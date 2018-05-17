RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Гройсман похвалився зростанням
середньої зарплати в Україні

Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Україні
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 16171819
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 21:04

  trix_kr написав:А что по теме? Я говорю - представьтесь, раз Охрименко Вам никто, то ві явный кандидат, министр. Почему я и читатели должны верить Вам, а не верить ему? У Вас ранг выше? У Вас докторских больше? Статей? Я могу ознакомится с Вашим блогом, статьями? С Вашим послужным списком в конце то концов? С Вашими работами? С Вашей биографией, опытом работ в корпарациях\фирмах?

По теме дискуссии я высказался вдоволь и готов оплатить любому неверующему билет в обе стороны в Кропивницкий. Но чет никто ехать не хочет...


У вас там скучно. :(
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5657
З нами з: 30.11.12
Подякував: 82 раз.
Подякували: 525 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 21:08

Ratatui
Точно, пошли в новую тему
Частка українців із зарплатою понад 10 тис. грн зросла...
Доля украинцев с зарплатой свыше 10 тыс. грн выросла вдвое — Госстат

Я там расскажу про депрессивное село Поляниця Ивано-Франковской области и про то как я таки выехал за пределы Киева.
Amid
 
Повідомлень: 713
З нами з: 12.06.08
Подякував: 57 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 16171819
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: denf15 і 20 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Мінфіні пояснили, як зупинити контрабанду в Україні
R2 » П'ят 18 тра, 2018 21:24
2 56
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 тра, 2018 21:35
Вкладчик1234
Максим Пархоменко: трудова міграція в Україні. За і проти.
R2 » П'ят 18 тра, 2018 12:42
2 57
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 тра, 2018 19:33
Деньги
Найбільший в Україні металургійний комбінат зупинив роботу 1 ... 6, 7, 8
R2 » Чет 17 тра, 2018 11:34
72 5132
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 тра, 2018 19:00
ceba

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.