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на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: Пон 04 чер, 2018 12:44 Итоги: Прогнозы 04.06.18



Число рабочих мест вне сельского хозяйства в мае с учетом коррекции на сезонные колебания вырос до 223 000, а уровень безработицы сократился до 3,8% - минимум 1969 года, который в последний раз в апреле 2000 года. Экономисты ожидали рост числа рабочих мест на 190 000, а уровень безработицы 3,9%.



В апреле число рабочих мест вне сельского хозяйства США возросло на 155 000 после роста на 155 000 в марте, первоначальная оценка была 164 000. Средний почасовой заработок в частном секторе в мае вырос на 8 центов, до $26,92.



С 2009 года темпы роста зарплат не превышают 3%г/г. Позитивные данные по рынку труда дают ФРС основание повысить процентные ставки в июне. Инфляция в США достигла целевого уровня центрального банка 2%, что тоже говорит в пользу постепенного ужесточения денежно-кредитной политики с целью предотвращения перегрева экономики.



Доля экономически активного населения в США снизилась до 62,7%, но доля трудоустроенных граждан поднялась до 60,4%. Широкий индикатор безработицы, который учитывает рабочие места с неполной занятостью и тех , что отказался от поисков работы, в мае упал до 7,6% с 7,8% в предыдущем месяце. В декабре 2000 года широкий индикатор безработицы был на уровне в 6,9%. Средняя продолжительность рабочей недели в мае оставалась без изменений, составляя 34,5 часа.



Доходность облигаций США снова резко растет.



Облигации снова снижаются, а их доходность растет, реагируя на сильные данные о занятости в США. Казначейские облигации увеличили убытки, а доллар вырос, после того как данные о рабочих местах оказались лучше, чем прогнозировалось, подтверждая ожидания того, что Федеральная резервная система может ускорить график ужесточения монетарной политики. Фьючерсы на акции США подрастают. Контракты на S&P 500 растут, поскольку уровень безработицы снизился до 3,8%. Доллар настроен на то, чтобы довести недельную прибыль до семи недель, наиболее продолжительного ралли с 2014 года, а доходность 10-летних облигаций Казначейства выросла выше 2,90%.



Данные о рабочих местах подчеркнули, что экономика достаточно сильна, чтобы выдерживать повышение ставок. Федеральный резерв соберется в конце этого месяца. Инвесторы с оптимизмом смотрят на то, что угроза введения взаимных тарифов не перерастет в тотальную торговую войну между США и ее ключевыми партнерами.



«Средняя часовая оплата труда за май снова вводит в игру тот факт, что инфляция, безусловно, направлена вверх, а не вниз», - говорит Дэн Хекман, стратег рынка инструментов с фиксированной доходностью в US Bank Wealth Management «Это цементирует повышение ставок в июне».



Высказывания президента ФРБ Сан-Франциско Уильямса.



- ФРС должна продолжать постепенное повышение ставок в следующие два года;



- Ожидает, что ставки в США будут около нейтрального уровня после ещё трёх повышений процентной ставки;



- Видит меньше необходимости в сообщении о перспективах изменения денежной политики, так как ставки около нейтральной;



- Указание о «стимулирующей» политике менее адекватно, так как ставки растут;

- ФРС не обязательно необходимо делать паузу в повышении ставок после достижения нейтральной;



- Если экономика остается сильной, ставки могут пойти выше нейтрального уровня в течение некоторого периода.



У российской экономики отказала промышленность.



Май принес российской экономике новые проблемы в производственном секторе: вместо ускорения роста до темпов выше мировых из стагнации промышленность скатывается в рецессию.

Индекс деловой активности на промпредприятиях, оценивающий объемы производства, число занятых и количество заказов, упал 51,3 до 49,8 пункта и впервые почти за два года оказался ниже черты в 50 баллов, отделяющей рост от сжатия.

Как сообщает в ежемесячном исследовании IHS Markit, рост производства на фабриках и заводах замедлился практически до нуля и стал минимальным с октября 2017 года.

Прирост нового бизнеса в производственном сектора стал рекордно низким за 22 месяца, а закупочная активность начала падать впервые с октября прошлого года.

Объем экспортных заказов сократился до 4-месячного минимума. Вслед за падением спроса пятый месяц подряд промпредприятия сокращали штат.

Одновременно со сжатием спроса промышленность столкнулась с резким ростом затрат, отмечает экономист IHS Markit Сиан Джонс: из-за падения рубля подорожало импортное сырье и оборудование, а инфляция на уровне производственных издержек стала рекордной с сентября 2015 года.

С экономикой «явно что-то пошло не так», констатирует директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов, причем процесс начался еще до введения санкций.



К концу марта, согласно данным Росстата, доля убыточных компаний в стране, выросла 34,9% это рекорд с первого квартала 2016 года, когда экономика находилась на дне цикла, а цены на нефть опускались ниже 30 долларов за баррель.

Сверхприбыли продолжают концентироваться в добыче сырья (рост на 38% за год), тогда как в обрабатывающем секторе финансовый результат практически не растет (2,1%), а торговле, сельском хозяйстве и строительстве заметно падает.

На лицо «однозначный тренд в сторону увеличения нашей сырьевой ориентации», а жесткое бюджетное правило только усугубляет эту тенденцию, говорит Тремасов: Минфин изымает в резервы все валютные доходы, которые экономика получает от цен на нефть выше $40 за баррель, в результате страна «с трудом сводит концы с концами».

«Выстроенная макроэкономическая конструкция не работает и ведёт экономику к очередной рецессии», - делает вывод Тремасов: системе угрожают не риски макроэкономической стабильности (инфляция, бюджетный дефицит), а риски, которые генерирует слабый внутренний спрос и отсутствие роста экономики.

«Все это ведет к ухудшению финансового состояния многих компаний, которые время от времени приходится спасать, в том числе, и на деньги налогоплательщиков», - резюмирует эксперт.



Уровень инноваций в российской экономике рухнул до минимума за 12 лет.



Россия продолжает увеличивать технологическое отставание от ведущих экономик мира.

Вопреки майским указам Владимира Путина, с 2012 года доля инновационной продукции у российских промпредприятий не выросла, а упала, а в ряде ключевых отраслей - от машиностроения до химии и металлургии - рухнула до минимума за 12 лет.



На начало 2017 года лишь 11,8% российских фабрик и заводов из сегмента обработки производили инновационную продукцию, подсчитали эксперты Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.



По уровню инноваций российская промышленность находится на предпоследнем месте среди 33 европейских стран. Показатель ниже - лишь у Румынии (6,7%).

От лидеров - Швейцарии и Германии - Россия отстает в 6 раз; от Франции и Швеции - в 5 раз, от Турции, Чехии и Италии - в 4 раза, а от Болгарии и Словакии - вдвое.

В среднем предприятия тратят на инновации не больше 2% от выручки. Приток иностранных инвестиций же рухнул после начала санкционной войны: если в 2012-м году 3,6% от технологических вложений приходило из-за рубежа, то в 2016-м - лишь 0,2%.

Средний уровень инноваций - 11,8% - минимальный с 2011 года, но в отдельных отраслях ситуация близка к катастрофе.



Уровень инновационной активности в машиностроении рухнул с 16,9% в 2008-м году до 12,6% сейчас. Текущее значение - минимальное с 2006 года.

До 12-летнего минимума упала доля инноваций в производстве электрооборудования (20%), автомобилей (20,9%), «прочих транспортных средств» (9,6%), химической продукции (20,4%), в производстве нефтепродуктов (19,6%), пластмасс (9,3%) и в металлургии (17,7%).



Относительно благополучная ситуация в фармацевтике, где доля инноваций подскочила в 1,5 раза за 5 лет (с 22,4% до 34,5%), а также в текстильном производстве (рост с 5,3% до 13,5%).



При этом подавляющая часть формально инновационной продукции в России - это «товары низкого уровня новизны», отмечают в ВШЭ.

Почти две трети составляют новинки, которые являются таковыми лишь для выпускающих их компаний, а на рынке уже известны. Еще 22% - это усовершенствованные товары, основанные на ранее выпускавшихся.



«Принципиально новая продукция (новая для мирового рынка) занимает не более 1%, исключение составляют организации высокотехнологичных отраслей (4,5%), в частности, занятых в производстве летательных и космических аппаратов (10,4%)», - говорится исследовании.



В пенсионных фондах сгорело еще 11 миллиардов рублей накоплений россиян.



Четыре из 20 крупнейших негосударственных пенсионных фондов России продолжили терять накопления населения в первом квартале 2018 года.

Два фонда группы «Открытие», один из НПФ скрывающегося в Лондоне миллиардера Бориса Минца, а также НПФ «Магнит» суммарно принесли клиентам 10,8 миллиарда рублей убытка от инвестирования их пенсионных средств, следует из опубликованной в пятницу статистики ЦБ.



Максимальные потери зафиксировал НПФ «Электроэнергетики», куда граждане отнесли 90,5 млрд. рублей. Фонд отчитался об отрицательной доходности в 9,32% годовых, растеряв 8,4 миллиарда рублей.



Фонд «Лукойл-гарант», занимающий 4-е место в стране с накоплениями в 249,5 млрд. рублей, получил убыток в 0,8%, или 1,996 млрд. рублей.

НФП «Социальное развитие» Минца получил убыток в 2,01% годовых, или 134 млн. рублей.



Из НПФ «Магнит» испарилось 243 млн. рублей при отрицательной доходности в 2,05% годовых.

По данным АСВ, на март более 30 пенсионных фондов в России находилось в процессе ликвидации, а у пяти из них были выявлены признаки преднамеренного банкротства.



В общей сложности 34 лопнувших фонда остались должны 96 миллиардов рублей, к ним предъявлено 2,2 миллиона требований от кредиторов, подавляющее большинство которых - клиенты, размещавшие пенсионные деньги.



В сегменте НПФ, не связанных с государством, идут два неконтролируемых опасных процесса, пишет начальник аналитического управления БКФ Максим Осадчий: во-первых, консолидация (в форме образования пирамид - когда за счет старого фонда покупается новый); во-вторых, использование средств фондов для финансирования бизнесов владельцев.

«Можно констатировать, что нынешняя модель негосударственного пенсионного обеспечения оказалась несостоятельной и нуждается в радикальном реформировании», - отмечает он: пенсионные накопления россиян достаются неизвестно кому с вполне понятным результатом».



Заморозкой средневзвешенного курса чуть выше отметки 26,13 UAH/USD наличный доллар на понедельничной сессии валютного межбанка обязан дефициту предложения СКВ, привычному в дебюте новой пятидневки, а также изрядному объему (более 30,0 млрд. грн.) изъятию с рынка гривневой ликвидности посредством размещения Нацбанком своих депозитных сертификатов, состоявшемуся в пятницу. Рассчитаться за эти бумаги требовалось 04 июня.



Поэтому курс доллара, немного приподнявшись на межбанке, замер на указанной отметке, не имея сколь-нибудь значимых мотивов как для снижения, так и для роста.



Не исключено, что наличный рынок, где по сути, вся прошлая неделя прошла в условиях бокового тренда и стабильности, «инфицировал» подобным настроением и валютный межбанк.



На ближайшей сессии межбанка следует с одной стороны ожидать рост объема поступлений экспортной выручки из-за рубежа, с другой, не за горами начало очередного сезона репатриации дивидендов нерезидентами. Впрочем, судя по всему, агрессивность покупок доллара «варягами» на межбанке заметно понизится, в меньшей степени, чем раньше, стимулируя рост курса «американца». Из-за заметного укрепления американской валюты на планетарном рынке forex значительная часть инвесторов покинула развивающиеся рынки, соблазнившись выросшими доходностями американских гособлигаций, сопровождаемыми пролонгацией укрепления доллара.



Таким образом, на рынке безналичного доллара амплитуда курсовых колебаний в рамках режима «курсовых качелей» высоковероятно упадет. А сам рынок «зеленого» безнала в «первом приближении» войдет в полосу относительной стабильности.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ Число новых рабочих мест в США в мае без учета сельхозсектора выросло до 223 000.Число рабочих мест вне сельского хозяйства в мае с учетом коррекции на сезонные колебания вырос до 223 000, а уровень безработицы сократился до 3,8% - минимум 1969 года, который в последний раз в апреле 2000 года. Экономисты ожидали рост числа рабочих мест на 190 000, а уровень безработицы 3,9%.В апреле число рабочих мест вне сельского хозяйства США возросло на 155 000 после роста на 155 000 в марте, первоначальная оценка была 164 000. Средний почасовой заработок в частном секторе в мае вырос на 8 центов, до $26,92.С 2009 года темпы роста зарплат не превышают 3%г/г. Позитивные данные по рынку труда дают ФРС основание повысить процентные ставки в июне. Инфляция в США достигла целевого уровня центрального банка 2%, что тоже говорит в пользу постепенного ужесточения денежно-кредитной политики с целью предотвращения перегрева экономики.Доля экономически активного населения в США снизилась до 62,7%, но доля трудоустроенных граждан поднялась до 60,4%. Широкий индикатор безработицы, который учитывает рабочие места с неполной занятостью и тех , что отказался от поисков работы, в мае упал до 7,6% с 7,8% в предыдущем месяце. В декабре 2000 года широкий индикатор безработицы был на уровне в 6,9%. Средняя продолжительность рабочей недели в мае оставалась без изменений, составляя 34,5 часа.Доходность облигаций США снова резко растет.Облигации снова снижаются, а их доходность растет, реагируя на сильные данные о занятости в США. Казначейские облигации увеличили убытки, а доллар вырос, после того как данные о рабочих местах оказались лучше, чем прогнозировалось, подтверждая ожидания того, что Федеральная резервная система может ускорить график ужесточения монетарной политики. Фьючерсы на акции США подрастают. Контракты на S&P 500 растут, поскольку уровень безработицы снизился до 3,8%. Доллар настроен на то, чтобы довести недельную прибыль до семи недель, наиболее продолжительного ралли с 2014 года, а доходность 10-летних облигаций Казначейства выросла выше 2,90%.Данные о рабочих местах подчеркнули, что экономика достаточно сильна, чтобы выдерживать повышение ставок. Федеральный резерв соберется в конце этого месяца. Инвесторы с оптимизмом смотрят на то, что угроза введения взаимных тарифов не перерастет в тотальную торговую войну между США и ее ключевыми партнерами.«Средняя часовая оплата труда за май снова вводит в игру тот факт, что инфляция, безусловно, направлена вверх, а не вниз», - говорит Дэн Хекман, стратег рынка инструментов с фиксированной доходностью в US Bank Wealth Management «Это цементирует повышение ставок в июне».Высказывания президента ФРБ Сан-Франциско Уильямса.- ФРС должна продолжать постепенное повышение ставок в следующие два года;- Ожидает, что ставки в США будут около нейтрального уровня после ещё трёх повышений процентной ставки;- Видит меньше необходимости в сообщении о перспективах изменения денежной политики, так как ставки около нейтральной;- Указание о «стимулирующей» политике менее адекватно, так как ставки растут;- ФРС не обязательно необходимо делать паузу в повышении ставок после достижения нейтральной;- Если экономика остается сильной, ставки могут пойти выше нейтрального уровня в течение некоторого периода.У российской экономики отказала промышленность.Май принес российской экономике новые проблемы в производственном секторе: вместо ускорения роста до темпов выше мировых из стагнации промышленность скатывается в рецессию.Индекс деловой активности на промпредприятиях, оценивающий объемы производства, число занятых и количество заказов, упал 51,3 до 49,8 пункта и впервые почти за два года оказался ниже черты в 50 баллов, отделяющей рост от сжатия.Как сообщает в ежемесячном исследовании IHS Markit, рост производства на фабриках и заводах замедлился практически до нуля и стал минимальным с октября 2017 года.Прирост нового бизнеса в производственном сектора стал рекордно низким за 22 месяца, а закупочная активность начала падать впервые с октября прошлого года.Объем экспортных заказов сократился до 4-месячного минимума. Вслед за падением спроса пятый месяц подряд промпредприятия сокращали штат.Одновременно со сжатием спроса промышленность столкнулась с резким ростом затрат, отмечает экономист IHS Markit Сиан Джонс: из-за падения рубля подорожало импортное сырье и оборудование, а инфляция на уровне производственных издержек стала рекордной с сентября 2015 года.С экономикой «явно что-то пошло не так», констатирует директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов, причем процесс начался еще до введения санкций.К концу марта, согласно данным Росстата, доля убыточных компаний в стране, выросла 34,9% это рекорд с первого квартала 2016 года, когда экономика находилась на дне цикла, а цены на нефть опускались ниже 30 долларов за баррель.Сверхприбыли продолжают концентироваться в добыче сырья (рост на 38% за год), тогда как в обрабатывающем секторе финансовый результат практически не растет (2,1%), а торговле, сельском хозяйстве и строительстве заметно падает.На лицо «однозначный тренд в сторону увеличения нашей сырьевой ориентации», а жесткое бюджетное правило только усугубляет эту тенденцию, говорит Тремасов: Минфин изымает в резервы все валютные доходы, которые экономика получает от цен на нефть выше $40 за баррель, в результате страна «с трудом сводит концы с концами».«Выстроенная макроэкономическая конструкция не работает и ведёт экономику к очередной рецессии», - делает вывод Тремасов: системе угрожают не риски макроэкономической стабильности (инфляция, бюджетный дефицит), а риски, которые генерирует слабый внутренний спрос и отсутствие роста экономики.«Все это ведет к ухудшению финансового состояния многих компаний, которые время от времени приходится спасать, в том числе, и на деньги налогоплательщиков», - резюмирует эксперт.Уровень инноваций в российской экономике рухнул до минимума за 12 лет.Россия продолжает увеличивать технологическое отставание от ведущих экономик мира.Вопреки майским указам Владимира Путина, с 2012 года доля инновационной продукции у российских промпредприятий не выросла, а упала, а в ряде ключевых отраслей - от машиностроения до химии и металлургии - рухнула до минимума за 12 лет.На начало 2017 года лишь 11,8% российских фабрик и заводов из сегмента обработки производили инновационную продукцию, подсчитали эксперты Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.По уровню инноваций российская промышленность находится на предпоследнем месте среди 33 европейских стран. Показатель ниже - лишь у Румынии (6,7%).От лидеров - Швейцарии и Германии - Россия отстает в 6 раз; от Франции и Швеции - в 5 раз, от Турции, Чехии и Италии - в 4 раза, а от Болгарии и Словакии - вдвое.В среднем предприятия тратят на инновации не больше 2% от выручки. Приток иностранных инвестиций же рухнул после начала санкционной войны: если в 2012-м году 3,6% от технологических вложений приходило из-за рубежа, то в 2016-м - лишь 0,2%.Средний уровень инноваций - 11,8% - минимальный с 2011 года, но в отдельных отраслях ситуация близка к катастрофе.Уровень инновационной активности в машиностроении рухнул с 16,9% в 2008-м году до 12,6% сейчас. Текущее значение - минимальное с 2006 года.До 12-летнего минимума упала доля инноваций в производстве электрооборудования (20%), автомобилей (20,9%), «прочих транспортных средств» (9,6%), химической продукции (20,4%), в производстве нефтепродуктов (19,6%), пластмасс (9,3%) и в металлургии (17,7%).Относительно благополучная ситуация в фармацевтике, где доля инноваций подскочила в 1,5 раза за 5 лет (с 22,4% до 34,5%), а также в текстильном производстве (рост с 5,3% до 13,5%).При этом подавляющая часть формально инновационной продукции в России - это «товары низкого уровня новизны», отмечают в ВШЭ.Почти две трети составляют новинки, которые являются таковыми лишь для выпускающих их компаний, а на рынке уже известны. Еще 22% - это усовершенствованные товары, основанные на ранее выпускавшихся.«Принципиально новая продукция (новая для мирового рынка) занимает не более 1%, исключение составляют организации высокотехнологичных отраслей (4,5%), в частности, занятых в производстве летательных и космических аппаратов (10,4%)», - говорится исследовании.В пенсионных фондах сгорело еще 11 миллиардов рублей накоплений россиян.Четыре из 20 крупнейших негосударственных пенсионных фондов России продолжили терять накопления населения в первом квартале 2018 года.Два фонда группы «Открытие», один из НПФ скрывающегося в Лондоне миллиардера Бориса Минца, а также НПФ «Магнит» суммарно принесли клиентам 10,8 миллиарда рублей убытка от инвестирования их пенсионных средств, следует из опубликованной в пятницу статистики ЦБ.Максимальные потери зафиксировал НПФ «Электроэнергетики», куда граждане отнесли 90,5 млрд. рублей. Фонд отчитался об отрицательной доходности в 9,32% годовых, растеряв 8,4 миллиарда рублей.Фонд «Лукойл-гарант», занимающий 4-е место в стране с накоплениями в 249,5 млрд. рублей, получил убыток в 0,8%, или 1,996 млрд. рублей.НФП «Социальное развитие» Минца получил убыток в 2,01% годовых, или 134 млн. рублей.Из НПФ «Магнит» испарилось 243 млн. рублей при отрицательной доходности в 2,05% годовых.По данным АСВ, на март более 30 пенсионных фондов в России находилось в процессе ликвидации, а у пяти из них были выявлены признаки преднамеренного банкротства.В общей сложности 34 лопнувших фонда остались должны 96 миллиардов рублей, к ним предъявлено 2,2 миллиона требований от кредиторов, подавляющее большинство которых - клиенты, размещавшие пенсионные деньги.В сегменте НПФ, не связанных с государством, идут два неконтролируемых опасных процесса, пишет начальник аналитического управления БКФ Максим Осадчий: во-первых, консолидация (в форме образования пирамид - когда за счет старого фонда покупается новый); во-вторых, использование средств фондов для финансирования бизнесов владельцев.«Можно констатировать, что нынешняя модель негосударственного пенсионного обеспечения оказалась несостоятельной и нуждается в радикальном реформировании», - отмечает он: пенсионные накопления россиян достаются неизвестно кому с вполне понятным результатом».Заморозкой средневзвешенного курса чуть выше отметки 26,13 UAH/USD наличный доллар на понедельничной сессии валютного межбанка обязан дефициту предложения СКВ, привычному в дебюте новой пятидневки, а также изрядному объему (более 30,0 млрд. грн.) изъятию с рынка гривневой ликвидности посредством размещения Нацбанком своих депозитных сертификатов, состоявшемуся в пятницу. Рассчитаться за эти бумаги требовалось 04 июня.Поэтому курс доллара, немного приподнявшись на межбанке, замер на указанной отметке, не имея сколь-нибудь значимых мотивов как для снижения, так и для роста.Не исключено, что наличный рынок, где по сути, вся прошлая неделя прошла в условиях бокового тренда и стабильности, «инфицировал» подобным настроением и валютный межбанк.На ближайшей сессии межбанка следует с одной стороны ожидать рост объема поступлений экспортной выручки из-за рубежа, с другой, не за горами начало очередного сезона репатриации дивидендов нерезидентами. Впрочем, судя по всему, агрессивность покупок доллара «варягами» на межбанке заметно понизится, в меньшей степени, чем раньше, стимулируя рост курса «американца». Из-за заметного укрепления американской валюты на планетарном рынке forex значительная часть инвесторов покинула развивающиеся рынки, соблазнившись выросшими доходностями американских гособлигаций, сопровождаемыми пролонгацией укрепления доллара.Таким образом, на рынке безналичного доллара амплитуда курсовых колебаний в рамках режима «курсовых качелей» высоковероятно упадет. А сам рынок «зеленого» безнала в «первом приближении» войдет в полосу относительной стабильности.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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