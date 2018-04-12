За даними відомства, середня по шахтах собівартість в лютому склала 3124,9 грн за тонну.
Дивися повний текст Видобуток вугілля на державних шахтах в 1,5 разу дорожчий, ніж його ціна - Міненерговугілля.
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Додано: Чет 17 тра, 2018 09:24
Видобуток вугілля на державних шахтах в 1,5 разу...
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Дивися повний текст Видобуток вугілля на державних шахтах в 1,5 разу дорожчий, ніж його ціна - Міненерговугілля.
Додано: Чет 17 тра, 2018 09:24
Интересный факт: шахты, которые в собственности олигархов являются очень рентабельными. Зрада?
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