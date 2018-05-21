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Гройсман похвалився зростанням
середньої зарплати в Україні

Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 16171819
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 21:04

  trix_kr написав:А что по теме? Я говорю - представьтесь, раз Охрименко Вам никто, то ві явный кандидат, министр. Почему я и читатели должны верить Вам, а не верить ему? У Вас ранг выше? У Вас докторских больше? Статей? Я могу ознакомится с Вашим блогом, статьями? С Вашим послужным списком в конце то концов? С Вашими работами? С Вашей биографией, опытом работ в корпарациях\фирмах?

По теме дискуссии я высказался вдоволь и готов оплатить любому неверующему билет в обе стороны в Кропивницкий. Но чет никто ехать не хочет...


У вас там скучно. :(
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 21:08

Ratatui
Точно, пошли в новую тему
Частка українців із зарплатою понад 10 тис. грн зросла...
Доля украинцев с зарплатой свыше 10 тыс. грн выросла вдвое — Госстат

Я там расскажу про депрессивное село Поляниця Ивано-Франковской области и про то как я таки выехал за пределы Киева.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 15:40

  Pegasmaster написав:всего у Украине 9,7 миллионов рабочих мест. из них 5,2 миллиона бюджетников.
Хто Вам сказав таку єресь?
В Україні 2 млн бюджетників
Приблизно
0,6 млн - вчителі
0,4 млн - лікарі
0,6 млн - силовики (МЧС+МВС+ЗСУ+СБУ)
0,4 млн - різного роду держчиновники
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 15:27

Re: Гройсман похвалився зростанням середньої зарплати в Укра

  budivelnik написав:Хто Вам сказав таку єресь?
В Україні 2 млн бюджетників

Держстат конечно, кто ж еще.
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/rp.htm
там всё есть.
0,6 млн - вчителі на самом деле 1,441 миллиона
0,4 млн - лікарі на самом деле 1,030 миллиона
есть еще армия людей, которые не являются ни учителями, ни врачами, но работают на бюджете в школах и больницах и поликлиниках.
остальное сами ищите.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 15:43

  Pegasmaster написав:
  budivelnik написав:Хто Вам сказав таку єресь?
В Україні 2 млн бюджетників

Держстат конечно, кто ж еще.
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/rp.htm
там всё есть.
0,6 млн - вчителі на самом деле 1,441 миллиона
0,4 млн - лікарі на самом деле 1,030 миллиона
есть еще армия людей, которые не являются ни учителями, ни врачами, но работают на бюджете в школах и больницах и поликлиниках.
остальное сами ищите.

Далеко не все люди в категории "Освіта" бюджетники. То же самое с "Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги".
Не могу судить о корректности цифр Будивельника, но и приписывать к бюджетникам всех, кто относится к образованию и медицине нельзя.
При этом врачи, учителя и силовики - это подавляющее большинство бюджетников, остальная описывемая вами "армия" не так численна.
Думаю, что цифра никаких 2 млн намного ближе к реальности, чем 5
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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