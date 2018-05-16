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Гройсман похвалився зростанням
середньої зарплати в Україні

Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Україні
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 18:39

Re: Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Укра

  trix_kr написав:Если же человек работает меньше, чем на полставки или, скажем, по контракту, то он в расчете не участвует. То есть его зарплата входит в общий фонд, а он - нет.

т.е. по-твоему, те, кто попадает в расчёт НЕ трудоустроенные с ЧЕРНОЙ зп?
ЕЩЕ РАЗ: в расчёт попадают ТОЛЬКО ТРУДОУСТРОЕННЫЕ С БЕЛОЙ ЗАРПЛАТОЙ
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 18:41

Re: Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Укра

  Faceless написав:При этом, я не считаю, что некоторое завышение, вызванное этим изменением, настолько существенно

Ясен красен. Вы там в Куеве все считаете не существенным.
  Faceless написав:и за счет этого скорее занижает реальную цифру.

Ну конечно. Товарищь с форума против экспертов. Не в первой такое читать. Жду вашей статистики а не тыканье пальцем в небо. Ну чтоб не пустозвноить.

  Faceless написав:За Кропивницкий не скажу. Хотя, знаю у вас в Кропивницком про одно заведение, уверен там очень и очень неплохо зарабатывают - Томоцентр.

Воу, воу!! Потишэ!!! А то вы щас с Куева нарассказываете небылиц. Я Вам тайну открою. Это тема Ярошенка нашего. В гугле найдете про него и про лекарства в 10 раз выше закупки и еще много чего, особенно про номинирование на министра здрава. А в додачу скажу Вам, что мой однокурсник там водилой работает. Поляков привозит в этот центр. за 6К работает. Угу. И админа туды в прошлом году искали на 4500 грн. Эту тему можете даже не продолжать.

  Faceless написав:в Деликате (местная сеть супермаркетов) - порядка 4500 и вроде даже собирались повышать до 5000;

Так я Вам и говорю о таких цифрах, сэр! Да-да, деликат в конце Шевченко в Черкассах. А мне тут вчесывают про 13 вчерашнему студенту!
  Faceless написав:в контакт-центре в Укртелекоме - близко к средней

В Кропивницком соседка там работает. 3700 на руки. Аху#нная близкая средняя в 8К?

  Faceless написав:В региональном подразделении Киевстара - где-то в вдвое больше средней

Ушел от меня после НГ монтажник в КС. По вышкам лазить. Обещали 8К на руки. С начала мая назад просится, говорит шо больше 4500 не дают....

  Faceless написав:то все при средней аренде 1к в 6000 грн

Знавете сколько знакомых у меня пытало щастье в Киеве, сниммая однуху на 3\4-х ? Да считать непересчитать. Еще раз - дефолт сити это дефолт сити. Билет в Кропивницкий я готов оплатить. Походите, погуляете. ближе к народу станете.

  Pegasmaster написав:т.е. по-твоему, те, кто попадает в расчёт НЕ трудоустроенные с ЧЕРНОЙ зп?
ЕЩЕ РАЗ: в расчёт попадают ТОЛЬКО ТРУДОУСТРОЕННЫЕ С БЕЛОЙ ЗАРПЛАТОЙ

Еще раз - читай. Ну или учись читать. Я ХЗ как тебе правильней сказать.
trix_kr
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 18:47

Re: Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Укра

  trix_kr написав:Еще раз - читай. Ну или учись читать. Я ХЗ как тебе правильней сказать.

я так понял, что читать ты не умеешь.
точнее читать научили, но понять прочитанное ты не в состоянии.
я твоё слабоумие побеждать не собираюсь.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 18:56

Re: Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Укра

  Pegasmaster написав:ЕЩЕ РАЗ: в расчёт попадают ТОЛЬКО ТРУДОУСТРОЕННЫЕ С БЕЛОЙ ЗАРПЛАТОЙ

МИНУС контрактники и те, что на менее чем полставки. И от этого средняя растет.
Так яснее? Садис и газируй лужицу.
trix_kr
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