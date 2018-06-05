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на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: Вів 05 чер, 2018 12:31 Итоги: Прогнозы 05.06.18

Евро будет трудно вырваться на свободу.



Хотя валюта стран еврозоны восстановилась после снижения до 10-месячного минимума на прошлой неделе, основная часть ее падения в этом квартале произошла еще до того, как инвесторы начали беспокоиться об Италии. Это означает, что даже если опасения относительно распространения популизма полностью утихнут, рост евро все равно будет ограничен.



«Наша точка зрения заключается в том, что все забыли, что пара евро-доллар сдвинулась с $1,24 на $1,19 еще до того, как Италия была только упомянута в новостях, - сказал Андреас Стено Ларсен, валютный стратег Nordea. - Так что это более чем на 50% связано с долларом. Пара евро-доллар может переместиться на $1,19, если Италия снова полностью уйдет на задний план, но не выше».



Судьба евро, который сейчас торгуется около $1,1700, кардинально менялась в этом году: валюта выросла почти на 3% в I квартале на фоне предположений, что Евроцентробанк будет повышать ставки уже в марте 2019 года. Во II квартале евро упал на фоне растущих сомнений по поводу состояния экономики еврозоны и опасений, что партии, оказавшиеся у руля в Италии, могут захотеть выхода страны из валютного блока.



Nordea рекомендует инвесторам продолжать шортить евро. Банк зафиксирует прибыль при уровне $1,1450 или закроет торговую позицию, если евро вопреки ожиданиям пойдет к $1,1950. По его прогнозам, валюта будет стоить $1,1500 через три месяца.



Путин подписал закон о контрсанкциях и собрался за деньгами в Китай.



Путин в понедельник подписал закон о контрсанкциях против США и других «недружественных иностранных государств», разработанный в ответ на внесение в «черные списки» миллиардеров Виктора Вексельберга и Олега Дерипаски со всеми принадлежащими им предприятиями.



Согласно документу, который размещен на портале правовой информации, правительству РФ предоставляется право приостанавливать международное сотрудничество со странами, которые ввели антироссийские санкции, а также с юрлицами и структурами, которые «прямо или косвенно подконтрольны недружественным государствам».



Им может быть запрещен ввоз в Россию любой продукции за исключением «жизненно необходимых товаров, аналоги которых не производятся в РФ», вывоз из страны любых товаров, включая сырье, а также участие в госзакупках и приватизации.

Следующим шагом Путина в его внешнеполитической повестке станет визит в Китай, рассказал помощник президента Юрий Ушаков.



Путин посетит саммит стран Шанхайской организации сотрудничества в Циньдао, а за день до его открытия - 8 июня - прокатится на новом высокоскоростном поезде в Тяньцзинь и проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На саммите ШОС Путин будет обсуждать возможности привлечения инвестиций в российскую экономику, рассказал в свою очередь Ушаков.

Речь пойдет о транспорте, энергетике, сельском хозяйстве и инфраструктурных проектах, уточнил он.

Пока Китай не спешит вкладывать в российские проекты, свидетельствует статистика ЦБ. На начало 2018 года общий объем прямых инвестиций из КНР в Россию составил всего $4,4 млрд. - в 37 раз меньше, чем пришло с Кипра ($163 млрд.), в 10 раз меньше, чем из Нидерландов, и 4 раза меньше, чем из Германии.



По сравнению с 2014 годом, когда отношения с Западом резко ухудшились, а внешнюю политику было решено развернуть на восток, объем инвестиций не только не вырос, но даже сократился - на $100 млн., или 2,2%.



Последняя попытка привлечь китайские деньги состоялась в рамках Восточного экономического форума в октябре прошлого года и закончилась безуспешно.



Хотя полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев отчитался о заключении 217 соглашений на 2,5 триллиона рублей, на деле этот инвестиционный бум оказался химерой, говорит аналитик ЦМИ Сбербанка Василий Носов: «большинство договоров носило характер "меморандума о взаимопонимании" - это ничем не обязывающие документы, которые являются лишь декларациями и не отражают реальных вложений».



Единственной реальной крупной сделкой купли-продажи на полях ВЭФ стало соглашение о перепродаже 14,2% акций «Роснефти» китайской компании CEFC за $9,1 млрд., говорит Носов, но и она в итоге сорвалась.

В январе главу компании Йе Янминя взяли под стражу по обвинениям в экономических преступлениях, а китайский государственный банк развития (China Development Bank) отказался кредитовать сделку.



Средневзвешенный курс безналичного доллара на вторничной сессии приподнялся на 2,5 коп. стараниями экспортеров, «придерживавших» часть выручки и ставшей более широкой гривневой ликвидности.



Держатели СКВ не торопились расставаться с «кровными долларами» небезосновательно надеясь на пролонгацию его «бычьего» тренда. Основанием для последнего стали ожидания погашения Минфином коротких гривневых ОВГЗ на общую сумму 2,3 млрд. грн., часть которой может оказаться на межбанке.



Кроме того, пассивные во вторник нерезиденты могут уже к среде стать более активными, инициировав скупку валюты для репатриации дивидендов. При этом нельзя не подчеркнуть, что ожидания «особенной агрессивности» «варягов» на ближайших сессиях межбанка могут не оправдаться. Дело в том, что некоторое подорожание доллара на мировом рынке forex дало старт оттоку системных инвесторов с emerging markets в планетарных масштабах и с украинских ОВГЗ в частности. Тем не менее, какая-то доля «варягов» в наших облигациях сохранилась, являя собой определенные риски для курса безналичной гривни на торгах межбанка.



Натурально, сохранение присутствия на межбанке «зеленых быков» даст шанс и наличному доллару, хотя, признаться, «горючего» для его полноценного роста (монетарный агрегат М0 или наличные вне банков), как всегда не хватает.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ Убывающий политический риск Италии поддержит евро немногим.Евро будет трудно вырваться на свободу.Хотя валюта стран еврозоны восстановилась после снижения до 10-месячного минимума на прошлой неделе, основная часть ее падения в этом квартале произошла еще до того, как инвесторы начали беспокоиться об Италии. Это означает, что даже если опасения относительно распространения популизма полностью утихнут, рост евро все равно будет ограничен.«Наша точка зрения заключается в том, что все забыли, что пара евро-доллар сдвинулась с $1,24 на $1,19 еще до того, как Италия была только упомянута в новостях, - сказал Андреас Стено Ларсен, валютный стратег Nordea. - Так что это более чем на 50% связано с долларом. Пара евро-доллар может переместиться на $1,19, если Италия снова полностью уйдет на задний план, но не выше».Судьба евро, который сейчас торгуется около $1,1700, кардинально менялась в этом году: валюта выросла почти на 3% в I квартале на фоне предположений, что Евроцентробанк будет повышать ставки уже в марте 2019 года. Во II квартале евро упал на фоне растущих сомнений по поводу состояния экономики еврозоны и опасений, что партии, оказавшиеся у руля в Италии, могут захотеть выхода страны из валютного блока.Nordea рекомендует инвесторам продолжать шортить евро. Банк зафиксирует прибыль при уровне $1,1450 или закроет торговую позицию, если евро вопреки ожиданиям пойдет к $1,1950. По его прогнозам, валюта будет стоить $1,1500 через три месяца.Путин подписал закон о контрсанкциях и собрался за деньгами в Китай.Путин в понедельник подписал закон о контрсанкциях против США и других «недружественных иностранных государств», разработанный в ответ на внесение в «черные списки» миллиардеров Виктора Вексельберга и Олега Дерипаски со всеми принадлежащими им предприятиями.Согласно документу, который размещен на портале правовой информации, правительству РФ предоставляется право приостанавливать международное сотрудничество со странами, которые ввели антироссийские санкции, а также с юрлицами и структурами, которые «прямо или косвенно подконтрольны недружественным государствам».Им может быть запрещен ввоз в Россию любой продукции за исключением «жизненно необходимых товаров, аналоги которых не производятся в РФ», вывоз из страны любых товаров, включая сырье, а также участие в госзакупках и приватизации.Следующим шагом Путина в его внешнеполитической повестке станет визит в Китай, рассказал помощник президента Юрий Ушаков.Путин посетит саммит стран Шанхайской организации сотрудничества в Циньдао, а за день до его открытия - 8 июня - прокатится на новом высокоскоростном поезде в Тяньцзинь и проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.На саммите ШОС Путин будет обсуждать возможности привлечения инвестиций в российскую экономику, рассказал в свою очередь Ушаков.Речь пойдет о транспорте, энергетике, сельском хозяйстве и инфраструктурных проектах, уточнил он.Пока Китай не спешит вкладывать в российские проекты, свидетельствует статистика ЦБ. На начало 2018 года общий объем прямых инвестиций из КНР в Россию составил всего $4,4 млрд. - в 37 раз меньше, чем пришло с Кипра ($163 млрд.), в 10 раз меньше, чем из Нидерландов, и 4 раза меньше, чем из Германии.По сравнению с 2014 годом, когда отношения с Западом резко ухудшились, а внешнюю политику было решено развернуть на восток, объем инвестиций не только не вырос, но даже сократился - на $100 млн., или 2,2%.Последняя попытка привлечь китайские деньги состоялась в рамках Восточного экономического форума в октябре прошлого года и закончилась безуспешно.Хотя полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев отчитался о заключении 217 соглашений на 2,5 триллиона рублей, на деле этот инвестиционный бум оказался химерой, говорит аналитик ЦМИ Сбербанка Василий Носов: «большинство договоров носило характер "меморандума о взаимопонимании" - это ничем не обязывающие документы, которые являются лишь декларациями и не отражают реальных вложений».Единственной реальной крупной сделкой купли-продажи на полях ВЭФ стало соглашение о перепродаже 14,2% акций «Роснефти» китайской компании CEFC за $9,1 млрд., говорит Носов, но и она в итоге сорвалась.В январе главу компании Йе Янминя взяли под стражу по обвинениям в экономических преступлениях, а китайский государственный банк развития (China Development Bank) отказался кредитовать сделку.Средневзвешенный курс безналичного доллара на вторничной сессии приподнялся на 2,5 коп. стараниями экспортеров, «придерживавших» часть выручки и ставшей более широкой гривневой ликвидности.Держатели СКВ не торопились расставаться с «кровными долларами» небезосновательно надеясь на пролонгацию его «бычьего» тренда. Основанием для последнего стали ожидания погашения Минфином коротких гривневых ОВГЗ на общую сумму 2,3 млрд. грн., часть которой может оказаться на межбанке.Кроме того, пассивные во вторник нерезиденты могут уже к среде стать более активными, инициировав скупку валюты для репатриации дивидендов. При этом нельзя не подчеркнуть, что ожидания «особенной агрессивности» «варягов» на ближайших сессиях межбанка могут не оправдаться. Дело в том, что некоторое подорожание доллара на мировом рынке forex дало старт оттоку системных инвесторов с emerging markets в планетарных масштабах и с украинских ОВГЗ в частности. Тем не менее, какая-то доля «варягов» в наших облигациях сохранилась, являя собой определенные риски для курса безналичной гривни на торгах межбанка.Натурально, сохранение присутствия на межбанке «зеленых быков» даст шанс и наличному доллару, хотя, признаться, «горючего» для его полноценного роста (монетарный агрегат М0 или наличные вне банков), как всегда не хватает.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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