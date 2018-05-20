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Apple знала, що iPhone 6
може гнутися, але все одно...

Apple знала, що iPhone 6 може гнутися, але все одно...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 20:44

Apple знала, що iPhone 6 може гнутися, але все одно...

Пропонуємо до обговорення:
Apple ще до запуску iPhone 6 знала, що 4,7- і 5,5-дюймові пристрої можуть гнутися, причому з набагато більшою ймовірністю, ніж iPhone 5s. Проте компанія проігнорувала проблему і все одно випустила смартфони. Про це йдеться в документах з нещодавнього групового позову стосовно гнучких iPhone 6.

Дивися повний текст Apple знала, що iPhone 6 може гнутися, але все одно випустила смартфон.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 20:44

Продавали первыми в мире гибкий смарт-огрызок, а народ так и не понял своего счастья. Проблема, проблема... ))
EKO
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