Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Україні

т.е. по-твоему, те, кто попадает в расчёт НЕ трудоустроенные с ЧЕРНОЙ зп?
ЕЩЕ РАЗ: в расчёт попадают ТОЛЬКО ТРУДОУСТРОЕННЫЕ С БЕЛОЙ ЗАРПЛАТОЙ
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Додано: Чет 17 тра, 2018 18:39
Re: Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Укра
т.е. по-твоему, те, кто попадает в расчёт НЕ трудоустроенные с ЧЕРНОЙ зп?
ЕЩЕ РАЗ: в расчёт попадают ТОЛЬКО ТРУДОУСТРОЕННЫЕ С БЕЛОЙ ЗАРПЛАТОЙ
Додано: Чет 17 тра, 2018 18:41
Re: Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Укра
Ясен красен. Вы там в Куеве все считаете не существенным.
Ну конечно. Товарищь с форума против экспертов. Не в первой такое читать. Жду вашей статистики а не тыканье пальцем в небо. Ну чтоб не пустозвноить.
Воу, воу!! Потишэ!!! А то вы щас с Куева нарассказываете небылиц. Я Вам тайну открою. Это тема Ярошенка нашего. В гугле найдете про него и про лекарства в 10 раз выше закупки и еще много чего, особенно про номинирование на министра здрава. А в додачу скажу Вам, что мой однокурсник там водилой работает. Поляков привозит в этот центр. за 6К работает. Угу. И админа туды в прошлом году искали на 4500 грн. Эту тему можете даже не продолжать.
Так я Вам и говорю о таких цифрах, сэр! Да-да, деликат в конце Шевченко в Черкассах. А мне тут вчесывают про 13 вчерашнему студенту!
В Кропивницком соседка там работает. 3700 на руки. Аху#нная близкая средняя в 8К?
Ушел от меня после НГ монтажник в КС. По вышкам лазить. Обещали 8К на руки. С начала мая назад просится, говорит шо больше 4500 не дают....
Знавете сколько знакомых у меня пытало щастье в Киеве, сниммая однуху на 3\4-х ? Да считать непересчитать. Еще раз - дефолт сити это дефолт сити. Билет в Кропивницкий я готов оплатить. Походите, погуляете. ближе к народу станете.
Еще раз - читай. Ну или учись читать. Я ХЗ как тебе правильней сказать.
Додано: Чет 17 тра, 2018 18:47
Re: Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Укра
Додано: Чет 17 тра, 2018 18:56
Re: Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Укра
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