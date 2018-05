Форуми / Форуми Дяді Саші

Додано: Сер 30 тра, 2018 12:32 Итоги: Мировой фондовый рынок 30.05.18 США



Основные фондовые индексы США во вторник снизились на 0,5-1,6% на фоне политической неопределенности в Италии.

Фондовые индексы США резко снизились во вторник, присоединившись к глобальной распродаже акций, поскольку политические потрясения в Италии вызвали опасения по поводу новых выборов, которые могли бы послужить референдумом по приверженности страны зоне евро.



В минувшие выходные в Италии разразился острый политический кризис в связи с невозможностью достичь согласия между ведущими партиями страны и президентом республики по вопросу о формировании нового национального правительства. В воскресенье президент Италии Серджо Маттарелла отказался утвердить состав коалиционного «правительства перемен», который представил ему юрист Джузеппе Конте, выдвинутый на пост премьер-министра «Движением 5 звезд» и «Лигой».



Глава государства принял решение создать «технический» переходный кабинет, формирование которого он поручил бывшему ответственному сотруднику МВФ, экономисту Карло Коттарелли. Этот шаг Маттареллы вызвал острую критику со стороны ведущих итальянских политиков.



Ранее во вторник аналитическая компания Conference Board сообщила, что индекс доверия потребителей в США в мае вырос до 128 пунктов с пересмотренного показателя апреля в 125,6 пункта. При этом аналитики прогнозировали снижение показателя до 128,2 пункта с первоначального апрельского уровня в 128,7 пункта.

«Распродажа сегодня больше, чем ожидалось. Это означает, что инвесторы беспокоятся о последствиях произошедшего в Италии», - сказал партнер Themis Trading Джо Салуцци.



Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 392 пункта до 24362 пункта, снизившись на 1,6% и показав в ходе сессии снижение на 505 пунктов. Индекс S&P500 потерял 1,2%, а индекс Nasdaq Composite снизился на 0,5%.



Финансовый сектор был в лидерах снижения из 11 секторов индекса S&P, упав более чем на 3%, тогда как промышленный сектор упал на 1,6%, а сектор материалов упал на 1,8%.



Промышленный индекс Dow Jones понизился на 1,58%, до 24 361,45 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 просел на 1,16%, до 2 689,86 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ упал на 0,50%, до 7 396,59 пункта.



Европа



Фондовые торги в Европе завершились во вторник отрицательным изменением ключевых индикаторов.



Инвесторы проявляют осторожность на фоне политической неопределенности в Италии и Испании. Доходность 2-летних облигаций Италии поднялась более чем на 100 базисных пунктов, до 1,89% на фоне распродажи бумаг из-за ситуации с формированием правительства в стране. Это пик с сентября 2013 года. Доходность 10-летних облигаций Италии увеличивалась на 29,2 базисных пункта, до 2,97%, четырехлетнего максимума. Спред между итальянскими и немецкими облигациями расширился до максимума с 2013 года.



Политический кризис в Италии вновь рождает страхи распада еврозоны. Вероятность выхода страны из валютного блока утроилась, согласно опросу Sentix. По данным исследовательской группы Sentix, показатель, измеряющий вероятность выхода Италии из валютного союза в течение следующих 12 месяцев, подскочил до 11,3% в мае с 3,6% в апреле. Это подтолкнуло индекс для всей зоны евро к 13%, самому высокому уровню в более чем за год.



«Трудности с формированием правительства в Италии и перспектива евроскептического альянса между партией «Лига севера» и движением «5-звезд» встревожили инвесторов», - сказал Манфред Хюбнер, управляющий директор Sentix. Но, в отличие от предыдущих шоков на финансовом рынке, когда хаос легко распространялся на соседние страны, сейчас риски, похоже, ограничены. Согласно отчету, показатель риска заражения снизился до 34,3% с 43%. «Это необычайно позитивная новость объясняется тем, что вероятность того, что другие страны покинут валютный блок до сих пор практически не выросла вследствие итальянских потрясений», - сказал Хюбнер.



«Усилия, направленные на стабилизацию блока в последние годы, не были напрасными». Sentix опросил 1000 институциональных и розничных инвесторов с 24 мая по 26 мая.



По словам гуру, «реальной надежды на то, что итальянские выборы в этом году приведут к достижению положительного для рынка результата, никогда не было», поэтому инвесторы смогли превентивно на протяжении нескольких месяцев «снизить риск».

Кроме того, нестабильность еще усилили высказывания еврокомиссара по бюджету Гюнтера Эттингера. Ранее в интервью DW он заявил, что негативная реакция денежных рынков на успехи популистского «Движения "5 звезд"» и правой партии «Лига» в Италии может в итоге подвигнуть избирателей к тому, чтобы переосмыслить результаты голосования. Финансовая нестабильность, вероятно, послужит «избирателям сигналом, чтобы больше не выбирать правых или левых популистов», отметил тогда комиссар.

Позднее политик принес извинения за свои слова. Он пояснил, что уважает политическую волю всех избирателей и добавил, что "не хотел быть бестактным".



В то же время представители минфина США посоветовали Риму не дистанцироваться от еврозоны и увязывать свои финансовые шаги с партнерами по европейскому сообществу.



Существует очень реальная вероятность того, что выборы усилят позиции популистов и вызовут более резкое расхождение с Брюсселем.

Поскольку членство Италии в еврозоне, вероятно, займет центральное место в программе на новых выборах, единая валюта падает. Евро теряет 0,7% против доллара, опустившись до семимесячного минимума.



Акции Intesa Sanpaolo, BPER Banca, Unicredit и UBI Banca обвалились на 4,4-5,8% за день.



Сводный индекс европейских банковских акций пережил рекордное почти за 2 года падение. Commerzbank подешевел на 5%, BNP Paribas - на 4,6%, Royal Bank of Scotland и Credit Suisse - на 3,8%.



Акции Deutsche Bank упали ниже Є10 за штуку впервые с 2016 года.

Масла в огонь подливает ситуация в Испании, указывает Алленшпах: премьеру Марио Рахою грозит вотум недоверия в парламенте с последующими внеочередными выборами.



Испанский фондовый рынок упал на 2,5% по индексу IBEX 35. Сводный панъевропейский EuroStoxx 50 потерял 1,63%. Курс евро к доллару опустился до $1,1510 за евро, оформив минимум с июля прошлого года.



Рынок ждет сигналов от ЕЦБ, говорит Алленшпах. Но регулятор безмолвствует.

Во время долгового кризиса 2010 года он выкупал облигации Греции, спустя два года снова запустил печатный станок, заливая деньгами пожар в южной Европе. Теперь же, после эмиссии Є1,9 трлн. за 2,5 года, он почти втрое сократил выкуп облигаций на рынке (с Є80 до Є30 млрд. в месяц).



Европейские рынки также следят за событиями в Испании. 25 мая лидер крупнейшей оппозиционной Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчес заявил, что выносит на обсуждение парламента вопрос о недоверии кабинету Мариано Рахоя, и предложил свою кандидатуру на место нового председателя правительства. В понедельник СМИ сообщили, что парламент Испании обсудит вотум недоверия правительству 31 мая и 1 июня. IBEX 35 в Мадриде опустился на 1,7%, тогда как доходность облигаций в Испании также выросла на фоне повышенного политического риска в Южной Европе.



Основная тема на рынке быстро изменилась с роста доходности 10-летних государственных облигаций к политической неопределенности в еврозоне. Думается, перспективы развала еврозоны слабые. Пока это снова негативная торговля для Европы (ставки, акции, и евро), а не доллара США.



Британский FTSE 100 просел на 1,26% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 632,64 пункта.



Немецкий DAX уменьшился на 1,53% до 12 666,51 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 1,29% — на отметке 5 438,06 пункта.



Азия



Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды негативной динамикой после того, как политические новости из Италии вызвали распродажи на американских и европейских рынках в предыдущий торговый день.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 2,53%, до 3041,44 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 2,82%, до 1736,34 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index снизился на 1,4%, до 30056,79 пункта, корейский KOSPI - на 1,96%, до 2409,03 пункта.



Японский Nikkei 225 сократился на 1,52%, до 22018,52 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,48%, до 5984,7 пункта.



Азиатские инвесторы с пессимизмом отреагировали на то, что рынки Европы во вторник закрылись снижением на 1,3-1,5%, а США - на 0,5-1,6% на фоне обеспокоенности политическими событиями в Италии, которые несут потенциальную угрозу стабильности еврозоны.



В минувшие выходные в Италии разразился острый политический кризис в связи с невозможностью достичь согласия между ведущими партиями страны и президентом республики по вопросу о формировании нового национального правительства. Так, президент страны Серджо Матарелла заблокировал формирование «евроскептического» правительства, что вызвало опасения по поводу возможных политических потрясений в Италии и потенциальных угроз стабильности еврозоны.

На рынках усиливается нежелание инвесторов рисковать на фоне признаков хаотичной ситуации в Европе.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС снизились к закрытию сессии во вторник. Индекс Мосбиржи по итогам торгов уменьшился на 0,57% - до 2298 пунктов, РТС - на 1,05%, до 1154,9 пункта.



Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19.00 Киева вырос на 0,5%, до 62,65 RUB/USD, курс евро практически не изменился и составил 72,39 RUB/EUR.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,1% - до $75,19 за баррель.



Акции Сбербанка подешевели на 0,93%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,77%, «Газпрома» — на 1,17%, «АЛРОСы» — на 1,88%, Московской биржи — на 1,28%.



Во вторник днем российский фондовый рынок распродавали весьма изрядно. К вечеру энтузиазм «медведей» сократился, но вполне вероятно, что лимит продаж не исчерпан.



Индекс Мосбиржи рискует закрепиться ниже 2 300 пунктов — как уже говорилось ранее, при усилении продаж нужно будет внимательно следить за рубежом 2 275 пунктов, по которому проходит линия поддержки. Вполне возможно, что далеко не первая атака продавцов окажется эффективной, но на текущий момент вероятность развития негативного сценария для рублевого индикатора выше, чем возможность бурного отскока. В среду индекс Мосбиржи проторгуется в пределах 2 280—2 315 пунктов, индекс РТС будет стремиться к 1 150 пунктам.



Украина



Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник 29 мая, повысился на 8,25 пункта или на 1,84% до уровня 455,80 пунктов.



Объем торгов за день составил 440,9 млн. грн., акциями наторговали 0,33 млн. грн.



Как сообщалось в пятницу 25 мая, ПФТС-индекс понизился на 3,21 пункта или на 0,71% до уровня 447,55 пунктов.



С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 140,74 пунктов или на 44,67% с 315,06 пункта.



На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.

В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.

В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.



Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.



Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 29 мая, сессия в ПФТС.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно снижаются, японский Nikkei теряет почти 0,9% на фоне новостей о планах Apple.



По состоянию на 8.10 Киева Nikkei 225 снижался на 0,87% - до 22284,48 пункта. Индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,59% - до 3116,59 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,26%, до 1801,31 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index уменьшался на 0,62% - до 30601,31 пункта, корейский KOSPI - на 0,64%, до 2463,06 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 0,2% - до 6016,2 пункта.



В Сингапуре выходной день: в этом году на 29 мая выпал праздник Весак в честь рождения, просветления и смерти Будды.



Южнокорейское издание Electronic Times сообщило во вторник со ссылкой на источники в индустрии, что Apple будет использовать OLED-дисплеи для выпуска всех трех новых моделей смартфонов iPhone в следующем году и откажется от использования жидкокристаллических экранов.



Новости обрушили акции японской Japan Display, которая поставляет жидкокристаллические экраны для смартфонов iPhone. JDI также планирует начать серийный выпуск панелей OLED для смартфонов, но только с 2019 года. После сообщения акции компании в Токио рухнули более чем на 20%. Сейчас бумаги дешевеют на 7,3%. Следом за JDI в минус ушли акции всего сектора электроники, чему также способствует укрепление курса иены к доллару.



В Китае инвесторы оценивают сообщение энергетического трейдера China Energy Reserve & Chemicals Group Co (CERCG) о дефолте по облигациям на сумму в $350 миллионов «из-за ужесточения условий кредитования».



Как пишет Reuters, это стало одним из последних громких дефолтов по корпоративному долгу на фоне государственной кампании по борьбе с финансовыми рисками. Финансовый регулятор страны уже уведомлял биржи о необходимости изучать риски дефолта по бумагам.



«Прежде чем какие-либо нововведения вступят в силу в политике Пекина, кредитные риски будут распространяться, и еще многие компании столкнутся с просроченными задолженностями или дефолтами по облигациям, что в свою очередь будет снижать рисковые аппетиты», - таково мнение главного аналитика TF Securities Сюй Бяо.



Во-вторых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника преимущественно негативной динамикой, поддержав пессимизм на европейских площадках на фоне политических новостей из Италии.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,47%, до 310,46 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,07%, до 1786,71 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index упал на 1%, до 30484,58 пункта, корейский KOSPI - на 0,88%, до 2457,25 пункта.



Японский Nikkei 225 сократился на 0,55%, до 22358,43 пункта, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,16%, до 6013,6 пункта.



Снижение на биржах Азии обусловлено распространением пессимистичных настроений в Европе, где основные биржевые площадки завершили торги понедельника и открыли торги вторника снижением на фоне неопределенной политической ситуации в Италии. В воскресенье президент Италии Серджо Маттарелла фактически наложил вето на проект правительства, который ему предложил поддержанный «Движением 5 звезд» и «Лигой» кандидат Джузеппе Конте.



В центре внимания рынков оказалась политическая ситуация в Италии, это оказывает давление на покупки рисковых активов.



Кроме того, инвесторы продолжили следить за подготовкой к саммиту КНДР и США, намеченного на 12 июня. Агентство Ренхап сообщило, что высокопоставленные чиновники КНДР и США встретятся во вторник в Сингапуре для обсуждения вопросов протокола и безопасности в связи с предстоящей встречей лидеров двух стран - Дональда Трампа и Ким Чен Ына. На прошлой неделе Дональд Трамп объявлял об отмене переговоров с КНДР, однако позднее заявил, что его страна проводит продуктивные переговоры с Северной Кореей. Он также сказал, что саммит может состояться, как и планировалось, в Сингапуре 12 июня.



Также участники торгов обратили внимание на статистику из Японии, где безработица с учетом сезонных колебаний в апреле сохранилась на уровне марта в 2,5%, что полностью совпало с прогнозом аналитиков.



Отечественный фондовый рынок Украины завершил торговую сессию вторника ростом: индекс «Украинской биржи» (УБ) повысился на 3,2% - до 1693,72 пункта, индекс ПФТС - на 1,84%, до 455,8 пункта.



Объем торгов на УБ составил 3,6 млн. грн., в том числе акциями - 3,4 млн. грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 440,9 млн грн, в том числе акциями - 0,33 млн. грн.



Тройку лидеров роста в «индексной корзине» УБ составили бумаги Турбоатома (+11,01%), Райффайзен Банка Аваль (+6,64%) и Центрэнерго (+4,09%).

Снизились в цене только акции Укрнафты (-0,28%).



На ПФТС сделки прошли с акциями Райффайзен Банка Аваль (+6,25%) и Центрэнерго (+3,37%).



Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник снизился на 1,05% - до 486,63 пункта при объеме торгов 1,15 млн. злотых (8,45 млн. грн.).



Снизились в цене акции агрохолдинга ИМК (-5,58%), KSG Agro (-4,95%) и «Кернела» (-1,13%).

Ростом стоимости завершили торги только акции «Агротона» (+3,7%).



К полудню среды для нашей ПФТС сложился следующий антураж.



Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду снижаются, следуя динамике бирж Европы и США накануне на фоне политической неопределенности в Италии.



По состоянию на 08.00 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 1,77% - до 3065,08 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,92%, до 1752,37 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 1,41%, до 30054,47 пункта, корейский KOSPI - на 1,81%, до 2412,14 пункта.



Сингапурский Straits Times Index рухнул на 2,05% до 3 446,47 пункта.



Австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшался на 0,61%, до 5977,2 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,53%, до 22015,72 пункта.



Рынки Европы закрылись снижением на 1,3-1,5%, США - 0,5-1,6%, в то время как инвесторы обеспокоены событиями в Италии.



Президент страны Серджо Матарелла заблокировал формирование «евроскептического» правительства. Это, в свою очередь, вызвало опасения по поводу возможных политических потрясений в Италии и потенциальных угроз стабильности еврозоны.



«То, как подскочила доходность краткосрочных гособлигаций Италии, наводит на мысли о том, что впереди на рынке нас может ждать риск дефолта. Это говорит о том, насколько ситуация серьезна. Что рынки начинают учитывать, так это не сам дефолт, а ранние выборы, ведущие к победе евроскептиков и выходу из зоны евро», - считает старший стратег SMBC Nikko Securities Макото Нодзи.



Доходность двухлетних гособлигаций Италии во вторник подскочила до 2,7-2,8% с 0,9%, что произошло на фоне распродажи бумаг из-за ситуации с формированием правительства в стране.

В четверг инвесторы ожидают статистику из Китая. Государственное статбюро страны опубликует индекс деловой активности (PMI) в промышленном и непроизводственном секторах за май.



Во-вторых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды негативной динамикой после того, как политические новости из Италии вызвали распродажи на американских и европейских рынках в предыдущий торговый день.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 2,53%, до 3041,44 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 2,82%, до 1736,34 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index снизился на 1,4%, до 30056,79 пункта, корейский KOSPI - на 1,96%, до 2409,03 пункта.



Японский Nikkei 225 сократился на 1,52%, до 22018,52 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,48%, до 5984,7 пункта.



Азиатские инвесторы с пессимизмом отреагировали на то, что рынки Европы во вторник закрылись снижением на 1,3-1,5%, а США - на 0,5-1,6% на фоне обеспокоенности политическими событиями в Италии, которые несут потенциальную угрозу стабильности еврозоны.



В минувшие выходные в Италии разразился острый политический кризис в связи с невозможностью достичь согласия между ведущими партиями страны и президентом республики по вопросу о формировании нового национального правительства. Так, президент страны Серджо Матарелла заблокировал формирование «евроскептического» правительства, что вызвало опасения по поводу возможных политических потрясений в Италии и потенциальных угроз стабильности еврозоны.

На рынках усиливается нежелание инвесторов рисковать на фоне признаков хаотичной ситуации в Европе.



В-третьих, фондовые торги в Европе проходят во вторник в «красной зоне».



Британский FTSE 100 по состоянию на 13.25 Киева опустился на 1,34% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 628,61 пункта.



Немецкий DAX упал на 1,47%, до 12 674,98 пункта.



Французский САС 40 снизился на 1,34% — к отметке 5 434,90 пункта.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://finance.ua , www.bloomberg.com , http://www.metalinfo.ru/ , www.rian.ru , www.interfax.ru , http://ukrrudprom.com/ , www.ukranews.com В воскресенье президент Италии Серджо Маттарелла отказался утвердить состав коалиционного «правительства перемен», который представил ему юрист Джузеппе Конте, выдвинутый на пост премьер-министра «Движением 5 звезд» и «Лигой».Глава государства принял решение создать «технический» переходный кабинет, формирование которого он поручил бывшему ответственному сотруднику МВФ, экономисту Карло Коттарелли. Этот шаг Маттареллы вызвал острую критику со стороны ведущих итальянских политиков.Ранее во вторник аналитическая компания Conference Board сообщила, что индекс доверия потребителей в США в мае вырос до 128 пунктов с пересмотренного показателя апреля в 125,6 пункта. При этом аналитики прогнозировали снижение показателя до 128,2 пункта с первоначального апрельского уровня в 128,7 пункта.«Распродажа сегодня больше, чем ожидалось. Это означает, что инвесторы беспокоятся о последствиях произошедшего в Италии», - сказал партнер Themis Trading Джо Салуцци.Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 392 пункта до 24362 пункта, снизившись на 1,6% и показав в ходе сессии снижение на 505 пунктов. Индекс S&P500 потерял 1,2%, а индекс Nasdaq Composite снизился на 0,5%.Финансовый сектор был в лидерах снижения из 11 секторов индекса S&P, упав более чем на 3%, тогда как промышленный сектор упал на 1,6%, а сектор материалов упал на 1,8%.Фондовые торги в Европе завершились во вторник отрицательным изменением ключевых индикаторов.Инвесторы проявляют осторожность на фоне политической неопределенности в Италии и Испании. Доходность 2-летних облигаций Италии поднялась более чем на 100 базисных пунктов, до 1,89% на фоне распродажи бумаг из-за ситуации с формированием правительства в стране. Это пик с сентября 2013 года. Доходность 10-летних облигаций Италии увеличивалась на 29,2 базисных пункта, до 2,97%, четырехлетнего максимума. Спред между итальянскими и немецкими облигациями расширился до максимума с 2013 года.Политический кризис в Италии вновь рождает страхи распада еврозоны. Вероятность выхода страны из валютного блока утроилась, согласно опросу Sentix. По данным исследовательской группы Sentix, показатель, измеряющий вероятность выхода Италии из валютного союза в течение следующих 12 месяцев, подскочил до 11,3% в мае с 3,6% в апреле. Это подтолкнуло индекс для всей зоны евро к 13%, самому высокому уровню в более чем за год.«Трудности с формированием правительства в Италии и перспектива евроскептического альянса между партией «Лига севера» и движением «5-звезд» встревожили инвесторов», - сказал Манфред Хюбнер, управляющий директор Sentix. Но, в отличие от предыдущих шоков на финансовом рынке, когда хаос легко распространялся на соседние страны, сейчас риски, похоже, ограничены. Согласно отчету, показатель риска заражения снизился до 34,3% с 43%. «Это необычайно позитивная новость объясняется тем, что вероятность того, что другие страны покинут валютный блок до сих пор практически не выросла вследствие итальянских потрясений», - сказал Хюбнер.«Усилия, направленные на стабилизацию блока в последние годы, не были напрасными». Sentix опросил 1000 институциональных и розничных инвесторов с 24 мая по 26 мая.По словам гуру, «реальной надежды на то, что итальянские выборы в этом году приведут к достижению положительного для рынка результата, никогда не было», поэтому инвесторы смогли превентивно на протяжении нескольких месяцев «снизить риск».Кроме того, нестабильность еще усилили высказывания еврокомиссара по бюджету Гюнтера Эттингера. Ранее в интервью DW он заявил, что негативная реакция денежных рынков на успехи популистского «Движения "5 звезд"» и правой партии «Лига» в Италии может в итоге подвигнуть избирателей к тому, чтобы переосмыслить результаты голосования. Финансовая нестабильность, вероятно, послужит «избирателям сигналом, чтобы больше не выбирать правых или левых популистов», отметил тогда комиссар.Позднее политик принес извинения за свои слова. Он пояснил, что уважает политическую волю всех избирателей и добавил, что "не хотел быть бестактным".В то же время представители минфина США посоветовали Риму не дистанцироваться от еврозоны и увязывать свои финансовые шаги с партнерами по европейскому сообществу.Существует очень реальная вероятность того, что выборы усилят позиции популистов и вызовут более резкое расхождение с Брюсселем.Поскольку членство Италии в еврозоне, вероятно, займет центральное место в программе на новых выборах, единая валюта падает. Евро теряет 0,7% против доллара, опустившись до семимесячного минимума.Акции Intesa Sanpaolo, BPER Banca, Unicredit и UBI Banca обвалились на 4,4-5,8% за день.Сводный индекс европейских банковских акций пережил рекордное почти за 2 года падение. Commerzbank подешевел на 5%, BNP Paribas - на 4,6%, Royal Bank of Scotland и Credit Suisse - на 3,8%.Акции Deutsche Bank упали ниже Є10 за штуку впервые с 2016 года.Масла в огонь подливает ситуация в Испании, указывает Алленшпах: премьеру Марио Рахою грозит вотум недоверия в парламенте с последующими внеочередными выборами.Испанский фондовый рынок упал на 2,5% по индексу IBEX 35. Сводный панъевропейский EuroStoxx 50 потерял 1,63%. Курс евро к доллару опустился до $1,1510 за евро, оформив минимум с июля прошлого года.Рынок ждет сигналов от ЕЦБ, говорит Алленшпах. Но регулятор безмолвствует.Во время долгового кризиса 2010 года он выкупал облигации Греции, спустя два года снова запустил печатный станок, заливая деньгами пожар в южной Европе. Теперь же, после эмиссии Є1,9 трлн. за 2,5 года, он почти втрое сократил выкуп облигаций на рынке (с Є80 до Є30 млрд. в месяц).Европейские рынки также следят за событиями в Испании. 25 мая лидер крупнейшей оппозиционной Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчес заявил, что выносит на обсуждение парламента вопрос о недоверии кабинету Мариано Рахоя, и предложил свою кандидатуру на место нового председателя правительства. В понедельник СМИ сообщили, что парламент Испании обсудит вотум недоверия правительству 31 мая и 1 июня. IBEX 35 в Мадриде опустился на 1,7%, тогда как доходность облигаций в Испании также выросла на фоне повышенного политического риска в Южной Европе.Основная тема на рынке быстро изменилась с роста доходности 10-летних государственных облигаций к политической неопределенности в еврозоне. Думается, перспективы развала еврозоны слабые. Пока это снова негативная торговля для Европы (ставки, акции, и евро), а не доллара США.Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды негативной динамикой после того, как политические новости из Италии вызвали распродажи на американских и европейских рынках в предыдущий торговый день.Азиатские инвесторы с пессимизмом отреагировали на то, что рынки Европы во вторник закрылись снижением на 1,3-1,5%, а США - на 0,5-1,6% на фоне обеспокоенности политическими событиями в Италии, которые несут потенциальную угрозу стабильности еврозоны.В минувшие выходные в Италии разразился острый политический кризис в связи с невозможностью достичь согласия между ведущими партиями страны и президентом республики по вопросу о формировании нового национального правительства. Так, президент страны Серджо Матарелла заблокировал формирование «евроскептического» правительства, что вызвало опасения по поводу возможных политических потрясений в Италии и потенциальных угроз стабильности еврозоны.На рынках усиливается нежелание инвесторов рисковать на фоне признаков хаотичной ситуации в Европе.Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19.00 Киева вырос на 0,5%, до 62,65 RUB/USD, курс евро практически не изменился и составил 72,39 RUB/EUR.Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,1% - до $75,19 за баррель.Акции Сбербанка подешевели на 0,93%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,77%, «Газпрома» — на 1,17%, «АЛРОСы» — на 1,88%, Московской биржи — на 1,28%.Во вторник днем российский фондовый рынок распродавали весьма изрядно. К вечеру энтузиазм «медведей» сократился, но вполне вероятно, что лимит продаж не исчерпан.Индекс Мосбиржи рискует закрепиться ниже 2 300 пунктов — как уже говорилось ранее, при усилении продаж нужно будет внимательно следить за рубежом 2 275 пунктов, по которому проходит линия поддержки. Вполне возможно, что далеко не первая атака продавцов окажется эффективной, но на текущий момент вероятность развития негативного сценария для рублевого индикатора выше, чем возможность бурного отскока. Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок

