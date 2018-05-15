Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Україні

Додано: Чет 17 тра, 2018 12:57

"В отделении" это не вакансия. Кассир, операционист, менеджер по работе с премиум клиентами = это разные вещи.

В банках даже в регионах можно зарабатывать и 20 и 30 и 40к.



То есть, если это кассир - то ему и 8000 достаточно будет, да? И что же он сможет себе позволить на глобальном рынке товаров/услуг? Может Вы не в курсе, что по приезду в гостиницу, скажем, в Италии, Вам не предоставят скидку только потому, что Вы кассир из Украины? И на Айфон, и на СмартТВ и на ширпотреб от ZARA.

Ах да, а может он сможет купить какой-то VW Polo, Fiat Punto, Citroen C3??? Тоже не может? Это же бюджетные авто. А купить не могут. И менеджеры с операционистами не могут. Из чего же возьмется рынок, если людям "тупо" не доплачивают...нет покупательской способности. Мыслите глобально. Высокие ЗП всем пойдут на пользу.