Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Україні
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trix_kr написав:А что по теме? Я говорю - представьтесь, раз Охрименко Вам никто, то ві явный кандидат, министр. Почему я и читатели должны верить Вам, а не верить ему? У Вас ранг выше? У Вас докторских больше? Статей? Я могу ознакомится с Вашим блогом, статьями? С Вашим послужным списком в конце то концов? С Вашими работами? С Вашей биографией, опытом работ в корпарациях\фирмах?
По теме дискуссии я высказался вдоволь и готов оплатить любому неверующему билет в обе стороны в Кропивницкий. Но чет никто ехать не хочет...
budivelnik написав:Хто Вам сказав таку єресь? В Україні 2 млн бюджетників
Держстат конечно, кто ж еще. http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/rp.htm там всё есть. 0,6 млн - вчителі на самом деле 1,441 миллиона 0,4 млн - лікарі на самом деле 1,030 миллиона есть еще армия людей, которые не являются ни учителями, ни врачами, но работают на бюджете в школах и больницах и поликлиниках. остальное сами ищите.
budivelnik написав:Хто Вам сказав таку єресь? В Україні 2 млн бюджетників
Держстат конечно, кто ж еще. http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/rp.htm там всё есть. 0,6 млн - вчителі на самом деле 1,441 миллиона 0,4 млн - лікарі на самом деле 1,030 миллиона есть еще армия людей, которые не являются ни учителями, ни врачами, но работают на бюджете в школах и больницах и поликлиниках. остальное сами ищите.
Далеко не все люди в категории "Освіта" бюджетники. То же самое с "Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги". Не могу судить о корректности цифр Будивельника, но и приписывать к бюджетникам всех, кто относится к образованию и медицине нельзя. При этом врачи, учителя и силовики - это подавляющее большинство бюджетников, остальная описывемая вами "армия" не так численна. Думаю, что цифра никаких 2 млн намного ближе к реальности, чем 5
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