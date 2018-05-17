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Итоги: Прогнозы 17.05.18

Итоги: Прогнозы 17.05.18
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Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 12:28

Итоги: Прогнозы 17.05.18

Доллар США: последствия текущего ралли по доллару и доходности казначейских облигаций, - Credit Agricole.

В Credit Agricole Research комментируют последствия текущего ралли в долларе США и доходности казначейских облигаций: «Движение в казначейских облигациях перешло на другие рынки инструментов с фиксированным доходом, и мы ожидаем, что это продолжится по нескольким причинам:
Цены на нефть остаются очень устойчивыми, и это также подпитывает инфляционные ожидания, особенно в экономиках, которые увидели резкое ослабление своих валют к доллару США;
Сильный доллар США и более высокие ставки в США добавляют риски снижения для мировых фондовых рынков, а также рынков инструментов с фиксированной доходностью в местных валютах;
Попытки центральных банков развивающихся рынков сгладить распродажу их валют могут далее увеличить доходность казначейских облигаций, так как они вынуждаются продавать их казначейские облигации США.
Вышеперечисленное может предполагать, что продолжение движение в долларе США и доходности казначейских облигаций США может привести к значительному ужесточению мировых финансовых условий.
Если это останется неконтролируемым, ужесточение может вызвать резкое уменьшение склонности к риску, подпитывая дальнейшее укрепление, особенно против коррелирующих с риском и сырьевых валют.»

США: Число закладок новых домов в апреле снизилось на 3,7% м/м.

Число закладок новых домов в США в апреле снизилось на 3,7% м/м и составило 1 287 000 домов в год, а число разрешений на строительство в марте снизилось на 1,8% до 1 352 000 домов в год. Экономисты ожидали, что падение числа закладок в апреле составит 1,4%, а число разрешений снизится на 0,3%. Число закладок многоквартирных домов в прошлом месяце уменьшилось на 12,6%, а число разрешений на строительство упало. С начала года число закладок выросло на 9,1%, а число разрешений на строительство увеличилось на 8,8%. Активность строительства домов на одну семью в апреле держалась максимальная со времен рецессии в США, строительство кондоминиумов и многоквартирных домов за отчетный период замедлилось. Рынку жилья США в последние годы помогает снижение безработицы и рост доходов.

Высказывания президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда.

- Ожидает некоторого замедления мирового (экономического) роста в 2018 г. после сильного 2017 г.;

- Среди руководителей денежной политики «много поддержки» пересмотру подхода ФРС к инфляции пока экономика не находится в кризисе;

- Инфляционные ожидания укрепляются на основе повышения цен на нефть;

- Сельскохозяйственные фирмы в его округе обеспокоены влиянием противоречий по внешней торговле на рынок сои, другие рынки.

Пролонгация снижения цен на безналичный доллар в четверг «низким темпом» связана с установившимся накануне низким уровнем гривневой ликвидности, что было индицировано состоянием остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора. Правда. Скорость оттока средств оттуда заметно упала – очевидно, НБУ и остальные казенные структуры опасаются «перегнуть палку» и не сорвать резьбу, затягивая гайки монетаризма.

При этом, напомним, в стране бюджетная неделя или период. До 18-го бизнесу надо уплатить в Казну изрядные суммы в гривне. Что в текущих условиях непросто и влечет за собой визиты на валютный межбанк для продаж СКВ ради толики гривневой ликвидности.

Наличный рынок немного успокоился, по сути прекратив рост в паре доллар-гривня, реагируя на вялотекущий «медвежий» тренд «зеленого» безнала.

Рискнем предположить пятничную терминацию текущего очень медленного снижения безналичной пары доллар-гривня. Поводом для этого может стать завершение бюджетного периода, «пятничный синдром» попытки вхождения части игроков накануне выходных в «старый надежный» доллар), а также постепенный выход на первые роли очередного фактора трендо- и курсоформирования посредством роста гривневой ликвидности – порционной компенсации НДС Казначейством. Последнее способно не только «заморозить» текущий «ползучий» откат «американца», но и вызвать его рост.


В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

www.bloomberg.com, http://www.dw.de , http://finance.ua, https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/, www.ukranews.com, http://www.mineral.ru, http://bin.com.ua/
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