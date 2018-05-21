Итоги: Прогнозы 21.05.18

Додано: Пон 21 тра, 2018 12:41

Валюты развивающихся рынков будут снижаться против доллара США, - Macquarie.Комментарий руководителя по стратегии для инструментов с фиксированным доходом и валют из Macquarie в Сингапуре Низама Идриса:- Доллар США будет укрепляться против валют развивающихся рынков с текущих уровней;- Торговая политика США остаётся предметом озабоченности;- Будет «некоторое давление» на валюты развивающихся рынков от более сильного доллара, роста доходности;- Рынок ещё довольно далёк от кризиса;- Есть значительное облегчение у инвесторов в Азии из-за торгового перемирия;- Но облегчение было очень осторожным;- Для Китая будет «почти невозможным» сократить торговый профицит на $200 млрд.Ожидавшие отскока курса безналичного доллара уже в первый торговый день новой недели на межбанке были разочарованы. «Американец» сохранил «медвежий» тренд, ускорив нисходящую динамику. На рынке сохранилось преобладание клиентских продаж СКВ, связанное, по всей видимости с проблемами на рынке гривневой ликвидности.На первый взгляд к 21 мая наблюдалось изобилие гривневого ресурса, о котором дало понять утреннее состояние коррсчетов регулятор, продемонстрировавших резкий (с уровня 37 621,7 млн. грн. к отметке 50 298,2 млн. грн.) рост объема гривневого навеса. Действительно, регулятор в пятницу, погасив своих депосертификатов на 39,9 млрд. грн., нарастил гривневую ликвидность, однако тут же, не откладывая в долгий ящик, разместил своих бумаг на 22,491 млрд. грн.С учетом того, что за эти депосертификаты следует расплатиться 21 мая, вряд ли вышеупомянутый гривневый навес останется столь же «тяжелым» к вечеру понедельника.Судя по всему, в игру 21-го в полной мере не вступило Казначейство, продолжая компенсировать НДС. В конечном счете все вылилось в пролонгацию наблюдавшегося на прошлой неделе «медвежьего» тренда, сопровождаемого «средней» ликвидностью совершаемых на межбанке сделок.Не исключено, что по-понедельничному «тонкий» рынок также способствовал коррекции «американца», для которой было достаточно продаж «обязательного минимума» экспортной выручки и конвертации СКВ в нацвалюту на неотложные текущие расходы.Также одной из причин сохранения текущего «медвежьего тренда на рынке безналичного доллара могло стать массовое вхождение системных игроков в эту СКВ в ожиданиях скорой смены тренда. Не исключено, что игроки, войдя в дешевевший на прошлой неделе доллар, опустошил значительную часть своих гривневых запасов. Процессу, к слову, способствовал наблюдавшийся на неделе 14-18 мая бюджетный период, сметавший с рынка гривневую ликвидность.Нынче бюджетный период финишировал, оставив после себя проблемы с гривневым ресурсом.Параллельно с «зеленым» безналом терял в цене и наличный доллар, делая это довольно сдержанно и, очевидно, рассчитывая на скорую смену настроения и появление на межбанке «зеленых быков». Последних, как ожидается, на рынок должны привлечь локальные «низы» долларовых цен, которые близки к уровню привлекательности для покупок, а также более активные действия Казначейства на поприще компенсации НДС.Мы тоже не очень верим в продолжительность возобновившегося 16 мая снижения долларовых цен на межбанке, ожидая курсового отскока на ближайших торгах межбанка.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv