объем промышленного производства в Китае в апреле вырос на 7% по сравнению с аналогичным показателем 2017 года, что оказалось лучше прогноза экспертов в 6,4%. Показатель оказался на процентный пункт выше, чем в марте, когда промышленное производство выросло на 6%.



Кроме того, участники торгов обратили внимание на новости вокруг китайского производителя телекоммуникационного оборудования ZTE. Так, президент США Дональд Трамп написал в понедельник в Twitter, что он работает с председателем КНР Си Цзиньпином над снятием американских ограничений с ZTE. Китай высоко оценил заявление, сделанное Трампом относительно ZTE. По словам официального представителя внешнеполитического ведомства КНР Лу Кана, китайская сторона находится в тесном контакте с американцами по конкретным деталям.



«Похоже, Китай готовится к снятию пошлин на сельскохозяйственную продукцию в обмен на смягчение ограничений для ZTE. Это объясняет, почему президент Трамп сказал, что он работает с председателем КНР Си Цзиньпином по этой компании», - таково мнение старшего трейдера Oanda Стивена Иннеса.





