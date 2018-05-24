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на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: Чет 24 тра, 2018 12:24 Итоги: Прогнозы 24.05.18



- Большинство руководителей сказали, что следующее повышение ставки вероятно будет «вскоре»;

- Небольшое превышение цели по инфляции «было бы полезным»;

- Большинство чувствует, что было бы вскоре уместным повысить ставку, если перспектива останется в силе;

- Внешняя торговля создаёт «особенно широкий» диапазон рисков;

- Несколько отметили, что ставка по федеральным фондам может достичь нейтрального уровня до того, как повышение ставки продолжилось;

- Некоторые отметили, что, может быть, уместно вскоре изменить сообщение об изменении политики;

- Многие видят мало свидетельств перегрева рынка труда при том, что давление в сторону роста зарплат остается сдержанным;

- Несколько опасаются, что инфляционные ожидания остаются отчасти низкими;

- Большинство рассматривали укрепление инфляции как обеспечивающее подтверждение, что цель по инфляции 2% будет достигнута;

- По кривой доходности «несколько» отметили, что это менее выраженный экономический сигнал, в то время как «некоторые» считают, что она остается важным для наблюдения как предупреждение о рецессии.



Согласно протоколу заседания FOMC 01-02 мая, ФРС США видит основания для скорого повышения процентной ставки.



Члены комитета по открытым рынкам (FOMC)Федрезерва США на встрече 1-2 мая пришли к мнению, что состояние экономики страны дает основания для скорого повышения процентной ставки, следует из протокола заседания регулятора, опубликованного в среду.



ФРС по итогам майского заседания ожидаемо сохранила базовую ставку на текущем уровне. В 2018 году регулятор пока повышал ставку один раз, в марте - на 0,25 процентного пункта, до 1,5-1,75% годовых. Большинство инвесторов ожидают очередного повышения ставки на следующем заседании ФРС, которое состоится 12-13 июня.



«Большинство участников (майского заседания - ред.) заключили, что, учитывая соответствие поступающих данных текущим экономическим ожиданиям, скорее всего, было бы целесообразно, чтобы комитет в скором времени сделал еще один шаг к ужесточению монетарной политики», - говорится в протоколе.



При этом участники встречи разошлись в прогнозах по инфляции в США. Несколько членов комитета отметили, что слишком рано делать выводы о долгосрочном закреплении инфляции на уровне 2%. По их мнению, наблюдаемый в последнее время рост потребительских цен может отражать инфляцию лишь в отдельных секторах, таких как здравоохранение и финансовые услуги.



Ряд других участников встречи, напротив, подчеркнули, что ожидают небольшого превышения целевого уровня в 2%.



Представители ФРС также обсудили влияние торгового спора с КНР на инфляцию в США и на экономическую ситуацию в стране в целом. По мнению комитета, степень последствий торгового конфликта может оказаться для США различной, в зависимости от дальнейших действий сторон. Неопределенность, связанная с торговыми вопросами, может ухудшить бизнес-настроения в стране, отмечается в протоколе.



В итоге члены ФРС, в том числе глава регулятора Джером Пауэлл, приняли единогласное решение о сохранении текущей монетарной политики.



Ждем повышения ставки ФРС в июне и сентябре – CIBC.



Аналитики CIBC объясняют свою реакцию на вышедшие протоколы майского заседания ФРС.

«До скорой встречи» - это было сообщение от ФРС в протоколе собрания, в котором они согласились удержать ставки. ФРС чувствует себя комфортно с тем, что уровень безработицы ниже, чем их долгосрочные оценки коэффициента полной занятости, и готов терпеть временные всплески инфляции.

В CIBC поддерживают свой прогноз по ожиданию еще двух повышений ставки ФРС в этом году (с ближайшим повышением в июне) и трех повышений в 2019 году.



Рост промпроизводства в Украине в апреле-2018 ускорился до 3% - Госстат.



Промышленное производство в Украине в апреле 2018 года выросло на 3% по сравнению с апрелем 2017 года, тогда как в марте показатель составлял 1%, в феврале - 1,9%, а в январе - 3,6%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в среду.

Ведомство уточняет, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в апреле-2018 к апрелю-2017 возросло на те же 3%, тогда как в марте-2018 к марту-2017 - на 1,6%.

Госстат указывает, что по отношению к предыдущему месяцу в апреле этого года промышленное производство уменьшилось на 5%, а с учетом сезонного фактора - на 0,6%.

По итогам четырех месяца этого года рост промпроизводства к аналогичному периоду прошлого года ускорился до 2,6% с 2,4% по итогам трех месяцев, в том числе в добывающей промышленности - с 2,3% до 3,1%, в поставке электроэнергии, газа и пара - с 2,1% до 3,6%. Однако в перерабатывающей промышленности зафиксировано его замедление с 2,5% до 2,2%.

Госстат уточняет, что в апреле-2018 к апрелю-2017 перерабатывающая промышленность увеличила производство на 0,8%, добывающая промышленность - на 5,6%, тогда как в поставке электроэнергии, газа и пара производство возросло на 8,6%.

Как сообщалось, промпроизводство в Украине в 2017 году сократилось на 0,1% после роста на 2,4% в 2016 году. Этому предшествовало четыре года спада: в 2015 году промпроизводство сократилось на 13%, в 2014 году - на 10,1%, в 2013 году - на 4,3%, в 2012 году - на 0,7%.



Как и предполагалось, ожидавшие в четверг на украинском валютном межбанке значительного отскока курса доллара, были разочарованы. По состоянию на утро 24-го гривневый «навес» на транзитных и коррсчетах заметно вырос, но в дебюте сессии дилеры «средней руки» жаловались на нехватку гривни, и лишь появление на межбанке системных игроков немного оживило рынок в контексте курсовой динамики. При этом нелишне отметить относительную скромность оборотов и отсутствие ажитаций.



Последнее, полагаю, связано с привычным для четверга ростом поступлений экспортной выручки из-за рубежа, обязательные продажи части ее довольно эффективно компенсировали оживившийся спрос.



Небольшие курсовые подвижки на межбанке едва заметно приподняли цены наличного рынка, где в большинстве городов наблюдалось равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня.



На ближайшей сессии межбанка очень вероятно повторение «бычьего» «мягкого» сценария четверга, констатировавшего незначительное повышение средневзвешенного курса доллара. Думается, характерное для пятницы снижение притока экспортной выручки, чреватое обострением спроса на СКВ, постараются нивелировать наши финансовые власти, попытавшись «связать» потупившую на рынок гривневую ликвидность.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ Вышел протокол заседания FOMC.- Большинство руководителей сказали, что следующее повышение ставки вероятно будет «вскоре»;- Небольшое превышение цели по инфляции «было бы полезным»;- Большинство чувствует, что было бы вскоре уместным повысить ставку, если перспектива останется в силе;- Внешняя торговля создаёт «особенно широкий» диапазон рисков;- Несколько отметили, что ставка по федеральным фондам может достичь нейтрального уровня до того, как повышение ставки продолжилось;- Некоторые отметили, что, может быть, уместно вскоре изменить сообщение об изменении политики;- Многие видят мало свидетельств перегрева рынка труда при том, что давление в сторону роста зарплат остается сдержанным;- Несколько опасаются, что инфляционные ожидания остаются отчасти низкими;- Большинство рассматривали укрепление инфляции как обеспечивающее подтверждение, что цель по инфляции 2% будет достигнута;- По кривой доходности «несколько» отметили, что это менее выраженный экономический сигнал, в то время как «некоторые» считают, что она остается важным для наблюдения как предупреждение о рецессии.Согласно протоколу заседания FOMC 01-02 мая, ФРС США видит основания для скорого повышения процентной ставки.Члены комитета по открытым рынкам (FOMC)Федрезерва США на встрече 1-2 мая пришли к мнению, что состояние экономики страны дает основания для скорого повышения процентной ставки, следует из протокола заседания регулятора, опубликованного в среду.ФРС по итогам майского заседания ожидаемо сохранила базовую ставку на текущем уровне. В 2018 году регулятор пока повышал ставку один раз, в марте - на 0,25 процентного пункта, до 1,5-1,75% годовых. Большинство инвесторов ожидают очередного повышения ставки на следующем заседании ФРС, которое состоится 12-13 июня.«Большинство участников (майского заседания - ред.) заключили, что, учитывая соответствие поступающих данных текущим экономическим ожиданиям, скорее всего, было бы целесообразно, чтобы комитет в скором времени сделал еще один шаг к ужесточению монетарной политики», - говорится в протоколе.При этом участники встречи разошлись в прогнозах по инфляции в США. Несколько членов комитета отметили, что слишком рано делать выводы о долгосрочном закреплении инфляции на уровне 2%. По их мнению, наблюдаемый в последнее время рост потребительских цен может отражать инфляцию лишь в отдельных секторах, таких как здравоохранение и финансовые услуги.Ряд других участников встречи, напротив, подчеркнули, что ожидают небольшого превышения целевого уровня в 2%.Представители ФРС также обсудили влияние торгового спора с КНР на инфляцию в США и на экономическую ситуацию в стране в целом. По мнению комитета, степень последствий торгового конфликта может оказаться для США различной, в зависимости от дальнейших действий сторон. Неопределенность, связанная с торговыми вопросами, может ухудшить бизнес-настроения в стране, отмечается в протоколе.В итоге члены ФРС, в том числе глава регулятора Джером Пауэлл, приняли единогласное решение о сохранении текущей монетарной политики.Ждем повышения ставки ФРС в июне и сентябре – CIBC.Аналитики CIBC объясняют свою реакцию на вышедшие протоколы майского заседания ФРС.«До скорой встречи» - это было сообщение от ФРС в протоколе собрания, в котором они согласились удержать ставки. ФРС чувствует себя комфортно с тем, что уровень безработицы ниже, чем их долгосрочные оценки коэффициента полной занятости, и готов терпеть временные всплески инфляции.В CIBC поддерживают свой прогноз по ожиданию еще двух повышений ставки ФРС в этом году (с ближайшим повышением в июне) и трех повышений в 2019 году.Рост промпроизводства в Украине в апреле-2018 ускорился до 3% - Госстат.Промышленное производство в Украине в апреле 2018 года выросло на 3% по сравнению с апрелем 2017 года, тогда как в марте показатель составлял 1%, в феврале - 1,9%, а в январе - 3,6%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в среду.Ведомство уточняет, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в апреле-2018 к апрелю-2017 возросло на те же 3%, тогда как в марте-2018 к марту-2017 - на 1,6%.Госстат указывает, что по отношению к предыдущему месяцу в апреле этого года промышленное производство уменьшилось на 5%, а с учетом сезонного фактора - на 0,6%.По итогам четырех месяца этого года рост промпроизводства к аналогичному периоду прошлого года ускорился до 2,6% с 2,4% по итогам трех месяцев, в том числе в добывающей промышленности - с 2,3% до 3,1%, в поставке электроэнергии, газа и пара - с 2,1% до 3,6%. Однако в перерабатывающей промышленности зафиксировано его замедление с 2,5% до 2,2%.Госстат уточняет, что в апреле-2018 к апрелю-2017 перерабатывающая промышленность увеличила производство на 0,8%, добывающая промышленность - на 5,6%, тогда как в поставке электроэнергии, газа и пара производство возросло на 8,6%.Как сообщалось, промпроизводство в Украине в 2017 году сократилось на 0,1% после роста на 2,4% в 2016 году. Этому предшествовало четыре года спада: в 2015 году промпроизводство сократилось на 13%, в 2014 году - на 10,1%, в 2013 году - на 4,3%, в 2012 году - на 0,7%.Как и предполагалось, ожидавшие в четверг на украинском валютном межбанке значительного отскока курса доллара, были разочарованы. По состоянию на утро 24-го гривневый «навес» на транзитных и коррсчетах заметно вырос, но в дебюте сессии дилеры «средней руки» жаловались на нехватку гривни, и лишь появление на межбанке системных игроков немного оживило рынок в контексте курсовой динамики. При этом нелишне отметить относительную скромность оборотов и отсутствие ажитаций.Последнее, полагаю, связано с привычным для четверга ростом поступлений экспортной выручки из-за рубежа, обязательные продажи части ее довольно эффективно компенсировали оживившийся спрос.Небольшие курсовые подвижки на межбанке едва заметно приподняли цены наличного рынка, где в большинстве городов наблюдалось равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня.На ближайшей сессии межбанка очень вероятно повторение «бычьего» «мягкого» сценария четверга, констатировавшего незначительное повышение средневзвешенного курса доллара. Думается, характерное для пятницы снижение притока экспортной выручки, чреватое обострением спроса на СКВ, постараются нивелировать наши финансовые власти, попытавшись «связать» потупившую на рынок гривневую ликвидность.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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