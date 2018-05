Форуми / Форуми Дяді Саші

Додано: П'ят 18 тра, 2018 12:58 Итоги: Мировой фондовый рынок 18.05.18 США



Фондовые индексы США в четверг закрылись с некоторым снижением, так как снижение в технологическом и высок-дивидендных секторах компенсировало резкий рост в энергетическом секторе. Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 0,2% до 24 715 пункта. Индекс S&P500 потерял 0,1% до 2,720 пункта. Индекс Nasdaq снизился на 0,2% до 7 383 пункта.



Как Dow, так и Nasdaq оказались под давлением акций Cisco Systems Inc., которые снизились на 3,8% после сообщения о прибылях компании, которые оказались хуже ожиданий. Инвесторы также продолжали следить за повышением доходности облигаций; доходность 10-летней ноты Казначейства выросла почти до 7-летнего максимума. Это оказало давление на так называемые защитные сектора рынка, такие как коммунальные услуги и недвижимость. Коммунальный сектор снизился на 0,9%, а сектор недвижимости потерял 0,5%.



В лидерах роста среди компонентов индекса Dow Jones по итогам сегодняшних торгов были акции Coca-Cola Company, которые подорожали на $0,75 (1,81%), закрывшись на отметке в $42,30. Котировки Boeing Co выросли на $3,17 (0,93%), завершив торги на уровне $344,14. Бумаги Chevron Corp выросли в цене на $1,02 (0,79%), закрывшись на отметке $129,46.



Лидерами падения стали акции Cisco Systems Inc, цена которых упала на $1,70 (3,76%), завершив сессию на отметке $43,46. Акции Walmart Inc поднялись на $1,64 (1,90%), закрывшись на уровне $84,49, а Johnson & Johnson снизились в цене на $1,50 (1,20%) и завершили торги на отметке $123,85.



В лидерах роста среди компонентов индекса S&P 500 по итогам торгов были акции Chesapeake Energy Corporation, которые подорожали на 9,16% до отметки $4,290, Marathon Petroleum Corporation, которые набрали 5,19%, закрывшись на уровне 80,71, а также акции Andeavor, которые повысились на 4,34%, завершив сессию на отметке $146,81.



Лидерами падения стали акции CBS Corporation, которые снизились в цене на 4,12%, закрывшись на отметке $51,61. Акции компании Cisco Systems Inc потеряли 3,76% и завершили сессию на уровне $43,46. Котировки Micron Technology Inc снизились в цене на 3,19% до отметки $54,70.



В лидерах роста среди компонентов индекса NASDAQ Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Carver Bancorp Inc, которые подорожали на 201,37% до отметки $11,000, Livexlive Media Inc, которые набрали 64,50%, закрывшись на уровне $6,9500, а также акции Fibrocell Science Inc, которые повысились на 65,01%, завершив сессию на отметке $0,960.



Лидерами падения стали акции Jounce Therapeutics Inc, которые снизились в цене на 35,20%, закрывшись на отметке $11,45. Акции компании FlexShopper Inc потеряли 25,16% и завершили сессию на уровне $3,061. Котировки Syndax Pharmaceuticals Inc снизились в цене на $22,57% до отметки $8,61.



На Нью-Йоркской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (1668) превысило количество закрывшихся в минусе (1376), а котировки 145 акций практически не изменились. На фондовой бирже NASDAQ бумаги 1569 компаний подорожали, 950 снизились, a 139 остались на уровне предыдущего закрытия.



Промышленный индекс Dow Jones понизился на 0,22%, до 24 713,98 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 просел на 0,09%, до 2 720,13 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ упал на 0,21%, до 7 382,47 пункта.



Европа



Фондовые торги в Европе завершились в четверг ростом ключевых индикаторов.

Европейский фондовый рынок в четверг вырос до максимального уровня закрытия с конца января.

Энергетические акции выросли вслед за ценами на нефть.

Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,66%, уровень закрытия был максимальным с 30 января.



FTSE MIB +0,29%, в среду итальянские акции и облигации снижались после утечки в прессу проекта соглашения между участниками коалиции.

Доходность 10-летних итальянских облигаций выросла менее чем на 1 базисный пункт до 2,10%,

Пара евро-доллар снизилась менее чем на 0,1%,



Акции энергетических компаний продолжили рост на фоне роста цены на нефть, по Brent она превысила $80 за баррель, WTI торговалась ближе к $72. Индекс акций нефтегазового сектора Stoxx Europe 600 Oil & Gas вырос на 1,52%.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,66%, уровень закрытия был максимальным с 30 января.



Британский FTSE 100 вырос на 0,7% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 787,97 пункта, индекс достиг рекордного уровня закрытия, на фоне положительно воспринятых новостей о планах Британии остаться в европейском таможенном союзе после Brexit.



Немецкий DAX повысился на 0,91% до 13 114,61 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в плюсе на 0,98% — на отметке 5 621,92 пункта.





Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС снизились к закрытию сессии в четверг. Индекс Мосбиржи по итогам торгов опустился на 0,64% - до 2323,51 пункта, РТС - на 0,69%, до 1189,77 пункта.



Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19.00 Киева вырос на 0,4%, до 61,97 RUB/USD, курс евро - на 0,28%, до 73,05 RUB/EUR.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,3% - до $80,32 за баррель.



Акции Сбербанка просели в цене на 1,36%, «Газпрома» — на 0,85%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,05%, Московской биржи — на 1,19%. Бумаги «АЛРОСы» подорожали на 1,64%.



Российский фондовый рынок в четверг остался в стороне от колебаний на рынке нефти и обновления психологических рекордов баррелем. Индекс Мосбиржи остался торговаться все в том же «скучном» коридоре 2 310—2 350 пунктов. Как уже говорилось, пока не будет пробита любая из его границ, «боковик» останется в силе. Пока присутствуют внешние поводы для покупок, более вероятен еще один выход «быков» до конца недели. Индекс РТС сохраняется в пределах 1 170—1 195 пунктов. Здесь тоже не случилось серьезных изменений.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в четверг 17 мая, понизился на 0,47 пункта или на 0,10% до уровня 469,51 пунктов.



Объем торгов за день составил 222,16 млн. грн., акциями наторговали 0,34 млн. грн.



Как сообщалось в среду 16 мая, ПФТС-индекс понизился на 3,41 пункта или на 0,72% до уровня 469,98 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 154,45 пунктов или на 49,02% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.

В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.

В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 17 мая, сессия в ПФТС.



Во-первых, фондовые площадки Азии демонстрируют в среду разнонаправленную динамику ключевых индикаторов.



Японский Nikkei 225 по состоянию на 08.06 Киева прибавил 0,64% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 22 863,26 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index повысился на 0,04% до 31 123,83 пункта, а индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite был в «минусе» на 0,27% и равнялся 3 160,89.



Сингапурский Straits Times Index поднялся на 0,08% до 3 535,83 пункта.



Южнокорейский KOSPI ушел в «красную зону» на 0,12% — к отметке 2 456,79.



Во-вторых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга преимущественно негативной динамикой индексов после публикации статистики из Китая и Австралии.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,48%, до 3154,24 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,52%, до 1822,7 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index опустился на 0,54%, до 30942,15 пункта, корейский KOSPI - на 0,46%, до 2448,45 пункта.



Японский Nikkei 225 поднялся на 0,53%, до 22838,37 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - сократился на 0,21% и составил 6094,3 пункта.



С пессимизмом восприняли инвесторы данные о том, что объем прямых иностранных инвестиций в Китай в апреле сократился на 1,1% в годовом выражении - до 59,24 миллиарда юаней ($9,3 миллиарда). При этом месяцем ранее был зафиксирован рост показателя на 0,4% в годовом выражении.



Кроме того, австралийское бюро статистики сообщило в четверг, что безработица в стране в апреле выросла до 5,6% по сравнению с 5,5% месяцем ранее. Аналитики ждали сохранения показателя на мартовском уровне.



Напомним. что инвесторы находятся в ожидании очередного раунда торговых переговоров между Китаем и США, которые пройдут 17-18 мая. Китайская делегация во главе с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ уже прибыла в Вашингтон. Глава минфина США Стивен Мнучин возглавит дискуссии наряду с министром торговли Вилбуром Россом и торговым представителем США Робертом Лайтхайзером. Речь пойдет главным образом о сбалансировании двусторонних экономических отношений Китая и США, в том числе тарифных ограничениях.



Многие аналитики сходятся во мнении, что на фоне неопределенности вокруг торговых переговоров США и Китая инвесторы склоняются к тому, чтобы занять выжидательную позицию и наблюдать за развитием ситуации.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят в четверг в «зеленой зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 14.15 Киева вырос на 0,19% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 748,56 пункта.



Немецкий DAX повысился на 0,18% до 13 020,1 пункта.



Французский САС 40 был в «плюсе» на 0,3% — на отметке 5 584,46 пункта.



Отечественные биржевые индексы по итогам торгов в четверг изменились разнонаправленно: индикатор «Украинской биржи» (УБ) повысился на 1,36% - до 1830,01 пункта, индекс ПФТС снизился на 0,1% - до 469,51 пункта.



Объем торгов на УБ составил 292,47 млн. грн., в том числе акциями - 3,6 млн. грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 222,16 млн. грн., в том числе акциями - 0,34 млн. грн.



Среди индексных акций УБ подорожали бумаги Центрэнерго (+4,42%), Укрнафты (+2,44%) и Донбассэнерго (+1,22%).

Снизились в цене только акции Райффайзен Банка Аваль (-1,14%).



На ПФТС сделки прошли с акциями Центрэнерго (+3,69%) и Райффайзен Банка Аваль (-2,86%).



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг снизился на 0,13% - до 504,77 пункта при объеме торгов 1,05 млн. злотых (7,7 млн. грн.).



Среди индексных акций снизились в цене бумаги «Агротона» (-2,1%) и «Милкиленда» (-1,6%).

Подорожали акции KSG Agro (+4%) и агрохолдинга ИМК (+1,85%).



К полудню пятницы для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут на комментариях президента США Дональда Трампа о надеждах на успешные переговоры с КНР по торговле.



По состоянию на 8.15 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,28%, до 3162,97 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - снижался на 0,42%, до 1815,01 пункта, гонконгский Hang Seng Index - поднимался на 0,17%, до 30995,72 пункта.



Корейский KOSPI увеличивался на 0,23%, до 2455,19 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - опускался на 0,21%, до 6081,3 пункта, японский Nikkei 225 - рос на 0,47%, до 22918,1 пункта.



В пятницу внимание азиатских инвесторов обращено на второй раунд переговоров по торговым вопросам между США и Китаем. Дональд Трамп на встрече с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ выразил надежду, что специалисты двух стран будут вместе работать над конструктивным разрешением существующих двусторонних противоречий в торговой сфере.



В четверг в Вашингтоне прошла встреча Трампа и Лю Хэ в рамках второго раунда торговых переговоров США и КНР. Первый раунд состоялся в Пекине в начале мая. Трамп ранее пригрозил ввести импортные пошлины на товары из КНР, Пекин заявил о возможных ответных мерах.

Судя по тому, как идут переговоры, есть большие шансы на то, что они не провалятся, а закончатся каким-то компромиссом.

По мнению экспертов, это может привести к росту спроса на рисковые активы, что традиционно поддерживает рынок акций.



